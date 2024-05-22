"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев
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В России находятся 500 украинских военнопленных, обменивать которых Киев не спешит. Об этом написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 22 мая в своём телеграм-канале
Симоньян сообщила, что в её распоряжение попали списки украинских военнопленных. Там 500 человек, которых киевский режим отказывается обменивать уже четыре месяца.
"Зеленский отобрал 38 человек - азовцев* и ко - и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины - Украине не нужны", - написала Симоньян.
Она добавила, что полностью опубликует списки вечером 22 мая. В них ФИО и даты рождения украинских военнопленных. "Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", отметила Симоньян.
Она добавила, что полностью опубликует списки вечером 22 мая. В них ФИО и даты рождения украинских военнопленных. "Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", отметила Симоньян.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее озвучила причину медленного процесса обмена военнопленными. По её словам, процесс обмена военнопленными затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших.
*члены запрещенной в России террористической организации
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