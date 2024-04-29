"Польша никак не сможет остаться в стороне". Ищенко рассказал, как Прибалтика начнет войну с Россией - 29.04.2024 Украина.ру
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"Польша никак не сможет остаться в стороне". Ищенко рассказал, как Прибалтика начнет войну с Россией
"Польша никак не сможет остаться в стороне". Ищенко рассказал, как Прибалтика начнет войну с Россией - 29.04.2024 Украина.ру
"Польша никак не сможет остаться в стороне". Ищенко рассказал, как Прибалтика начнет войну с Россией
Германские войска сейчас разворачиваются в Литве. Прибалтика активно готовится к войне и провоцирует Россию. Очевидно, что при помощи США она этот конфликт может спровоцировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-04-29T18:03
2024-04-29T18:03
прибалтика
литва
ростислав ищенко
нато
польша
война
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А если война затронет Прибалтику, Польша никак не сможет остаться в стороне. Это в случае с Украиной поляки могут поставлять Киеву оружие, в войну не вступая. А если боевые действия затронут Литву, поляки будут втянуты в них однозначно.Морским путем прорвать ее невозможно, поскольку в Балтийском море господствует флот НАТО. Прорывать ее можно только на сухопутье. А сухопутье – это Сувалкский коридор (территория Польши и Литва). Именно поэтому германские войска уже в Литве. Именно поэтому Польша предлагает Берлину разместить свои войска на своей территории.Варшава тоже готовится к войне. Только активнее и эффективнее, чем Прибалтика.Вряд ли Польша сама хочет воевать с Россией. Но поскольку Прибалтика может спровоцировать Россию на конфликт, поляки понимают, что и им автоматически придется воевать.Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы (в 2025 или в 2026 годах). США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией.Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" читайте на сайте Украина.ру.
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прибалтика, литва, ростислав ищенко, нато, польша, война
Прибалтика, Литва, Ростислав Ищенко, НАТО, Польша, война

"Польша никак не сможет остаться в стороне". Ищенко рассказал, как Прибалтика начнет войну с Россией

18:03 29.04.2024
 
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© Public domain
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Германские войска сейчас разворачиваются в Литве. Прибалтика активно готовится к войне и провоцирует Россию. Очевидно, что при помощи США она этот конфликт может спровоцировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
А если война затронет Прибалтику, Польша никак не сможет остаться в стороне. Это в случае с Украиной поляки могут поставлять Киеву оружие, в войну не вступая. А если боевые действия затронут Литву, поляки будут втянуты в них однозначно.
"Дело в том, что Прибалтика может спровоцировать Россию на войну только одним способом – блокада Калининграда. Даже если всех русских в Прибалтике перебьют, Москва вряд ли из-за этого вступит в войну. Тем более, их пока там не убивают, а выгоняют и в тюрьмы сажают. А в случае с Калининградом России останется только прорывать эту блокаду", - считает эксперт.
Морским путем прорвать ее невозможно, поскольку в Балтийском море господствует флот НАТО. Прорывать ее можно только на сухопутье. А сухопутье – это Сувалкский коридор (территория Польши и Литва). Именно поэтому германские войска уже в Литве. Именно поэтому Польша предлагает Берлину разместить свои войска на своей территории.
Варшава тоже готовится к войне. Только активнее и эффективнее, чем Прибалтика.
Вряд ли Польша сама хочет воевать с Россией. Но поскольку Прибалтика может спровоцировать Россию на конфликт, поляки понимают, что и им автоматически придется воевать.
драники
05:45
О драниках и роли личности в историиНедавно сидели в одной "интернациональной" русской компании (великороссы, малороссы, белорусы) и как-то вышел разговор на региональные особенности русской кухни.
Судя по темпам их подготовки, поляки рассчитывают, что война может начаться в ближайшие годы (в 2025 или в 2026 годах). США хотели бы спровоцировать войну и в этом году. Но пока к этому не готовы ее потенциальные участники. Так что в этом году поляки могут просачковать, а в следующем году им надо будет поддерживать прибалтов в войне с Россией.
Полную версию интервью Ростислав Ищенко: Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" читайте на сайте Украина.ру.
 
ПрибалтикаЛитваРостислав ИщенкоНАТОПольшавойна
 
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