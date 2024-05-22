https://ukraina.ru/20240522/1055225555.html

"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев

"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев - 22.05.2024 Украина.ру

"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев

В России находятся 500 украинских военнопленных, обменивать которых Киев не спешит. Об этом написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 22 мая в своём телеграм-канале

2024-05-22T17:09

2024-05-22T17:09

2024-05-22T17:09

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вооруженные силы украины

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обмен пленными

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Симоньян сообщила, что в её распоряжение попали списки украинских военнопленных. Там 500 человек, которых киевский режим отказывается обменивать уже четыре месяца."Зеленский отобрал 38 человек - азовцев* и ко - и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины - Украине не нужны", - написала Симоньян.Она добавила, что полностью опубликует списки вечером 22 мая. В них ФИО и даты рождения украинских военнопленных. "Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", отметила Симоньян.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее озвучила причину медленного процесса обмена военнопленными. По её словам, процесс обмена военнопленными затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших.*члены запрещенной в России террористической организации

https://ukraina.ru/20240520/1055182706.html

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новости, киев, россия, украина, маргарита симоньян, владимир зеленский, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, обмен, обмен пленными, всу