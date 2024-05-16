Что России даст контроль над Волчанском и Липцами? Эксперт объяснил - 16.05.2024 Украина.ру
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Что России даст контроль над Волчанском и Липцами? Эксперт объяснил
Что России даст контроль над Волчанском и Липцами? Эксперт объяснил - 16.05.2024 Украина.ру
Что России даст контроль над Волчанском и Липцами? Эксперт объяснил
Контроль над Липцами и Волчанском Харьковской области даст России как минимум несколько преимуществ, в числе которых - огневой контроль над окраинами Харькова
2024-05-16T04:40
2024-05-16T04:40
новости
харьков
харьковская область
вс рф
россия
контроль
эксперты
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный.Он отметил, что денацификация указанных населенных пунктов также приведет к бегству большого количества населения, работающего на украинскую экономику."Более того, они сами начнут требовать от Киева денег на свое переселение, что само по себе нанесет серьезный удар по вражескому тылу", - считает эксперт.Кроме того, Харьков – это мощный транспортный узел, который ВСУ использует для снабжения своей группировки на реке Оскол. Артиллерийский огонь ВС РФ затруднит эту работу противника.Наконец, расширение российского контроля на Харьковском направлении позволит российским военным уничтожать большее количество украинской артиллерии, не позволяя ей обстреливать Белгородскую область.ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВ УГОЛЬНЫЙ: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУПродвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде
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новости, харьков, харьковская область, вс рф, россия, контроль, эксперты, украина.ру
Новости, Харьков, Харьковская область, ВС РФ, Россия, контроль, эксперты, Украина.ру

Что России даст контроль над Волчанском и Липцами? Эксперт объяснил

04:40 16.05.2024
 
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Запорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Украина.ру / Игорь Гомольский
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Контроль над Липцами и Волчанском Харьковской области даст России как минимум несколько преимуществ, в числе которых - огневой контроль над окраинами Харькова
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный.
Он отметил, что денацификация указанных населенных пунктов также приведет к бегству большого количества населения, работающего на украинскую экономику.
"Более того, они сами начнут требовать от Киева денег на свое переселение, что само по себе нанесет серьезный удар по вражескому тылу", - считает эксперт.
Кроме того, Харьков – это мощный транспортный узел, который ВСУ использует для снабжения своей группировки на реке Оскол. Артиллерийский огонь ВС РФ затруднит эту работу противника.
Наконец, расширение российского контроля на Харьковском направлении позволит российским военным уничтожать большее количество украинской артиллерии, не позволяя ей обстреливать Белгородскую область.
ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВ УГОЛЬНЫЙ: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ
Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 13:45
Российские войска установили контроль над еще одним селом в Харьковской области Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил России в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области, сообщили 14 мая в Министерстве обороны России
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Армия России контролирует улицы Волчанска, ситуация критическая, подтвердили в Раде
 
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