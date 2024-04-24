Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе" - 24.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html
Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"
Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе" - 24.04.2024 Украина.ру
Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
2024-04-24T10:35
2024-04-24T10:35
новости
россия
подмосковье
владимир путин
терроризм
теракт
террорист
крокус сити
крокус сити холл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_76c687059c9230455d92ff1b34108389.jpg
Одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм, заявил президент России. За совершением терактов в разных регионах мира стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран. Организаторы терактов преследуют следующие цели: подрыв конституционных основ, дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. А методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими."Это ещё раз показал кровавый теракт, который произошёл 22 марта в Подмосковье. Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", - заявил Путин.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Он призвал также пресекать попытки формирования этнических анклавов.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над раскрытием всей пособнической базы террористов.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240411/1054443043.html
россия
подмосковье
крокус сити
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b823b1e2a06296bdc8f0b8f5c2fc782b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, подмосковье, владимир путин, терроризм, теракт, террорист, крокус сити, крокус сити холл
Новости, Россия, Подмосковье, Владимир Путин, терроризм, теракт, террорист, Крокус Сити, Крокус Сити Холл

Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"

10:35 24.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм, заявил президент России. За совершением терактов в разных регионах мира стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран.
Организаторы терактов преследуют следующие цели: подрыв конституционных основ, дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. А методы преступников становятся всё более изощренными и варварскими.
"Это ещё раз показал кровавый теракт, который произошёл 22 марта в Подмосковье. Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", - заявил Путин.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что нелегальная миграция остается питательной средой для терроризма и экстремизма. Он призвал также пресекать попытки формирования этнических анклавов.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.

Всего задержаны 11 человек, российские силовики работают над раскрытием всей пособнической базы террористов.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
11 апреля, 12:41
"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватьюАвстралийское Sky News, которое обычно отражает наиболее актуальные политические позиции англосаксонской элиты к югу от экватора, написала о юбилее НАТО вовсе не в позитивном духе, пугая читателей пришествием новой "Оси Зла".
 
НовостиРоссияПодмосковьеВладимир ПутинтерроризмтеракттеррористКрокус СитиКрокус Сити Холл
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"
10:17"Месседж о лидерстве": Байден готовится подписать закон о помощи Украине
10:00Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, Киев ждет подписи Байдена
09:00Многоходовка США, провалы ВСУ, подробности покушения на Прозорова. Главное на Украине на утро 24 апреля
08:49Риши Сунак идёт на войну. За 75 миллиардов фунтов стерлингов
08:26Запорожский фронт. ВСУ пытаются уничтожать российские танки немецкими электромагнитными минами
08:25Владимир Джаралла: Если Великобритания заиграется с Россией у Крыма, придется наносить удары по Польше
08:20Кирилл Копылов: Россия загнала ВСУ в Харьков, чтобы перебить летающей артиллерией и форсировать "Вислу"
08:17Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потери
08:15Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденым
08:03Главное за ночь 24 апреля
05:20Все решит один удар: эксперт о том, почему ВСУ нужно бить в степях, чтоб не ловить ДРГ в лесах Чернигова
05:10"Это неизбежно": эксперт объяснил, почему летом Украина будет бить по Крыму дальнобойными ракетами
05:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно "сломать хребет" ВСУ, чтобы закрыть "украинский вопрос" в этом году
04:50ВСУ скажут: "Всё, привет". Военный эксперт раскрыл, как российские ракеты размолотят все мосты на Днепре
04:40Военный эксперт рассказал, насколько хватит запаса прочности Украине, пока ВС РФ "грызут оборону" ВСУ
04:30"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК
04:20Алексей Стаценко раскрыл, почему Киев боится воевать в степях, пытаясь заманить ВС РФ в Сумы и Чернигов
04:10Тайна за семью печатями: военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
04:00"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
Лента новостейМолния