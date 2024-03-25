Зеленского оскорбили журналисты, он начал репрессии - СМИ - 25.03.2024 Украина.ру
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Зеленского оскорбили журналисты, он начал репрессии - СМИ
Зеленского оскорбили журналисты, он начал репрессии - СМИ - 25.03.2024 Украина.ру
Зеленского оскорбили журналисты, он начал репрессии - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский оскорблен материалами разоблачителей коррупционеров, поэтому прибегнул к тактике запугивания журналистов, заявили журналисты американского издания The Daily Beast
2024-03-25T14:49
2024-03-25T14:49
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
алексей резников
вооруженные силы украины
сбу
коррупция
журналист
журналисты
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Американские журналисты пообщались с украинским журналистом-расследователей, основателем проекта "Наши деньги" Юрием Николовым. В январе Николов сообщил об угрозах в своей адрес. По его предположениям, это связано со статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку.Николов рассказал американским журналистам, что полицейские перешли от тактики запугивания к издевательствам. Сотрудники украинских правоохранительных органов предупредили Николова, чтобы он отступил и прекратил критиковать президента Украины Владимира Зеленского.В статье подчеркнули, что в начале этого года на Украине началось широкое преследование СМИ, когда они негативно отреагировали на планы Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, который пользовался большой популярностью. Сотрудники украинского разведывательного ведомства были пойманы на установке скрытых камер для наблюдения за журналистами в свободное время, пишет The Daily Beast."У нас есть два источника, подтверждающих, что репрессии против прессы были инициированы нашим руководством, потому что президент Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой", - заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.Главреды нескольких других украинских изданий рассказали журналистам The Daily Beast, что интенсивное давление на осмелившихся критиковать Зеленского продолжается.Помимо этого, киевский режим устроил репрессии против журналистов, которые освещают религиозную тему.Сотрудники Службы безопасности Украины 12 марта пришли с обысками в Союз православных журналистов (СПЖ). У сотрудников изъяли компьютерную технику и телефоны. СБУ задержала 15 человек, в том числе настоятеля киевского храма. Их обвинили "информационным диверсиях по заказу ФСБ", однако никаких доказательств этому не предоставили. Против задержанных возбудили уголовные дела по статье "Госизмена во время военного положения", максимальное наказание по которой пожизненное лишение свободы.Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" ранее выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей резников, вооруженные силы украины, сбу, коррупция, журналист, журналисты, репрессии, сми, украинские сми
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, СБУ, коррупция, журналист, журналисты, репрессии, СМИ, украинские СМИ

Зеленского оскорбили журналисты, он начал репрессии - СМИ

14:49 25.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский оскорблен материалами разоблачителей коррупционеров, поэтому прибегнул к тактике запугивания журналистов, заявили журналисты американского издания The Daily Beast
Американские журналисты пообщались с украинским журналистом-расследователей, основателем проекта "Наши деньги" Юрием Николовым. В январе Николов сообщил об угрозах в своей адрес. По его предположениям, это связано со статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку.
Николов рассказал американским журналистам, что полицейские перешли от тактики запугивания к издевательствам. Сотрудники украинских правоохранительных органов предупредили Николова, чтобы он отступил и прекратил критиковать президента Украины Владимира Зеленского.
В статье подчеркнули, что в начале этого года на Украине началось широкое преследование СМИ, когда они негативно отреагировали на планы Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, который пользовался большой популярностью. Сотрудники украинского разведывательного ведомства были пойманы на установке скрытых камер для наблюдения за журналистами в свободное время, пишет The Daily Beast.
"У нас есть два источника, подтверждающих, что репрессии против прессы были инициированы нашим руководством, потому что президент Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой", - заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
Главреды нескольких других украинских изданий рассказали журналистам The Daily Beast, что интенсивное давление на осмелившихся критиковать Зеленского продолжается.
Помимо этого, киевский режим устроил репрессии против журналистов, которые освещают религиозную тему.
Сотрудники Службы безопасности Украины 12 марта пришли с обысками в Союз православных журналистов (СПЖ). У сотрудников изъяли компьютерную технику и телефоны. СБУ задержала 15 человек, в том числе настоятеля киевского храма.
Их обвинили "информационным диверсиях по заказу ФСБ", однако никаких доказательств этому не предоставили. Против задержанных возбудили уголовные дела по статье "Госизмена во время военного положения", максимальное наказание по которой пожизненное лишение свободы.
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" ранее выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
наручники
14 марта, 17:37
За полшага до запрета УПЦ: киевский режим пришел за православными журналистамиВласти Украины продолжают наращивать давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). На этот раз под репрессивный каток киевского режима попали журналисты, освещающие религиозную тему
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСБУкоррупцияжурналистжурналистырепрессииСМИукраинские СМИ
 
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