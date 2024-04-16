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Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике
Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике - 16.04.2024 Украина.ру
Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике
Русский язык по Конституции Казахстана используется наравне с казахским, напомнил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он предостерег население от ущемления русского языка
2024-04-16T19:46
2024-04-16T19:46
2024-04-16T19:46
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русский язык
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спецоперация
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В ходе встречи с жителями Кустанайской области, в которой треть населения – русские, он обратил внимание на то, что нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним – это глупость, которая уже была допущена в некоторых странах. Здесь Токаев, очевидно, имел ввиду Украину. "Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость", - сказал Токаев. Глава республики подчеркнул толерантность своей позиции по отношению к этому вопросу. В частности, он указал, что никакого противоречия быть не должно – каждый может говорить на том языке, на котором удобно.В конце прошлого года Токаев объявлял, что Казахстан продолжит поддерживать антироссийские санкции.
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новости, казахстан, украина, касым-жомарт токаев, сво, русская культура, русский язык, отмена, спецоперация
Новости, Казахстан, Украина, Касым-Жомарт Токаев, СВО, русская культура, Русский язык, отмена, Спецоперация
Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике
Русский язык по Конституции Казахстана используется наравне с казахским, напомнил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он предостерег население от ущемления русского языка
В ходе встречи с жителями Кустанайской области, в которой треть населения – русские, он обратил внимание на то, что нагнетание истерии вокруг русского языка и борьба с ним – это глупость, которая уже была допущена в некоторых странах. Здесь Токаев, очевидно, имел ввиду Украину.
"Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость", - сказал Токаев.
Глава республики подчеркнул толерантность своей позиции по отношению к этому вопросу. В частности, он указал, что никакого противоречия быть не должно – каждый может говорить на том языке, на котором удобно.
В конце прошлого года Токаев объявлял
, что Казахстан продолжит поддерживать антироссийские санкции.