Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова - 22.05.2024 Украина.ру
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Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова
Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова - 22.05.2024 Украина.ру
Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова
Россия прошла начальный этап мобилизации экономики. Теперь новый министр обороны Андрей Белоусов должен грамотно выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также восполнить неприкосновенные запасы вооружений
2024-05-22T20:00
2024-05-22T20:00
новости
андрей белоусов
министр
оборона
кремль
украина.ру
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Он добавил, что для выполнения своих задач Белоусову понадобятся определенные кадровые решения, но как только они произойдут "мы увидим первые результаты" работы нового министра обороны. По подсчетам эксперта, для первых успехов "месяца будет достаточно"."Но эта работа будет вестись в тиши кабинетов, а не под аплодисменты в телестудии. Белоусов к этому не привык. Он привык к результатам, которые мы почувствуем очень скоро по мере того, как наша армия будет продвигаться на фронте", - резюмировал Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Евгений Ющук отметил, что Белоусов имеет полезный для России ресурс в виде большого опыта работы и управления в сфере экономики, а также "разумеет в оборонной промышленности".Похожее мнение высказал в беседе с журналистами издания Украина.ру и военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТОАндрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента, а с 2020 года - вице-премьером. 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, андрей белоусов, министр, оборона, кремль, украина.ру
Новости, Андрей Белоусов, министр, оборона, Кремль, Украина.ру

Месяца будет достаточно: полковник ответил, чего в Кремле ждут от Белоусова

20:00 22.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с первым вице-премьером А. Белоусовым
Президент РФ В. Путин провел встречу с первым вице-премьером А. Белоусовым
© POOL
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Россия прошла начальный этап мобилизации экономики. Теперь новый министр обороны Андрей Белоусов должен грамотно выстроить эту логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте, а также восполнить неприкосновенные запасы вооружений
"Если он это сделает, мы одержим победу", - заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Он добавил, что для выполнения своих задач Белоусову понадобятся определенные кадровые решения, но как только они произойдут "мы увидим первые результаты" работы нового министра обороны. По подсчетам эксперта, для первых успехов "месяца будет достаточно".
"Но эта работа будет вестись в тиши кабинетов, а не под аплодисменты в телестудии. Белоусов к этому не привык. Он привык к результатам, которые мы почувствуем очень скоро по мере того, как наша армия будет продвигаться на фронте", - резюмировал Насонов в интервью Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Евгений Ющук отметил, что Белоусов имеет полезный для России ресурс в виде большого опыта работы и управления в сфере экономики, а также "разумеет в оборонной промышленности".
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Политтехнолог: Белоусов - надежный человек с "полезным бонусом" для России Министр обороны должен был надежным чиновником, а не человеком с улицы, и глава Минобороны — это не про боевые действия, а про деньги и промышленность. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук
Похожее мнение высказал в беседе с журналистами издания Украина.ру и военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что Белоусов "востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти".
Также эксперт обратил внимание, что человек с таким внушительным экономическим опытом сможет не только разобраться, на что расходуются военные финансы и насколько эффективно это делается, но и сможет обеспечить всем необходимым "наши войска на линии огня".
Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО
Андрею Белоусову 65 лет. Он экономист по образованию, закончил МГУ. С 2006 года работал в экономическом блоке российского правительства. C 2012 по 2013 год был министром экономического развития РФ, потом помощником президента, а с 2020 года - вице-премьером. 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны РФ.
 
НовостиАндрей БелоусовминистроборонаКремльУкраина.ру
 
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