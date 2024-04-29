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Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине
Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине - 29.04.2024 Украина.ру
Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине
Страны Запада не оказали должную помощь армии киевского режима, что привело к сложной ситуации "на земле". Об это заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего необъявленного визита в Киев
2024-04-29T16:11
2024-04-29T16:11
2024-04-29T17:04
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Минобороны РФ сообщило об освобождении села Семеновка в ДНР.Столтенберг призвал членов Альянса к более решительной поддержке ВСУ, отметив, что одних обещаний недостаточно. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отход украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.При этом Столтенберг заявил, что не ожидает договорённости о членстве Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне этим летом. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отход украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.Кроме того, Лондон отправит Украине дополнительно 500 млн фунтов. Общие расходы Королевства на помощь Украине составят в этом году 3,5 млрд.Британия обязуется передать 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.
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новости, всу, украина, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Новости, ВСУ, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО признал проблемы у ВСУ и пообещал усилить военную помощь Украине
16:11 29.04.2024 (обновлено: 17:04 29.04.2024)
Страны Запада не оказали должную помощь армии киевского режима, что привело к сложной ситуации "на земле". Об это заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего необъявленного визита в Киев
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Семеновка в ДНР.
Столтенберг
призвал членов Альянса к более решительной поддержке ВСУ, отметив, что одних обещаний недостаточно. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отход украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.
"Мы активно работаем над тем, чтобы удовлетворить срочные потребности. Я четко заявил, что если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов", - сказал генсек НАТО.
При этом Столтенберг заявил, что не ожидает договорённости о членстве Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне этим летом. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал отход украинских подразделений на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во время визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак
в ходе брифинга в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады сообщил, что оборонная промышленность королевства переходит в военный режим.
Кроме того, Лондон отправит Украине дополнительно 500 млн фунтов. Общие расходы Королевства на помощь Украине составят в этом году 3,5 млрд.
Британия обязуется передать 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.