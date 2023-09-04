https://ukraina.ru/20230904/1049164782.html

Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин

Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин - 04.09.2023 Украина.ру

Российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции - Путин

Российский топливно-энергетический комплекс чувствует себя уверенно и продолжает развиваться, несмотря на введённые санкции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ“. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-04T21:20

2023-09-04T21:20

2023-09-04T21:20

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Компании успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли, находят новых надежных партнеров, перестраивают логистические маршруты, отметил российский лидер.Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов. Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что с введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей.

https://ukraina.ru/20230828/1048980473.html

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2023

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новости, россия, владимир путин, санкции, антироссийские санкции, топливо, энергетика