Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике - 16.04.2024 Украина.ру
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Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике
Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике - 16.04.2024 Украина.ру
Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике
Русский язык по Конституции Казахстана используется наравне с казахским, напомнил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он предостерег население от ущемления русского языка
2024-04-16T19:46
2024-04-16T19:46
новости
казахстан
украина
касым-жомарт токаев
сво
русская культура
русский язык
отмена
спецоперация
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В ходе встречи с жителями Кустанайской области, в которой треть населения – русские, он обратил внимание на то, что нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним – это глупость, которая уже была допущена в некоторых странах. Здесь Токаев, очевидно, имел ввиду Украину. "Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость", - сказал Токаев. Глава республики подчеркнул толерантность своей позиции по отношению к этому вопросу. В частности, он указал, что никакого противоречия быть не должно – каждый может говорить на том языке, на котором удобно.В конце прошлого года Токаев объявлял, что Казахстан продолжит поддерживать антироссийские санкции.
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новости, казахстан, украина, касым-жомарт токаев, сво, русская культура, русский язык, отмена, спецоперация
Новости, Казахстан, Украина, Касым-Жомарт Токаев, СВО, русская культура, Русский язык, отмена, Спецоперация

Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике

19:46 16.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Русский язык по Конституции Казахстана используется наравне с казахским, напомнил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он предостерег население от ущемления русского языка
В ходе встречи с жителями Кустанайской области, в которой треть населения – русские, он обратил внимание на то, что нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним – это глупость, которая уже была допущена в некоторых странах. Здесь Токаев, очевидно, имел ввиду Украину.

"Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость", - сказал Токаев.

Глава республики подчеркнул толерантность своей позиции по отношению к этому вопросу. В частности, он указал, что никакого противоречия быть не должно – каждый может говорить на том языке, на котором удобно.
В конце прошлого года Токаев объявлял, что Казахстан продолжит поддерживать антироссийские санкции.
7 марта, 01:38
СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого каналаНа Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории "Сириус", несмотря на царящую на Западе русофобию, приехали участники из европейских стран. С членами делегации Испании (которая всего насчитывает 30 человек) корреспондент издания "Украина.ру" пообщалась прямо на площади "Душа России".
 
НовостиКазахстанУкраинаКасым-Жомарт ТокаевСВОрусская культураРусский языкотменаСпецоперация
 
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