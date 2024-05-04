“Когда русский озлоблен – это беда бедовая”: Гаспарян о том, что как "Азов"* отражает никчёмность ВСУ - 04.05.2024 Украина.ру
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“Когда русский озлоблен – это беда бедовая”: Гаспарян о том, что как "Азов"* отражает никчёмность ВСУ
“Когда русский озлоблен – это беда бедовая”: Гаспарян о том, что как "Азов"* отражает никчёмность ВСУ - 04.05.2024 Украина.ру
“Когда русский озлоблен – это беда бедовая”: Гаспарян о том, что как "Азов"* отражает никчёмность ВСУ
Вооруженные силы РФ несмотря ни на что все равно сокрушат ВСУ, а мотивация у мобилизованных украинцев падает с каждым днем все больше и больше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
2024-05-04T04:00
2024-05-04T04:00
россия
киев
очеретино
армен гаспарян
всу
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пво
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Тому подтверждение и периодические отказы от выполнения приказов военкомов боевиков из нацбатальона Азов*.“Если террористы из "Азова"*, 3-я отдельня штурмовая бригада, не хотят воевать, то рано или поздно это перекинется на всех остальных. В Очеретино именно это и произошло. ВСУ там благополучно дали по тапкам. А почему? А потому что у них были большие потери. Им прислали пополнение, которое не готово. Оно морально не настроено на это”, - отметил Гаспарян.К слову, в экспертном сообществе утверждают, что подобная тенденция связана с тем, что азовцы осознают, что "сложат там свои буйные головы", а саботаж националистического батальона является симптомом морального разложения ВСУ, что в конечном счете приведет к проигрышу Киева.При этом, как отмечает Гаспарян, выделяемое западом вооружение не принесет ожидаемого результата для ВСУ. В начале апреля Минобороны США заявило, что предоставит Украине крупнейшую одиночную партию помощи в размере 6 миллиардов долларов, в которую войдут боеприпасы для средств ПВО, системы борьбы с дронами, артиллерийские снаряды и ракеты для систем Patriot.“Иметь оружие — это совсем недостаточно. Надо иметь армию, куда это оружие, собственно, вы направите. Использование там всяких "Абрамсов", "Леопардов" и всех прочих, это плохая история, потому что русские в такие моменты озлобляются. А когда русский человек озлоблен, это совсем беда. Беда бедовая. И ты должен хотеть сидеть в обороне”, - полагает эксперт.Более того, отметил Гаспарян, судя по всему это последний транш, так как американцы прекрасно понимают, что очередное наступление украинские боевики не осилят, так как прошлый опыт разочаровал западных покровителей Киева.Полную версию интервью Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию вы можете прочитать на сайте Украина.ру*Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
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россия, киев, очеретино, армен гаспарян, всу, leopard-2 (танк), пво
Россия, Киев, Очеретино, Армен Гаспарян, ВСУ, Leopard-2 (танк), ПВО

“Когда русский озлоблен – это беда бедовая”: Гаспарян о том, что как "Азов"* отражает никчёмность ВСУ

04:00 04.05.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Вооруженные силы РФ несмотря ни на что все равно сокрушат ВСУ, а мотивация у мобилизованных украинцев падает с каждым днем все больше и больше. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян
Тому подтверждение и периодические отказы от выполнения приказов военкомов боевиков из нацбатальона Азов*.
Если террористы из "Азова"*, 3-я отдельня штурмовая бригада, не хотят воевать, то рано или поздно это перекинется на всех остальных. В Очеретино именно это и произошло. ВСУ там благополучно дали по тапкам. А почему? А потому что у них были большие потери. Им прислали пополнение, которое не готово. Оно морально не настроено на это”, - отметил Гаспарян.
К слову, в экспертном сообществе утверждают, что подобная тенденция связана с тем, что азовцы осознают, что "сложат там свои буйные головы", а саботаж националистического батальона является симптомом морального разложения ВСУ, что в конечном счете приведет к проигрышу Киева.
При этом, как отмечает Гаспарян, выделяемое западом вооружение не принесет ожидаемого результата для ВСУ. В начале апреля Минобороны США заявило, что предоставит Украине крупнейшую одиночную партию помощи в размере 6 миллиардов долларов, в которую войдут боеприпасы для средств ПВО, системы борьбы с дронами, артиллерийские снаряды и ракеты для систем Patriot.
Иметь оружие — это совсем недостаточно. Надо иметь армию, куда это оружие, собственно, вы направите. Использование там всяких "Абрамсов", "Леопардов" и всех прочих, это плохая история, потому что русские в такие моменты озлобляются. А когда русский человек озлоблен, это совсем беда. Беда бедовая. И ты должен хотеть сидеть в обороне”, - полагает эксперт.
Более того, отметил Гаспарян, судя по всему это последний транш, так как американцы прекрасно понимают, что очередное наступление украинские боевики не осилят, так как прошлый опыт разочаровал западных покровителей Киева.
Полную версию интервью Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию вы можете прочитать на сайте Украина.ру
*Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
 
РоссияКиевОчеретиноАрмен ГаспарянВСУLeopard-2 (танк)ПВО
 
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