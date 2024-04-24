https://ukraina.ru/20240424/1054697431.html

К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников

К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников - 24.04.2024 Украина.ру

К Иванову в СИЗО подсадят ранее несудимых сокамерников

Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере заместитель министра обороны России будет содержаться в СИЗО "Лефортово" или "Кремлевский централ", где ему подберут ранее несудимых сокамерников, потому как Иванову инкриминируют преступление впервые. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник

2024-04-24T17:13

2024-04-24T17:13

2024-04-24T17:13

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Уточняется, что Иванов первоначально будет помещен в карантинную камеру в СИЗО, сдаст все анализы и посетит психолога. Сокамерники замминистра обороны будут подобраны исходя из закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Так, согласно документу в одной камере не могут содержаться ранее судимые и люди, которым инкриминируются преступления впервые. Также учитывается тяжесть уголовного деяния: вменяемая Иванову статья относится к особо тяжким, из-за чего его соседями могут быть обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях. Помимо этого, Иванов не будет помещен в одну камеру с другим фигурантом своего уголовного дела, потому как это запрещено по закону. Накануне Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

https://ukraina.ru/20240423/1054681647.html

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новости, сизо, следственный комитет, коррупция, сво, спецоперация