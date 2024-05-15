В Пентагоне обеспокоены положением ВСУ на фронте
12:47 15.05.2024 (обновлено: 12:48 15.05.2024)
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Перерыв поставок вооружения от США Украине сказался на оперативной обстановке, которая сегодня характеризуется как "сложная и тревожная" для украинской армии, заявил в среду представитель Пентагона Патрик Райдер
Он указал на то, что Вашингтон делает все возможное для того, чтобы ВСУ быстрее получили критически важные боеприпасы и другое оружие.
"Мы, как вы слышали, госсекретарь Остин и другие говорят, что мы очень усердно работаем, чтобы как можно скорее доставить помощь Украине. Опять же, ситуация на поле боя в Украине сейчас сложная", — цитирует его "РБК-Украина".
По его словам, пауза в предоставлении помощи Украине со стороны США не пошла на пользу, несмотря на наличие других партнеров. Вооруженные силы России якобы воспользовались этой ситуацией, объяснил наступление ВС РФ Райдер.
"Безусловно это повод для беспокойства. И мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с Украиной и нашими международными союзниками и партнерами, чтобы предоставить им необходимую помощь в области безопасности", - добавил спикер Пентагона.
Российские подразделения начали наступление в Харьковской области и уже взяли под контроль более 10 населенных пунктов. По последним данным, ВС РФ ведут бои уже внутри Волчанска, контроль над которым даст возможность зайти в тыл группировки ВСУ на Купянском направлении. Украина признает критическую ситуацию и анонсирует наступление российской армии и на Сумскую область.
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