"И рыбку съесть...": Перенджиев рассказал, почему Прибалтика хочет денег, но боится получить "груз 200"
Прибалтика хочет показать, что не просто отсиживается в тылу, а "приняла бой с опасным противником". Но понятно, что от литовцев толку на Украине мало, а шума много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
В отношении военного конфликта на Украине страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя, рассказал политолог.
"А потом Прибалтика будет созывать помпезные мероприятия и говорить, что их армии воюют на Украине с "российским агрессором", поэтому дайте нам денег. Киевский режим уже говорит: "Дайте нам оружие, мы справимся своими людьми". Вильнюс хочет сделать то же самое", - подчеркнул Перенджиев.
Сейчас это выглядит именно так. Прибалтика хочет показать, что она не просто отсиживается в тылу, а "приняла бой с опасным противником". Но понятно, что от литовцев толку на Украине мало, а шума много, указал эксперт.
"Есть только один нюанс. Прибалтика очень боится большого количества "грузов 200", поэтому она пытается обхитрить всех, чтобы и рыбу съесть, и сковородку не испачкать", - иронизирует собеседник издания.
У военных есть такая шутка: "Война ерунда – главное манёвры". Прибалтийские стратеги тоже пользуются этой поговоркой при планировании своих действий, резюмировал собеседник издания.
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