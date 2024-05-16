https://ukraina.ru/20240516/1055088990.html

"И рыбку съесть...": Перенджиев рассказал, почему Прибалтика хочет денег, но боится получить "груз 200"

"И рыбку съесть...": Перенджиев рассказал, почему Прибалтика хочет денег, но боится получить "груз 200" - 16.05.2024 Украина.ру

"И рыбку съесть...": Перенджиев рассказал, почему Прибалтика хочет денег, но боится получить "груз 200"

Прибалтика хочет показать, что не просто отсиживается в тылу, а "приняла бой с опасным противником". Но понятно, что от литовцев толку на Украине мало, а шума много. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-05-16T03:40

2024-05-16T03:40

2024-05-16T03:40

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александр перенджиев

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киевский режим

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В отношении военного конфликта на Украине страны Прибалтики хотели бы отсидеться где-то в тылу, а потом заявить о своей героической борьбе. Короче говоря, они хотели бы воевать, не воюя, рассказал политолог.Сейчас это выглядит именно так. Прибалтика хочет показать, что она не просто отсиживается в тылу, а "приняла бой с опасным противником". Но понятно, что от литовцев толку на Украине мало, а шума много, указал эксперт."Есть только один нюанс. Прибалтика очень боится большого количества "грузов 200", поэтому она пытается обхитрить всех, чтобы и рыбу съесть, и сковородку не испачкать", - иронизирует собеседник издания.У военных есть такая шутка: "Война ерунда – главное манёвры". Прибалтийские стратеги тоже пользуются этой поговоркой при планировании своих действий, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055059494.html

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новости, прибалтика, украина, вильнюс, александр перенджиев, литва, киевский режим, война, нато, деньги, сво, россия