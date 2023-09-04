https://ukraina.ru/20230904/1049164782.html
Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин
Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин - 04.09.2023 Украина.ру
Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин
Российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно и продолжает развиваться, несмотря на введённые санкции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-04T21:20
2023-09-04T21:20
2023-09-04T21:20
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россия
владимир путин
санкции
антироссийские санкции
топливо
энергетика
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Компании успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты, отметил российский лидер.Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов. Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.
https://ukraina.ru/20230828/1048980473.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, санкции, антироссийские санкции, топливо, энергетика
Новости, Россия, Владимир Путин, санкции, антироссийские санкции, топливо, энергетика
Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин
Российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно и продолжает развиваться, несмотря на введённые санкции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
"Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, развиваются“, - заявил Путин.
Компании успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты, отметил российский лидер.
Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.
Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.