https://ukraina.ru/20240425/1054718001.html

"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS

"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS - 25.04.2024 Украина.ру

"Принесут Украине проблемы": Кремль о поставках американских ATACMS

Поставки США дальнобойных ракет ATACMS доставят больше проблем Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-25T13:26

2024-04-25T13:26

2024-04-25T13:26

новости

россия

киев

сша

дмитрий песков

пентагон

ес

atacms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

Песков подчеркнул, что как только США или ЕС начинают о чем-то предметно говорить, значит поставка уже осуществляется. "США напрямую вовлечены в этот конфликт, они идут по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет принципиально изменить исход специальной военной операции. Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", - заявил Песков.Пентагон накануне подтвердил передачу оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. Ракеты имеют повышенную дальность использования, в заявлении Пентагона значит, что Киев будет использовать их "в пределах суверенной украинской территории". Ракеты ATACMS вошли в пакет военной помощи.Министерство обороны РФ 19 апреля сообщило об уничтожении дальнобойных ракет ATACMS над акваторией Чёрного моря.

https://ukraina.ru/20240425/1054710447.html

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, сша, дмитрий песков, пентагон, ес, atacms