https://ukraina.ru/20240402/1054255436.html

Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYT

Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYT - 02.04.2024 Украина.ру

Украина увеличивает производство вооружений, но может не успеть - NYT

Украина в три раза увеличила производство бронетехники, написала 2 апреля журналистка The New York Times

2024-04-02T13:44

2024-04-02T13:44

2024-04-02T13:44

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В начале российской специальной военной операции у Вооруженных сил Украины была только колесная самоходная гаубица "Богдана", напомнила журналист NYT. "Богдана" была разработана в 2018 году под натовский калибр 155 мм. Теперь Украина производит ежемесячно восемь самоходных артиллерийских систем.По данным NYT, Россия увеличила производство оружия в четыре раза, и отрасль работает круглосуточно."Украине необходимо восстановить свою отечественную оборонную промышленность, чтобы ее вооруженным силам не пришлось долгие годы полагаться на Запад", - говорится в статье.При этом журналистка напомнила, что Запад не сразу решается на поставку Украине средств ПВО, танков и дальнобойного оружия. Однако ещё непонятно, удастся ли это сделать вовремя.The New York Times ознакомились с документами украинского правительства, согласно которым, только за последний год украинские оборонные предприятия произвели в три раза больше бронетехники, чем производили до СВО, и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет.В статье приведены данные анализа военного бюджета Украины до 2030 года. Финансирование исследований и разработок в этом году увеличится в восемь раз – со 162 миллионов долларов до 1,3 миллиарда долларов. А военные закупки достигли максимума – 10 миллиардов долларов, в то время как до СВО они были на 1 миллиард в год.Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин ранее объяснил, для чего это делается."Речь идет о том, чтобы показать, что мы не сидим и не ждем, пока вы придете нам на помощь. Речь идет о попытке сделать что-то самостоятельно", - сказал Камышин.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что Украина проиграет без предоставления нового пакета помощи от США.Конгресс США до сих пор не договорился о предоставлении помощи Киеву. Более того, он не сможет рассматривать финансирование Украины до середины апреля, так как палата представителей ушла на двухнедельные пасхальные каникулы.

https://ukraina.ru/20240401/1054238996.html

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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, всу, вооруженные силы украины, оружие, new york times