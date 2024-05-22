"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев - 22.05.2024 Украина.ру
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"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев
"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев - 22.05.2024 Украина.ру
"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев
В России находятся 500 украинских военнопленных, обменивать которых Киев не спешит. Об этом написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 22 мая в своём телеграм-канале
2024-05-22T17:09
2024-05-22T17:09
новости
киев
россия
украина
маргарита симоньян
владимир зеленский
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
обмен
обмен пленными
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Симоньян сообщила, что в её распоряжение попали списки украинских военнопленных. Там 500 человек, которых киевский режим отказывается обменивать уже четыре месяца."Зеленский отобрал 38 человек - азовцев* и ко - и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины - Украине не нужны", - написала Симоньян.Она добавила, что полностью опубликует списки вечером 22 мая. В них ФИО и даты рождения украинских военнопленных. "Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", отметила Симоньян.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее озвучила причину медленного процесса обмена военнопленными. По её словам, процесс обмена военнопленными затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших.*члены запрещенной в России террористической организации
https://ukraina.ru/20240520/1055182706.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, украина, маргарита симоньян, владимир зеленский, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, обмен, обмен пленными, всу
Новости, Киев, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, обмен, обмен пленными, ВСУ

"Зеленский отобрал азовцев*": Симоньян опубликует список пленных ВСУшников, от которых отказался Киев

17:09 22.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
© POOL
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В России находятся 500 украинских военнопленных, обменивать которых Киев не спешит. Об этом написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 22 мая в своём телеграм-канале
Симоньян сообщила, что в её распоряжение попали списки украинских военнопленных. Там 500 человек, которых киевский режим отказывается обменивать уже четыре месяца.
"Зеленский отобрал 38 человек - азовцев* и ко - и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины - Украине не нужны", - написала Симоньян.

Она добавила, что полностью опубликует списки вечером 22 мая. В них ФИО и даты рождения украинских военнопленных. "Думаю, женам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться", отметила Симоньян.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее озвучила причину медленного процесса обмена военнопленными. По её словам, процесс обмена военнопленными затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, а многих бойцов умышленно записывает в число без вести пропавших.
*члены запрещенной в России террористической организации
Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
20 мая, 17:37
Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ В честь второго освобождения Мариуполя от неонацистских бандформирований ВСУ, командир бригады нацгвардии "Азов"* подполковник Денис Прокопенко, более известный под позывным "Редис", решил напомнить о том, что в России содержатся более 900 азовцев
 
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