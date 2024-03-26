"Зря они себя так ведут": Лукашенко поручил жёстко реагировать на возможные провокации на границе
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал в Гродненской области страны, где проводится проверка боевой готовности соединений и воинских частей. В ходе общения с военнослужащими и командирами, он призвал относиться серьёзно к провокациям на границе
Глава республики обратил внимание на поведение стран Балтии и Польши и вспомнил про Сувалкский коридор.
"Мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько они всё время вякают про этот Сувалкский коридор? (...) Зря они так себя ведут, но в данный момент придётся противостоять Балтийским республикам и северной части Польши", – сказал Лукашенко.
Президенту доложили, что сегодня все действия по обороне границы республики спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, а личный состав готовится.
После общения с командирами, Лукашенко провёл пресс-конференцию с журналистами. В частности, он прокомментировал сообщения о якобы готовящемся нападении РФ через Белоруссию на западные страны.
"Дурь полная. Мы сегодня приехали открыто. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать на них. Нам дай Бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. А вот наши оппоненты ведут себя явно иначе", – сказал президент.
Вместе с тем, он добавил, что на Западе, напротив, провоцируют и Россию, и Белоруссию, потому как заинтересованы в развязывании войны.
Ранее сообщалось, что Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью.
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