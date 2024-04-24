"Иди сама служи": украинцы в Варшаве заблокировали паспортный сервис с требованиями - 24.04.2024 Украина.ру
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"Иди сама служи": украинцы в Варшаве заблокировали паспортный сервис с требованиями
"Иди сама служи": украинцы в Варшаве заблокировали паспортный сервис с требованиями - 24.04.2024 Украина.ру
"Иди сама служи": украинцы в Варшаве заблокировали паспортный сервис с требованиями
В Варшаве произошёл конфликт между гражданами Украины и сотрудниками украинского госпредприятия "Документ". Видео опубликовал телеграм-канал "Политика страны"
2024-04-24T17:29
2024-04-24T17:29
новости
украина
польша
варшава
дмитрий кулеба
владимир зеленский
мид украины
консульство
паспорт
документы
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В Варшаве в украинском госпредприятии "Документ" собралась толпа украинцев, которым отказались выдавать готовые документы - в том числе продленные загранпаспорта. Среди посетителей центра большинство - мужчины призывного возраста. Ранее центр "Документ" сообщил о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам".Люди возмущены, что заплатили за услуги, а документы им не выдают, деньги не возвращают. "Ни документов, ни денег, ничего, мы остались бомжами", заявила одна из посетительниц центра.Возмущаются при этом как мужчины, так и женщины.На опубликованном видео видно большое скопление людей, которые требуют выдать их документы.Конфликт длился не один час. Позднее в Сети появились видео, на которых сотрудницы центра "Документ" отошли от своих компьютеров и не реагируют на требования людей. Позднее на видео появился сотрудник-мужчина. Толпа назвала его "уклонистом, который спрятался за юбками".Польская радиостанция RMF24 сообщила, что около 300 украинцев безуспешно пытались забрать свои документы в одном из центров в Варшаве. Среди недовольных были люди, которые уже получили уведомление о готовности документов, однако сотрудники прекратили их выдачу.Украинская власть прекратили консульские услуги для украинцев."Речь идет о мужчинах призывного возраста — цель — заставить их вернуться в страну и воевать на фронте. В окошечке можно было получить только справку, разрешающую пересечь границу", - говорится в статье RMF 24.Ожидающие документов украинцы заявили, что готовы были бы вернуться на Украину и идти на фронт, если бы не "коррупция и воровство".Польские службы удивлены решением Киева приостановить консульское обслуживание граждан Украины, говорится в статье.Министерство иностранных дел Украины потребовал от украинских заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. В виде исключения оформляют только удостоверения личности для возвращения на Украину.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обошёлся с украинцами "по справедливости". "Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - пояснил глава украинской дипломатии.Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая.
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новости, украина, польша, варшава, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид украины, консульство, паспорт, документы
Новости, Украина, Польша, Варшава, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, МИД Украины, консульство, паспорт, документы

"Иди сама служи": украинцы в Варшаве заблокировали паспортный сервис с требованиями

17:29 24.04.2024
 
© Политика страны телеграм-канал скриншот видео
© Политика страны телеграм-канал скриншот видео
Читать в
В Варшаве произошёл конфликт между гражданами Украины и сотрудниками украинского госпредприятия "Документ". Видео опубликовал телеграм-канал "Политика страны"
В Варшаве в украинском госпредприятии "Документ" собралась толпа украинцев, которым отказались выдавать готовые документы - в том числе продленные загранпаспорта. Среди посетителей центра большинство - мужчины призывного возраста.
Ранее центр "Документ" сообщил о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам".
Люди возмущены, что заплатили за услуги, а документы им не выдают, деньги не возвращают. "Ни документов, ни денег, ничего, мы остались бомжами", заявила одна из посетительниц центра.
Возмущаются при этом как мужчины, так и женщины.
"Почему мой муж должен служить? Отдай документы и иди на Украину ты служи. Я заплатила деньги. Верните мне документы или бабки", - возмутились украинка.
На опубликованном видео видно большое скопление людей, которые требуют выдать их документы.
Конфликт длился не один час. Позднее в Сети появились видео, на которых сотрудницы центра "Документ" отошли от своих компьютеров и не реагируют на требования людей. Позднее на видео появился сотрудник-мужчина. Толпа назвала его "уклонистом, который спрятался за юбками".
Польская радиостанция RMF24 сообщила, что около 300 украинцев безуспешно пытались забрать свои документы в одном из центров в Варшаве. Среди недовольных были люди, которые уже получили уведомление о готовности документов, однако сотрудники прекратили их выдачу.
Украинская власть прекратили консульские услуги для украинцев.
"Речь идет о мужчинах призывного возраста — цель — заставить их вернуться в страну и воевать на фронте. В окошечке можно было получить только справку, разрешающую пересечь границу", - говорится в статье RMF 24.
Ожидающие документов украинцы заявили, что готовы были бы вернуться на Украину и идти на фронт, если бы не "коррупция и воровство".
Польские службы удивлены решением Киева приостановить консульское обслуживание граждан Украины, говорится в статье.
Министерство иностранных дел Украины потребовал от украинских заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. В виде исключения оформляют только удостоверения личности для возвращения на Украину.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обошёлся с украинцами "по справедливости".
"Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - пояснил глава украинской дипломатии.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая.
Вчера, 17:41
Паспортный бунт: украинцы взяли в осаду консульства после скандального решения МИДУкраинцы в ярости от решения властей прекратить выдачу документов находящимся за границей украинским мужчинам. Эта мера является частью нового закона о мобилизации, который призван способствовать притоку людей в ВСУ. Однако в Киеве сообразили, что ждать вступления закона в силу - слишком долго, и решили, что все можно устроить прямо здесь и сейчас
 
НовостиУкраинаПольшаВаршаваДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийМИД Украиныконсульствопаспортдокументы
 
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