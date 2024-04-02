https://ukraina.ru/20240402/1054255436.html
Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYT
Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYT - 02.04.2024 Украина.ру
Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYT
Украина в три раза увеличила производство бронетехники, написала 2 апреля журналистка The New York Times
2024-04-02T13:44
2024-04-02T13:44
2024-04-02T13:44
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В начале российской специальной военной операции у Вооруженных сил Украины была только колесная самоходная гаубица "Богдана", напомнила журналист NYT. "Богдана" была разработана в 2018 году под натовский калибр 155 мм. Теперь Украина производит ежемесячно восемь самоходных артиллерийских систем.По данным NYT, Россия увеличила производство оружия в четыре раза, и отрасль работает круглосуточно."Украине необходимо восстановить свою отечественную оборонную промышленность, чтобы ее вооруженным силам не пришлось долгие годы полагаться на Запад", - говорится в статье.При этом журналистка напомнила, что Запад не сразу решается на поставку Украине средств ПВО, танков и дальнобойного оружия. Однако ещё непонятно, удастся ли это сделать вовремя.The New York Times ознакомились с документами украинского правительства, согласно которым, только за последний год украинские оборонные предприятия произвели в три раза больше бронетехники, чем производили до СВО, и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет.В статье приведены данные анализа военного бюджета Украины до 2030 года. Финансирование исследований и разработок в этом году увеличится в восемь раз – со 162 миллионов долларов до 1,3 миллиарда долларов. А военные закупки достигли максимума – 10 миллиардов долларов, в то время как до СВО они были на 1 миллиард в год.Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин ранее объяснил, для чего это делается."Речь идет о том, чтобы показать, что мы не сидим и не ждем, пока вы придете нам на помощь. Речь идет о попытке сделать что-то самостоятельно", - сказал Камышин.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что Украина проиграет без предоставления нового пакета помощи от США.Конгресс США до сих пор не договорился о предоставлении помощи Киеву. Более того, он не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.
https://ukraina.ru/20240401/1054238996.html
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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, всу, вооруженные силы украины, оружие, new york times
Новости, Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, ВСУ, Вооруженные силы Украины, оружие, New York Times
Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYT
Украина в три раза увеличила производство бронетехники, написала 2 апреля журналистка The New York Times
В начале российской специальной военной операции у Вооруженных сил Украины была только колесная самоходная гаубица "Богдана", напомнила журналист NYT. "Богдана" была разработана в 2018 году под натовский калибр 155 мм. Теперь Украина производит ежемесячно восемь самоходных артиллерийских систем.
По данным NYT, Россия увеличила производство оружия в четыре раза, и отрасль работает круглосуточно.
"Украине необходимо восстановить свою отечественную оборонную промышленность, чтобы ее вооруженным силам не пришлось долгие годы полагаться на Запад", - говорится в статье.
При этом журналистка напомнила, что Запад не сразу решается на поставку Украине средств ПВО, танков и дальнобойного оружия. Однако ещё непонятно, удастся ли это сделать вовремя.
The New York Times ознакомились с документами украинского правительства, согласно которым, только за последний год украинские оборонные предприятия произвели в три раза больше бронетехники, чем производили до СВО, и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет.
В статье приведены данные анализа военного бюджета Украины до 2030 года. Финансирование исследований и разработок в этом году увеличится в восемь раз – со 162 миллионов долларов до 1,3 миллиарда долларов. А военные закупки достигли максимума – 10 миллиардов долларов, в то время как до СВО они были на 1 миллиард в год.
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин ранее объяснил, для чего это делается.
"Речь идет о том, чтобы показать, что мы не сидим и не ждем, пока вы придете нам на помощь. Речь идет о попытке сделать что-то самостоятельно", - сказал Камышин.
Президент Украины Владимир Зеленский
в интервью американскому телеканалу CBS признал, что Украина проиграет без предоставления нового пакета помощи от США.
Конгресс США до сих пор не договорился о предоставлении помощи Киеву. Более того, он не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.