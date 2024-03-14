https://ukraina.ru/20240314/1053875058.html

Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед

Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед - 14.03.2024 Украина.ру

Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед

Как следует из обобщения ежедневной статистики Генштаба ВСУ, в феврале Россия резко нарастила количество авиационных ударов и обстрелов из РСЗО, установив в обоих случаях абсолютные рекорды за все время публикации этих цифр, т.е с сентября 2022 года.

2024-03-14T07:35

2024-03-14T07:35

2024-03-14T07:45

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Об этом изданию Украина.ру рассказал российский военный аналитик и ветеран войны в Донбассе с позывным "Оцелот"."Так за прошлый месяц Украина насчитала 2438 российских авиационных ударов, тогда как в январе, когда был установлен предыдущий рекорд по ним - 1845. Если брать среднесуточный показатель, то он вырос на 40%: 84 против 60 в январе.Что касается обстрелов из систем залпового огня, то здесь рост еще больше – 73%. В среднем 111 ударов в сутки в прошедшем месяце и 64 в январе. При этом хотя февраль и самый короткий месяц года, но рекорд был установлен и в абсолютных цифрах - 3233 обстрела. Предыдущий держался с октября 2022 – 2195.Добавлю: что за март пока число авиаударов в сутки такое же или совсем минимально больше, а обстрелов из РСЗО еще на 10% больше", - сообщил "Оцелот".Главная причина увеличения применения авиабомб, ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе в том, что российский ВПК успешно перешел на военные рельсы и смог значительно нарастить их выпуск. Мало того, с каждым месяцем он становится все больше и больше."Но тут не должно быть никакого шапкозакидательства. Враг тоже не спит: у укров чуть ли не по экспоненте растет применение дронов. Оно и раньше росло, но понемногу. Скачок же произошел с зимы. В среднем в марте за сутки Россия сбивает в три с лишним раза больше дронов, чем в октябре. А это серьезный показатель", - считает "Оцелот".Именно наращивание производства ФАБов в товарных количества, что отразилось на увеличении авиаударов ими по украинским укрепам, а также введение российским командованием части резервов под Авдеевкой позволило добилась там самого большого продвижения, которое было на всем фронте с конца 2022-го (если считать продвижения любой из армии в метрах в сутки)."Возможно наше командование надеялось на обрушение фронта, но его в итоге не произошло, сейчас укры похоже, если и не купировали наше наступление, то смогли уменьшить его темпы.Почему? Понимаете, чтобы фронт рухнул, надо его прорвать, создать угрозу окружения, а такого на этой войне еще не было после украинского наступления под Харьковом. осенью 2022 года. Количество пленных укров сейчас ничтожно - кстати, в ту неделю, когда мы взяли Авдеевку нами в статистике не давалось число пленных, причем впервые за несколько месяцев, хотя казалось бы там должна была быть выгодная нам статистика. Но увы.Но я уверен в том, что если мы достигнем существенного превосходства в производстве авиабомб, ракет и дронов-камикадзе, мы просто начнем в разы быстрее стирать с лица земли украинские укрепы и "фортеци", - посетовал "Оцелот".

https://ukraina.ru/20240311/1053815417.html

https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, рсзо, россия, авдеевка, донбасс, впк, генштаб, вооруженные силы украины