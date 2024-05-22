https://ukraina.ru/20240522/1055223457.html
Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского
Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского - 22.05.2024 Украина.ру
Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского
И американцы, и британцы в ближайшее время от главы Украины отрекаться не будут, потому что резкая смена власти в Киеве будет означать Майдан и обвал фронта
2024-05-22T19:00
2024-05-22T19:00
2024-05-22T19:00
украина
россия
владимир зеленский
выборы
запад
президентские выборы
президент украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США все же заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезняНаходящийся в СИЗО депутат Верховной рады, бывший однопартиец Зеленского Александр Дубинский написал в Телеграме: "Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года… Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация". Таких в Европу не берут".Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласнаА вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, владимир зеленский, выборы, запад, президентские выборы, президент украины
Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского
И американцы, и британцы в ближайшее время от главы Украины отрекаться не будут, потому что резкая смена власти в Киеве будет означать Майдан и обвал фронта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.
"Владимир Зеленский зачистил всю оппозицию как в армии, так и в политическом пространстве. Поэтому ставки слишком высоки. Британия и Америка менять его пока не будут. Все будут делать вид, что ничего особенного не произошло", - заявил Калинчук.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США все же заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.
Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады, бывший однопартиец Зеленского Александр Дубинский написал в Телеграме: "Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года… Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация". Таких в Европу не берут".
Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
А вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.