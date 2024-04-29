https://ukraina.ru/20240429/1054813208.html

Без прав человека, внезапный визит генсека НАТО. Итоги 29 апреля на Украине

Без прав человека, внезапный визит генсека НАТО. Итоги 29 апреля на Украине - 29.04.2024 Украина.ру

Без прав человека, внезапный визит генсека НАТО. Итоги 29 апреля на Украине

Украинские СМИ сообщили о приостановке Украиной обязательств по правам человека. Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев

2024-04-29T18:35

2024-04-29T18:35

2024-04-29T18:35

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Как сообщило издание "Европейская правда", Украина уведомила секретариат Совета Европы об изменении перечня исключений из собственных обязательств по документам Совета Европы, в том числе Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ).Украина как государство-член Совета Европы обязана выполнять нормы по соблюдению прав человека, предусмотренные Конвенцией; в случае их нарушения лица или организации могут подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В то же время, ЕКПЧ дает государствам-членам право заявить об аргументированном отклонении от выполнения отдельных обязательств из-за особых обстоятельств.Издание сослалось на письмо от 4 апреля 2024 года, о котором ранее не сообщалось. В нём Украина сообщила секретариату Совета Европы о том, что в дальнейшем на её территорию не будут распространяться обязательства украинского правительства по соблюдению статей 8 - "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 - "Свобода слова" и 11 - "Свобода собраний и объединений", статьи 2 протокола 4 - "Право на свободное перемещение людей", а также трёх статей из первого протокола: статьи - "Защита частной собственности", статьи 2 - "Право на образование" и статьи 3 "Право на свободу выборов".Примечательно, что это не первое сообщение Украины о возможном ограничении определённых прав граждан. Так, в 2015 году Украина приостановила свои обязательства по соблюдению некоторых статей ЕКПЧ из-за так называемой "Антитеррористической операции" в Донбассе. А в феврале 2022 года, с началом СВО Киев передал в Страсбург значительный перечень таких отклонений.Более того, в коммуникации от 4 апреля 2024 года Украина сообщила, что восстанавливает свои обязательства по соблюдению отдельных прав человека. В частности, отклонения не будут касаться запрета дискриминации, ограничения политической активности иностранцев, права на возмещение, свободы совести и некоторых аспектов принудительной работы. Ранее эти обязательства также были приостановлены.Также примечательно, что возможные ограничения по защите частной собственности, права на образование и право на свободу выборов являются новыми – их не было как минимум в первоначальном сообщении Киева от 2022 года."Таким образом, нацистский режим помойки отнимает у монад охлоса не только право зарабатывать на кусок хлеба и учиться, но и право иметь семью, более того, вообще личную жизнь. И больше того, право мыслить. А если учесть, что все это будет трактоваться расширительно...", - прокомментировал происходящее политолог и историк Лев Вершинин.Он указал, что "классика знает всё", сославшись на известный плакат Кукрыниксов "Аттестат зверости".Примечательно, что на самой Украине пока даже парламентская оппозиция не прокомментировала существенное ограничение прав граждан.Внезапный визитГенсек НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом посетил Киев. О его визите стало известно днём, когда появились сообщения его пресс-службы, а также пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского."Я с нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите в Вашингтоне", - заявил Столтенберг на брифинге на улице Банковая перед Офисом президента Украины Зеленскому.Столтенберг подчеркнул, что место Украины – в НАТО, и однажды она станет членом Альянска, однако подчеркнул, что не стоит рассчитывать, что Украина получит приглашение в Альянс на саммите в Вашингтоне."Союзники действительно верят что заслуженное место Украины – в НАТО. Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов. И я не ожидаю, что мы получим такое согласие до саммита в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину ещё ближе к членству и хотим как можно скорее того дня, когда Украина присоединится к нам как полноправный член", – заявил Столтенберг.По его словам, в то же время продолжается работа для обеспечения взаимосовместимости Украины и НАТО, соответствия стандартам Альянса, чтобы однажды, когда "будут выполнены политические условия, Украина могла стать членом немедленно".В ответ Зеленский упрекнул НАТО в несвоевременности поддержки Украины."Своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте пока не вижу", - заявил Зеленский.Он подчеркнул, что "надо этот процесс ускорить".В то же время Зеленский похвалил запад за выделение финансирования Украине."Это означает, что мы можем рассчитывать на эти деньги", - отметил он.Он указал, что самым главным, по его мнению, является, что именно Украина может получить за эти деньги."Один вопрос, когда есть деньги - это очень важно. И мы еще раз благодарим наших партнеров, но для нас очень важно, что за эти деньги мы получаем. И вот это "что" - это самое главное", - отметил Зеленский.Тем временем на Украине ужесточается мобилизация. Так Ассоциация международных автоперевозчиков пожаловалась на то, что украинских водителей насильно мобилизацию в армию. В частности, несколько водителей сняли в Закарпатской области на посту "Нижние Ворота".Как указывалось в сообщении, водителей останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют насильно. Обещают, что проверят документы и отпустят, но после прохождения военно-врачебной комиссии отправляют в учебный центр. Связь с такими водителями почти сразу исчезает, между тем автомобили стоят на дороге или в пункте пропуска, где их оставили, пока другой водитель их не заберёт.Также украинские СМИ сообщают, что Запад поставил ультиматум Зеленскому по поводу главкома ВСУ Александра Сырского."Наш источник сообщает, что западное лобби поставило негласный ультиматум Зеленскому, что если главком Сырский не сможет исправить ситуацию на фронте (стабилизировать), то его необходимо будет отправлять в отставку. В армии считают Сырского не "фартовым", так как с его приходом ВСУ только отступают и несут огромные потери", - указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Ранее Сырский сообщил о крайне непростой обстановке на фронте для ВСУ.

https://ukraina.ru/20240429/1054811121.html

https://ukraina.ru/20240429/1054806924.html

https://ukraina.ru/20240428/1054802913.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, нато, совет европы, украина, страсбург