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В Пентагоне обеспокоены положением ВСУ на фронте

В Пентагоне обеспокоены положением ВСУ на фронте - 15.05.2024 Украина.ру

В Пентагоне обеспокоены положением ВСУ на фронте

Перерыв поставок вооружения от США Украине сказался на оперативной обстановке, которая сегодня характеризуется как "сложная и тревожная" для украинской армии, заявил в среду представитель Пентагона Патрик Райдер

2024-05-15T12:47

2024-05-15T12:47

2024-05-15T12:48

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Он указал на то, что Вашингтон делает все возможное для того, чтобы ВСУ быстрее получили критически важные боеприпасы и другое оружие.По его словам, пауза в предоставлении помощи Украине со стороны США не пошла на пользу, несмотря на наличие других партнеров. Вооруженные силы России якобы воспользовались этой ситуацией, объяснил наступление ВС РФ Райдер.Российские подразделения начали наступление в Харьковской области и уже взяли под контроль более 10 населенных пунктов. По последним данным, ВС РФ ведут бои уже внутри Волчанска, контроль над которым даст возможность зайти в тыл группировки ВСУ на Купянском направлении. Украина признает критическую ситуацию и анонсирует наступление российской армии и на Сумскую область.

https://ukraina.ru/20240515/1055072993.html

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новости, украина, россия, пентагон, вооруженные силы украины, наступление, военная помощь, военная техника, всу, вс рф, сво, спецоперация