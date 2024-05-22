https://ukraina.ru/20240522/1055223457.html

Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского

Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского - 22.05.2024 Украина.ру

Ставки слишком высоки: историк объяснил, почему Запад не собирается менять Зеленского

И американцы, и британцы в ближайшее время от главы Украины отрекаться не будут, потому что резкая смена власти в Киеве будет означать Майдан и обвал фронта

2024-05-22T19:00

2024-05-22T19:00

2024-05-22T19:00

украина

россия

владимир зеленский

выборы

запад

президентские выборы

президент украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6636a416426b04bbb94d50bc4e40dd6d.png

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, миссионер Руслан Калинчук, который был вынужден уехать из страны из-за зверств киевского режима.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что США все же заменят Зеленского на другую фигуру, чтобы пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - считает Насонов.Роман Насонов: Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезняНаходящийся в СИЗО депутат Верховной рады, бывший однопартиец Зеленского Александр Дубинский написал в Телеграме: "Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года… Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация". Таких в Европу не берут".Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласнаА вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Полный текст интервью Руслан Калинчук: "Просроченный" Зеленский может повторить судьбу Фицо, а уклонистов от ВСУ станет больше читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240522/1055209596.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, владимир зеленский, выборы, запад, президентские выборы, президент украины