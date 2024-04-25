"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS - 25.04.2024 Украина.ру
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"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS
"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS - 25.04.2024 Украина.ру
"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS
Поставки США дальнобойных ракет ATACMS доставят больше проблем Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-25T13:26
2024-04-25T13:26
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Песков подчеркнул, что как только США или ЕС начинают о чем-то предметно говорить, значит поставка уже осуществляется. "США напрямую вовлечены в этот конфликт, они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет принципиально изменить исход специальной военной операции. Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", - заявил Песков.Пентагон накануне подтвердил передачу оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. Ракеты имеют повышенную дальность использования, в заявлении Пентагона значит, что Киев будет использовать их "в пределах суверенной украинской территории". Ракеты ATACMS вошли в пакет военной помощи.Министерство обороны РФ 19 апреля сообщило об уничтожении дальнобойных ракет ATACMS над акваторией Чёрного моря.
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Новости, Россия, Киев, США, Дмитрий Песков, Пентагон, ЕС, ATACMS

"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS

13:26 25.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Поставки США дальнобойных ракет ATACMS доставят больше проблем Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Песков подчеркнул, что как только США или ЕС начинают о чем-то предметно говорить, значит поставка уже осуществляется.
"США напрямую вовлечены в этот конфликт, они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет принципиально изменить исход специальной военной операции. Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", - заявил Песков.
Пентагон накануне подтвердил передачу оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. Ракеты имеют повышенную дальность использования, в заявлении Пентагона значит, что Киев будет использовать их "в пределах суверенной украинской территории". Ракеты ATACMS вошли в пакет военной помощи.
Министерство обороны РФ 19 апреля сообщило об уничтожении дальнобойных ракет ATACMS над акваторией Чёрного моря.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
07:50
"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMSПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя американские поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что их "невозможно оправдать"
 
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