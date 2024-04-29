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Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине

Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине - 29.04.2024 Украина.ру

Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине

Страны Запада не оказали должную помощь армии киевского режима, что привело к сложной ситуации "на земле". Об это заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего необъявленного визита в Киев

2024-04-29T16:11

2024-04-29T16:11

2024-04-29T17:04

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Минобороны РФ сообщило об освобождении села Семеновка в ДНР.Столтенберг призвал членов Альянса к более решительной поддержке ВСУ, отметив, что одних обещаний недостаточно. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отход украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.При этом Столтенберг заявил, что не ожидает договорённости о членстве Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне этим летом. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отход украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.Кроме того, Лондон отправит Украине дополнительно 500 млн фунтов. Общие расходы Королевства на помощь Украине составят в этом году 3,5 млрд.Британия обязуется передать 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.

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новости, всу, украина, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины