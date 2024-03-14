Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед - 14.03.2024 Украина.ру
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Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед
Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед - 14.03.2024 Украина.ру
Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед
Как следует из обобщения ежедневной статистики Генштаба ВСУ, в феврале Россия резко нарастила количество авиационных ударов и обстрелов из РСЗО, установив в обоих случаях абсолютные рекорды за все время публикации этих цифр, т.е с сентября 2022 года.
2024-03-14T07:35
2024-03-14T07:45
эксклюзив
сво
спецоперация
рсзо
россия
авдеевка
донбасс
впк
генштаб
вооруженные силы украины
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Об этом изданию Украина.ру рассказал российский военный аналитик и ветеран войны в Донбассе с позывным "Оцелот"."Так за прошлый месяц Украина насчитала 2438 российских авиационных ударов, тогда как в январе, когда был установлен предыдущий рекорд по ним - 1845. Если брать среднесуточный показатель, то он вырос на 40%: 84 против 60 в январе.Что касается обстрелов из систем залпового огня, то здесь рост еще больше – 73%. В среднем 111 ударов в сутки в прошедшем месяце и 64 в январе. При этом хотя февраль и самый короткий месяц года, но рекорд был установлен и в абсолютных цифрах - 3233 обстрела. Предыдущий держался с октября 2022 – 2195.Добавлю: что за март пока число авиаударов в сутки такое же или совсем минимально больше, а обстрелов из РСЗО еще на 10% больше", - сообщил "Оцелот".Главная причина увеличения применения авиабомб, ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе в том, что российский ВПК успешно перешел на военные рельсы и смог значительно нарастить их выпуск. Мало того, с каждым месяцем он становится все больше и больше."Но тут не должно быть никакого шапкозакидательства. Враг тоже не спит: у укров чуть ли не по экспоненте растет применение дронов. Оно и раньше росло, но понемногу. Скачок же произошел с зимы. В среднем в марте за сутки Россия сбивает в три с лишним раза больше дронов, чем в октябре. А это серьезный показатель", - считает "Оцелот".Именно наращивание производства ФАБов в товарных количества, что отразилось на увеличении авиаударов ими по украинским укрепам, а также введение российским командованием части резервов под Авдеевкой позволило добилась там самого большого продвижения, которое было на всем фронте с конца 2022-го (если считать продвижения любой из армии в метрах в сутки)."Возможно наше командование надеялось на обрушение фронта, но его в итоге не произошло, сейчас укры похоже, если и не купировали наше наступление, то смогли уменьшить его темпы.Почему? Понимаете, чтобы фронт рухнул, надо его прорвать, создать угрозу окружения, а такого на этой войне еще не было после украинского наступления под Харьковом. осенью 2022 года. Количество пленных укров сейчас ничтожно - кстати, в ту неделю, когда мы взяли Авдеевку нами в статистике не давалось число пленных, причем впервые за несколько месяцев, хотя казалось бы там должна была быть выгодная нам статистика. Но увы.Но я уверен в том, что если мы достигнем существенного превосходства в производстве авиабомб, ракет и дронов-камикадзе, мы просто начнем в разы быстрее стирать с лица земли украинские укрепы и "фортеци", - посетовал "Оцелот".
https://ukraina.ru/20240311/1053815417.html
https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html
россия
авдеевка
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, рсзо, россия, авдеевка, донбасс, впк, генштаб, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, РСЗО, Россия, Авдеевка, Донбасс, ВПК, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед

07:35 14.03.2024 (обновлено: 07:45 14.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Как следует из обобщения ежедневной статистики Генштаба ВСУ, в феврале Россия резко нарастила количество авиационных ударов и обстрелов из РСЗО, установив в обоих случаях абсолютные рекорды за все время публикации этих цифр, т.е с сентября 2022 года.
Об этом изданию Украина.ру рассказал российский военный аналитик и ветеран войны в Донбассе с позывным "Оцелот".
"Так за прошлый месяц Украина насчитала 2438 российских авиационных ударов, тогда как в январе, когда был установлен предыдущий рекорд по ним - 1845. Если брать среднесуточный показатель, то он вырос на 40%: 84 против 60 в январе.
Что касается обстрелов из систем залпового огня, то здесь рост еще больше – 73%. В среднем 111 ударов в сутки в прошедшем месяце и 64 в январе. При этом хотя февраль и самый короткий месяц года, но рекорд был установлен и в абсолютных цифрах - 3233 обстрела. Предыдущий держался с октября 2022 – 2195.
Добавлю: что за март пока число авиаударов в сутки такое же или совсем минимально больше, а обстрелов из РСЗО еще на 10% больше", - сообщил "Оцелот".
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
11 марта, 15:12
Российские войска бьются за Работино и используют опыт АвдеевкиРоссийская армия продолжает наступление по всей линии новороссийского фронта от Орехова в Запорожской области до Купянска в Харьковской. ВСУ ожесточенно сопротивляется, время от времени переходя в контратаки
Главная причина увеличения применения авиабомб, ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе в том, что российский ВПК успешно перешел на военные рельсы и смог значительно нарастить их выпуск. Мало того, с каждым месяцем он становится все больше и больше.
"Но тут не должно быть никакого шапкозакидательства. Враг тоже не спит: у укров чуть ли не по экспоненте растет применение дронов. Оно и раньше росло, но понемногу. Скачок же произошел с зимы. В среднем в марте за сутки Россия сбивает в три с лишним раза больше дронов, чем в октябре. А это серьезный показатель", - считает "Оцелот".
Именно наращивание производства ФАБов в товарных количества, что отразилось на увеличении авиаударов ими по украинским укрепам, а также введение российским командованием части резервов под Авдеевкой позволило добилась там самого большого продвижения, которое было на всем фронте с конца 2022-го (если считать продвижения любой из армии в метрах в сутки).
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками- Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 17:09
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - ПинчукВоенкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком
"Возможно наше командование надеялось на обрушение фронта, но его в итоге не произошло, сейчас укры похоже, если и не купировали наше наступление, то смогли уменьшить его темпы.
Почему? Понимаете, чтобы фронт рухнул, надо его прорвать, создать угрозу окружения, а такого на этой войне еще не было после украинского наступления под Харьковом. осенью 2022 года.
Количество пленных укров сейчас ничтожно - кстати, в ту неделю, когда мы взяли Авдеевку нами в статистике не давалось число пленных, причем впервые за несколько месяцев, хотя казалось бы там должна была быть выгодная нам статистика. Но увы.
Но я уверен в том, что если мы достигнем существенного превосходства в производстве авиабомб, ракет и дронов-камикадзе, мы просто начнем в разы быстрее стирать с лица земли украинские укрепы и "фортеци", - посетовал "Оцелот".
 
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