https://ukraina.ru/20240317/1053932813.html

Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина - 17.03.2024 Украина.ру

Рогов: спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина

Украина готовила покушение на доверенное лицо президента России Владимира Путина в Бердянске, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов журналистам РИА Новости

2024-03-17T15:02

2024-03-17T15:02

2024-03-17T15:02

новости

россия

запорожская область

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

всу

бердянск

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_de1c67a3ab2a0a03772a14ebff41a217.jpg.webp

"Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", — сказал Рогов.Общественник добавил, что спецслужбы ведут розыск всех причастных к подготовке теракта.Утром 17 марта Рогов сообщил, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ВСУ нанесли двойной удар дронами-камикадзе "Заноза" по избирательному участку, расположенному в городском доме культуры. В результате чего здание загорелось.С 15 по 17 марта в России проводится голосование по выборам президента России. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), Владимир Путин, Леонид Слуцкий (партия "ЛДПР") и Николай Харитонов (партия "КПРФ").По данным на 12:00, явка в Запорожской области превысила 80%.

https://ukraina.ru/20240317/1053929853.html

россия

запорожская область

бердянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, бердянск, теракт