https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html

Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"

Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе" - 24.04.2024 Украина.ру

Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

2024-04-24T10:35

2024-04-24T10:35

2024-04-24T10:35

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Одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм, заявил президент России. За совершением терактов в разных регионах мира стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран. Организаторы терактов преследуют следующие цели: подрыв конституционных основ, дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. А методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими."Это ещё раз показал кровавый теракт, который произошёл 22 марта в Подмосковье. Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", - заявил Путин.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Он призвал также пресекать попытки формирования этнических анклавов.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над раскрытием всей пособнической базы террористов.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240411/1054443043.html

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