https://ukraina.ru/20240424/1054684293.html

Многоходовка США, провалы ВСУ, подробности покушения на Прозорова. Главное на Украине на утро 24 апреля

Многоходовка США, провалы ВСУ, подробности покушения на Прозорова. Главное на Украине на утро 24 апреля - 24.04.2024 Украина.ру

Многоходовка США, провалы ВСУ, подробности покушения на Прозорова. Главное на Украине на утро 24 апреля

Украина.ру, 24.04.2024

2024-04-24T09:00

2024-04-24T09:00

2024-04-24T09:25

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Сенат США принял законопроект о помощи Киеву, решение назвали многоходовкой. ВСУ попытались атаковать территории РФ, но сами пострадали. Агент СБУ из Польши до подрыва Прозорова была в британском городе, где готовят диверсантовСенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.Согласно окончательным результатам голосования, проект документа поддержали в общей сложности 79 членов Сената, тогда как против инициативы выступили 18. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.По данным источников газеты Politico США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени.При этом американский профессор Джон Миршаймер заверил, что Россия сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, как и предыдущие.Эксперт отмечает, что США поставят Киеву артиллерию и несколько систем ПВО, которые могут сбивать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Он добавил, что российские самолеты, которые сбрасывают управляемые бомбы, могут летать на большом расстоянии, находясь вне зоны действия любых систем противовоздушной обороны.Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал формальностью решение конгресса США о выделении многомиллиардной помощи Украине."Это формальные решения и всего лишь легализация предпринятых ранее США шагов. Оружие у украинских боевиков появится сразу, его не будут изготавливать. Оно уже находится или в Польше, или на подконтрольных режиму Зеленского территориях", - сказал Рогов.По его словам, эта старая американская практика, когда что-либо анонсируется, а на практике идет легализация поставок оружия, которое и так уже физически находится на постукраинском пространстве.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал решение США предоставить многомиллиардную помощь Украине многоходовкой, а выделенные средства, по его мнению, осядут в карманах "предприимчивой" околовоенной американской и украинской верхушки."Выделенные средства, как и раньше, осядут в карманах предприимчивой околовоенной верхушки. Причем, даже не рискну сказать, кто из них окажется "прожорливее" – американцы или украинцы. Украина в долгах, как в шелках. Рискну предположить, что не так много денег туда поступит. Я вижу тенденцию, что для того, чтобы протолкнуть украинский проект кое-кому в Палате представителей и Сенате США пришлось пойти на сознательный риск новой эскалации на Ближнем Востоке. Американские сенаторы, подобно детям со спичками, даже понятия не имеют, чем могут обернуться их "многоходовки", замешанные на крови конфликта на Ближнем Востоке. Игра с Ближним Востоком - это игра с огнем во всех смыслах слова", - предупредил Кастюкевич.По его словам, некие условные "силы" не просто развязали ограниченный конфликт между Израилем и Ираном, но и удержали его в строгих рамках."Превращение обмена ударами в полноценный конфликт могло бы похоронить украинские транши. Если бы не обмен ударами между Иерусалимом и Тегераном, голосование по законопроекту о помощи союзникам состоялось бы не раньше середины мая, но его провели сейчас, раньше на несколько недель. Жест с выделением помощи Украине не приведет к тем результатам, о которых кричат фашисты с Банковой или "добренькие американцы". Он приведет только к колоссальным кредитным обязательствам страны, которую уже давно европейский и американский истеблишмент списал за долги", - заверил сенатор.Атаки и провалы ВСУРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили восемь украинских дронов над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три – над территорией Курской области; два – над территорией Белгородской области; два – над территорией Воронежской области и один – над территорией Смоленской области", - уточнили в Минобороны РФ.Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале рассказал о пожарах на топливно-энергетических объектах региона в результате атаки."Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания", - говорится в материале.Отмечается, что сотрудники МЧС работают на месте.Позже губернатор сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших из-за происшествия нет, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.Кроме прочего, украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Одиннадцать обстрелов - на Донецком направлении. Девять обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Ясиноватском направлении. Один обстрел - на Волновахском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 73 боеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили два гражданских лица.В то же время на территории Украины звучит воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в 6.52 тревогу объявили в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Следом – в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой областях.Украинские СМИ писали о взрывах в Одессе на юге Украины.Телеканал ТСН уточнял, что в результате часть города осталась без света."Часть Одессы осталась без электричества. Отключения света произошли после мощных взрывов в городе", - указал канал.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что Вооруженные силы России ударили по украинской военной части в Одессе, расположенной возле Горбатого моста.Он подтвердил, что после удара Одесса частично обесточена.Также украинские СМИ информировали, что серия взрывов прогремела в Харьковской области.Мэр города Игорь Терехов подтверждал эту информацию. Он также указывал, что в одном из микрорайонов Шевченковского района Харькова из-за повреждения газопровода отключили газ."Перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне", - сказал мэр.Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины."В Харькове ночью были прилеты, прилетела наша ракета по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша, вслед за ней прилетела ракета ПВО", - сказал подпольщик.Также Лебедев добавил, что в полночь был прилет в здание, которое военнослужащие Украины использовали для ротации войск в поселке городского типа Боровая Харьковской области, находящегося рядом с Изюмом, там находилось до 30 человек и во дворе шесть единиц техники.Кроме того, СМИ писали о взрывах в других городах, в том числе в Николаеве и Кременчуге Полтавской области.На подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры.Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале написал о повреждении "объектов критической инфраструктуры, админздания".Подробности покушения на ПрозороваПоявились подробности покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова.Так, агент СБУ, гражданка Украины Ярослава Хрестина, которую подозревают в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS) – британского спецназа.СМИ проанализировали данные из соцсетей Хрестиной и ее родственников.Они нашли совместную фотографию Хрестиной и ее сестры Елены, датированную 22 сентября прошлого года и маркированную британским Херефордом.Херефорд ранее упоминался в новостях об отправке оттуда групп специалистов по диверсиям и партизанской войне во Львовскую область для помощи ВСУ. Там готовят высококлассных специалистов, в том числе в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки. База SAS Stirling lines находится на окраине Херефорда, в деревне Креденхилл в графстве Херефордшир на Западе Англии.Судя по информации в аккаунте Елены Хрестиной, она проживает в Херефорде не первый год и состоит там в романтических отношениях с выходцем из Польши. У сестры в информации о семье также указан как брат Дмитрий Хрестин, который тоже проживает в этом британском городе, при этом в качестве родного города у него указано Рубежное – тот же населенный пункт, откуда родом Ярослава.Ранее ФСБ сообщала о задержании украинского агента Владимира Головченко, который в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова.Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Головченко был арестован в Москве 18 апреля.Также был задержан и 19 апреля арестован курьер Иван Паскарь, который получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по ее просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Ивану Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.Их куратор действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка*, отмечает ФСБ.Сам экс-сотрудник Службы безопасности Украины Прозоров не исключает, что в связи с покушением на него "будут еще задержания"."Я думаю, что это не последние задержания по моему делу. Я думаю, еще ниточка куда-то вытянется", - сказал он.Прозоров отметил, что никогда не знал и не видел людей, причастных к покушению на него.Он также предположил, что покушение не удалось из-за плохого подбора исполнителя, а также эффективной работы российских спецслужб.По его словам, он видит "следствие того, что как ведут наши органы борьбу с терроризмом"."Человек идет закладывать мину – он уже в стрессе, он-то понимает, что он идет совершать теракт... И мало того, что он и так в стрессе от того, что ему предстоит делать, но он еще и в стрессе от того, что он знает, что ФСБ, МВД, Следственный комитет работают очень хорошо, и они реально ловят, они реально предотвращают. И если предотвратить не удастся, то уж задержать, считай, 90%, что тебя поймают… А это двадцатка (20 лет лишения свободы - ред.)", - сказал Прозоров.По его мнению, чем шире будут в СМИ освещаться приговоры злоумышленникам, "тем меньше будет желающих рискнуть свободой, а то и жизнью ради выполнения таких заданий".Он также рассказал, что Украина формировала подполье и диверсионные ячейки в России с 2015 года.По его словам, оценить численность таких ячеек сложно, это могут быть сотни человек.Василий Прозоров до 2014 года служил в управлении СБУ по Запорожской области, затем – в Киеве в антитеррористическом центре СБУ. В 2019 году уехал в Россию.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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https://ukraina.ru/20240423/1054667758.html

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Сергей Зуев

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