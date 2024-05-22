В России разработали новые эффективные патроны для уничтожения дронов ВСУ
18:43 22.05.2024 (обновлено: 18:50 22.05.2024)
В России разработали новые эффективные патроны для уничтожения дронов ВСУ
Российская компания "Техкрим" представила новые патроны "Перехват" для уничтожения украинских беспилотников. Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры русской весны" опубликовал видео проверки эффективности нового оружия, которое производят в Ижевске
"Патрон против БпЛА калибром 12/70 имеет 6 свинцовых сегментов, соединенных кевларовой нитью. При стрельбе раскрывается прочная кевларовая нить, которая при попадании мгновенно опутывает дрон и выводит его из строя", – сказано в сообщении источника.
Автор видеоролика, опубликованного на канале, протестировал новые патроны на одном из самых популярных дронов СВО – "Мавике", побывавшем во многих горячих точках спецоперации.
Его последний полет прервал второй выпущенный из ружья патрон – картечь перебила направляющий луч с мотором, а кевларовая сеть как бритвой срезала лопасть одного из пропеллеров.
Отмечается, что каждый патрон "Перехват" работники отечественного завода снаряжают вручную.
При помощи такого оружия наши военнослужащие смогут поразить цели на расстоянии 100 метров, в то время как трельба дробью и картечью составляет до 50 метров. Максимальный диаметр раскрытой сети патрона "Перехват" составляет 1 метр, полностью сетка раскрывается на расстоянии 15-20 метров от среза ствола, добавляют производители.
Ранее сообщалось, что российский ВПК смог нарастить производство ФАБов, что ускорило наступление ВС РФ в зоне спецоперации.
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