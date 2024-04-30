https://ukraina.ru/20240430/1054787261.html

Американский политолог: Судьба беспаспортных украинцев в Европе предрешена - автобусы ходят

Американский политолог: Судьба беспаспортных украинцев в Европе предрешена - автобусы ходят - 30.04.2024 Украина.ру

Американский политолог: Судьба беспаспортных украинцев в Европе предрешена - автобусы ходят

Принятый Верховной Радой закон об ужесточении мобилизации сделал из украинцев абсолютно бесправных существ, и их судьба предрешена. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американский политолог Грег Вайнер

2024-04-30T06:10

2024-04-30T06:10

2024-04-30T06:10

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Он обратил внимание на то, что непродленный паспорт значит, что у у человека нет никаких прав и он становится абсолютно никому не нужным существом. Единственный выход, который при этом остается у украинцев, - возвращаться на родину и вставать в ряды ВСУ.И Европа этому с большим удовольствием этому поспособствует, подчеркнул политолог. Он заявил, что европейцы "будут аккуратно складывать украинцев в штабеля и депортировать на Украину - ближе к военным действиям".Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистамиДве недели назад - 11 апреля - Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении правил мобилизации. Он предполагает, что теперь украинцы могут получать услуги в консульствах страны за рубежом только при наличии военно-учетных документов.Результат - все последние дни украинцы, оказавшиеся в абсолютно бесправном положении, штурмуют украинские консульства в европейских странах. В частности, такие новости прилетали из Польши. "Как раз полбатальона": 300 украинцев заблокировали паспортный сервис в ВаршавеНа днях экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что президент России Владимир Путин мог бы предложить находящимся за границей украинским мужчинам призывного возраста российские паспорта, и это был бы его "суперкозырь".Ранее журналисты американского издания Politico сообщили своим читателям, что по их данным порядка 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули свою страну, "большинство из них тайно пересекли границу".И понять их можно: накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за весь период СВО. Они составили почти полмиллиона военнослужащих.ИНТЕРВЬЮ ГРЕГ ВАЙНЕР о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240425/1054738761.html

https://ukraina.ru/20240423/1054669758.html

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