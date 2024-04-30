https://ukraina.ru/20240430/1054782999.html
61 миллиард - это время на подумать: эксперт ответил, ждать ли Киеву новых долларов от США
61 миллиард - это время на подумать: эксперт ответил, ждать ли Киеву новых долларов от США - 30.04.2024 Украина.ру
61 миллиард - это время на подумать: эксперт ответил, ждать ли Киеву новых долларов от США
Очередной пакет военной помощи Киеву, выделенный Вашингтоном - попытка максимально дешево дотянуть до президентских выборов. В ноябре текущего года станет понятно, куда дальше будут двигаться США и останется ли в круге их интересов Украина
2024-04-30T06:25
2024-04-30T06:25
2024-04-30T06:25
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук.Ранее немецкий публицист и бывший главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер заявил, что "в глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне".Ваймер добавил, что на Украине видят падение интереса и поддержки со стороны Запада и с ужасом ждут предстоящих президентских выборов в США, ведь по предварительным опросам на них очевидно лидирует экс-глава США Дональд Трамп, который не жалует украинскую тему.Читается явный страх: в Германии заглянули в глаза ЗеленскомуВ среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.The Economist: американские деньги Киеву не помогутПресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Похожую мысль высказал и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Особо так бросаться в панику и думать - сейчас всё поменяется, и мы пойдем проигрывать - не нужно никому абсолютно. Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение, они попытаются чуть-чуть нанести урон нашим гражданским людям. На передовой, на фронте они вряд ли смогут что-то поменять", - сказал Алаудинов.Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЙ ЮЩУК: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
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новости, новости украины, киев, украина, сша, вооруженные силы украины, украина.ру, дональд трамп, the economist, миллиарды, военная помощь, доллар, эксперты
Новости, Новости Украины, Киев, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Дональд Трамп, The Economist, миллиарды, военная помощь, доллар, эксперты
61 миллиард - это время на подумать: эксперт ответил, ждать ли Киеву новых долларов от США
Очередной пакет военной помощи Киеву, выделенный Вашингтоном - попытка максимально дешево дотянуть до президентских выборов. В ноябре текущего года станет понятно, куда дальше будут двигаться США и останется ли в круге их интересов Украина
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук.
"Указанной помощи хватит только на то, чтобы слегка притормозить продвижение России [на Украине]. Когда избирательная кампания пройдет и станет понятно, кто президент Америки - будет ясно, в какую сторону надо разворачиваться: сворачивать или усиливать поддержку Киева. Потому что у американцев есть еще Тайвань, Ближний Восток - забот хватает и без Украины. А ресурсов абсолютно нет. Им текущее положение удержать трудно…" - сказал эксперт.
Ранее немецкий публицист и бывший главный редактор газеты Welt Вольфрам Ваймер заявил, что "в глазах Зеленского читается явный страх, поскольку он видит, что в военном смысле страна полностью находится в обороне".
Ваймер добавил, что на Украине видят падение интереса и поддержки со стороны Запада и с ужасом ждут предстоящих президентских выборов в США, ведь по предварительным опросам на них очевидно лидирует экс-глава США Дональд Трамп, который не жалует украинскую тему.
В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
В четверг, 25 апреля, британское издание The Economist выпустило статью, в которой говорится о том, что новый пакет американской помощи не поможет Киеву вернуть потерянные ранее территории.
Авторы статьи также констатировали, что самой реалистичной надеждой для Украины теперь будет продолжительная патовая ситуация на поле боя.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Похожую мысль высказал и замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Особо так бросаться в панику и думать - сейчас всё поменяется, и мы пойдем проигрывать - не нужно никому абсолютно. Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение, они попытаются чуть-чуть нанести урон нашим гражданским людям. На передовой, на фронте они вряд ли смогут что-то поменять", - сказал Алаудинов.
Также он отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.