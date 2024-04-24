К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников - 24.04.2024 Украина.ру
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К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников
К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников - 24.04.2024 Украина.ру
К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников
Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере заместитель министра обороны России будет содержаться в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ", где ему подберут ранее несудимых сокамерников, потому как Иванову инкриминируют преступление впервые. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник
2024-04-24T17:13
2024-04-24T17:13
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Уточняется, что Иванов первоначально будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы и посетит психолога. Сокамерники замминистра обороны будут подобраны исходя из закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Так, согласно документу в одной камере не могут содержаться ранее судимые и люди, которым инкриминируются преступления впервые. Также учитывается тяжесть уголовного деяния: вменяемая Иванову статья относится к особо тяжким, из-за чего его соседями могут быть обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях. Помимо этого, Иванов не будет помещен в одну камеру с другим фигурантом своего уголовного дела, потому как это запрещено по закону. Накануне Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
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новости, сизо, следственный комитет, коррупция, сво, спецоперация
Новости, СИЗО, Следственный комитет, коррупция, СВО, Спецоперация

К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников

17:13 24.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством Минобороны и ОПК
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством Минобороны и ОПК - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере заместитель министра обороны России будет содержаться в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ", где ему подберут ранее несудимых сокамерников, потому как Иванову инкриминируют преступление впервые. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник
Уточняется, что Иванов первоначально будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы и посетит психолога.
"По приезду в СИЗО он будет помещен в карантинную камеру до 10 дней. За это время Иванов сдаст анализы, посетит психолога. Также ему будут подбираться сокамерники - это обычная процедура, применяемая ко всем", – пояснил собеседник агенства.
Сокамерники замминистра обороны будут подобраны исходя из закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Так, согласно документу в одной камере не могут содержаться ранее судимые и люди, которым инкриминируются преступления впервые.
Также учитывается тяжесть уголовного деяния: вменяемая Иванову статья относится к особо тяжким, из-за чего его соседями могут быть обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях.
Помимо этого, Иванов не будет помещен в одну камеру с другим фигурантом своего уголовного дела, потому как это запрещено по закону.
Накануне Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Замминистра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки – СК РФ
Вчера, 22:38
Стало известно, где находился замглавы Минобороны РФ за несколько часов до задержания силовиками Заместитель министра обороны России Тимур Иванов за пару часов до задержания по подозрению о взятке, находился на заседании коллегии министерства. Об этом свидетельствует видео, опубликованное пресс-службой Минобороны РФ 23 апреля
 
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