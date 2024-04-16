Президент Казахстана сделал заявление о попытках ущемления русского языка в республике

СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала

На Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории "Сириус", несмотря на царящую на Западе русофобию, приехали участники из европейских стран. С членами делегации Испании (которая всего насчитывает 30 человек) корреспондент издания "Украина.ру" пообщалась прямо на площади "Душа России".