https://ukraina.ru/20240326/1054132754.html

"Зря они себя так ведут": Лукашенко поручил жёстко реагировать на возможные провокации на границе

"Зря они себя так ведут": Лукашенко поручил жёстко реагировать на возможные провокации на границе - 26.03.2024 Украина.ру

"Зря они себя так ведут": Лукашенко поручил жёстко реагировать на возможные провокации на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал в Гродненской области страны, где проводится проверка боевой готовности соединений и воинских частей. В ходе общения с военнослужащими и командирами, он призвал относиться серьёзно к провокациям на границе

2024-03-26T21:36

2024-03-26T21:36

2024-03-26T21:36

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александр лукашенко

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Глава республики обратил внимание на поведение стран Балтии и Польши и вспомнил про Сувалкский коридор. Президенту доложили, что сегодня все действия по обороне границы республики спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, а личный состав готовится. После общения с командирами, Лукашенко провёл пресс-конференцию с журналистами. В частности, он прокомментировал сообщения о якобы готовящемся нападении РФ через Белоруссию на западные страны. "Дурь полная. Мы сегодня приехали открыто. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать на них. Нам дай Бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. А вот наши оппоненты ведут себя явно иначе", – сказал президент. Вместе с тем, он добавил, что на Западе, напротив, провоцируют и Россию, и Белоруссию, потому как заинтересованы в развязывании войны. Ранее сообщалось, что Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью.

https://ukraina.ru/20240325/1054096131.html

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новости, белоруссия, александр лукашенко, польша, россия, война