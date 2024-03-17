Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - 17.03.2024 Украина.ру
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Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - 17.03.2024 Украина.ру
Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
Украина готовила покушение на доверенное лицо президента России Владимира Путина в Бердянске, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов журналистам РИА Новости
2024-03-17T15:02
2024-03-17T15:02
новости
россия
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
всу
бердянск
теракт
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"Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал Рогов.Общественник добавил, что спецслужбы ведут розыск всех причастных к подготовке теракта.Утром 17 марта Рогов сообщил, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ВСУ нанесли двойной удар дронами-камикадзе "Заноза" по избирательному участку, расположенному в городском доме культуры. В результате чего здание загорелось.С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").По данным на 12:00, явка в Запорожской области превысила 80%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, бердянск, теракт
Новости, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Бердянск, теракт

Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

15:02 17.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украина готовила покушение на доверенное лицо президента России Владимира Путина в Бердянске, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов журналистам РИА Новости
"Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал Рогов.
Общественник добавил, что спецслужбы ведут розыск всех причастных к подготовке теракта.
Утром 17 марта Рогов сообщил, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ВСУ нанесли двойной удар дронами-камикадзе "Заноза" по избирательному участку, расположенному в городском доме культуры. В результате чего здание загорелось.
С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").
По данным на 12:00, явка в Запорожской области превысила 80%.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
12:50
"Из Европы и Северной Америки": глава ЦИК озвучила количество международных наблюдателей на выборахНа президентских выборах в России присутствуют наблюдатели из 129 стран, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге
 
НовостиРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВСУБердянсктеракт
 
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15:02Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
14:11Западная Украина за минувшую неделю: Польские продукты во Львове и исчезнувшие "скорые" в Черновцах
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