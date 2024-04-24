https://ukraina.ru/20240424/1054677086.html
Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденным
Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденным - 24.04.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденным
Под конец апреля 2024 года украинские власти поделились небезынтересной информацией о росте случаев мошенничества, а также планами по обузданию накрывшей украинское общество эпидемии игромании.
2024-04-24T08:15
2024-04-24T08:15
2024-04-24T08:15
эксклюзив
украина
экономика
мошенничество
игромания
энергоатом
владимир зеленский
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Кроме того, в очередной раз из небытия вылез глава "Энергоатома" Пётр Котин, а украинские силовики показали мастер-класс по торговле украденным у России и Белоруссии имуществом.Очередная реструктуризацияИздание Reuters со ссылкой на свои источники сообщает о планах киевской власти отправить международным кредиторам план по реструктуризации долга на 20 млрд долларов. Это третья реструктуризация, которую провели власти Украины после майдана. Первая прошла в 2015 году, вторая — в 2022 году. Любую другую страну после такого признали бы банкротом, но не Украину.Желание киевской власти провести реструктуризацию понятно. Внешний долг за последние 2 года вырос в 2 раза (+51,6 млрд долларов). А общие финансовые проблемы делают непростой задачей обслуживание долгов перед кредиторами, которые не согласились на реструктуризацию в 2022 году.Условия новой реструктуризации пока не ясны, нет гарантий согласия украинских кредиторов подождать возврата своих денег в условиях, когда Киев проигрывает схватку с Москвой. Но МВФ новую реструктуризацию долга одобрил ещё в декабре прошлого года.Игры любят тишину20 апреля Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО постановил ввести ограничения на работу игорного бизнеса на Украине. Предполагается ограничить рекламу онлайн-казино, внедрить лимиты на количество игр и трат на них, ограничить доступ для военных в онлайн-казино, а также заблокировать сайты с нелегальными казино. Также казино должны запретить играть одному и тому же лицу с разных аккаунтов, установить лимиты на продолжительность игр и трат в них.Формально новые требования выглядят разумными. Весь вопрос в том, какие именно ограничения установит Кабмин, где и будут с помощью денег "решать" вопросы представители игорного бизнеса. Тем более, что сержанта ВСУ Павла Петриченко, поднявшего в публичной плоскости тему с лудоманией в рядах украинской армии больше нет. А значит и шуметь некому — онлайн-казино тоже любят тишину.Обратная сторона колл-центровОфис украинского генпрокурора отчитался о возбуждении за первый квартал 2024 года рекордных 24 тыс. уголовных дел по факту мошенничества — по 8 тыс. дел в месяц. Для сравнения: в 2021 году ежемесячно на Украине возбуждали 2 тыс. уголовных дел по данной статье, тогда как в 2023 году возбуждали уже по 7 тыс. уголовных дел. При этом до суда доходит меньше 20% уголовных дел (рекордный показатель для первого квартала 2021 года — 19% дел, минимальный показатель — 10% в первом квартале 2023 года). И это лишь те случаи, которые были зафиксированы правоохранителями.Проще говоря, Украину накрыло валом мошенничества. Это следствие как общей деградации правоохранительной системы и некомплекта судей в судах общей юрисдикции, так и утраты контроля со стороны СБУ над деятельностью разнообразных колл-центров, чьим сотрудникам в принципе всё равно кого обманывать, ведь деньги, как известно, не пахнут.Обуздать криминал уже не получится. Во-первых, колл-центры стали самостоятельной отраслью украинской экономики наравне с игорным бизнесом и мародёрством. Во-вторых, "легкие" деньги, добытые преступным путём, развращают любого, кто поддастся соблазну взять их в руки, а накопленный опыт по обману граждан легко применяется и в нерабочее время, когда над душой не стоит "менеджер" от СБУ.Максимум, на что может сподобиться украинская правоохранительная система, так это на спорадические посадки тех, кто решил обманывать граждан ЕС.Рекордный экспорт руды и проблемы металлургического ростаПоявились данные о мартовском экспорте железорудного сырья. В марте — впервые после начала СВО — Украина экспортировала 3,34 млн тонн железорудного сырья на сумму свыше 310 млн долларов. До того, на протяжении последнего квартала 2023 года, в месяц вывозилось 15,-1,9 млн тонн. Основным экспортным направлением стал Китай, куда по морю ушло 43% грузов, ещё 17% экспортировали в Словакию. Последняя до СВО получала руду с Днепрорудненского (при Украине — Запорожского) железорудного комбината.В целом, в украинской металлургии явное оживление, причиной которого является работа украинского морского коридора из портов "Большой Одессы". На этом фоне "Метинвест" Рината Ахметова заявил о повышении заработных плат работникам производственных и ремонтных предприятий с 1 мая на 5-25% в зависимости от дефицитности профессии. А другой гигант украинской металлургии — завод "Криворожсталь" ("Арселор Миттал Кривой Рог") — планирует до конца года удвоить производство продукции. Сейчас завод работает на 25% мощностей, план — выйти на 50% загрузку.Сорвать эти амбициозные планы могут две проблемы. Первая — дефицит электроэнергии. Директор "Криворожстали" Мауро Лонгобардо в своём интервью отмечает, что после крайнего удара ВКС РФ по Кривому Рогу комбинат восстанавливал производство 10 дней и если бы на предприятии зажгли доменную печь, то она вышла бы из строя. Вторая проблема — дефицит кадров: предприятие, получив повестки из военкоматов, вручает их своим сотрудникам, что становится отталкивающим фактором для привлечения новых кадров. С учётом того, что в этом году 1,5 тыс. заводчан планируют мобилизовать, администрации придётся нанять 3 тыс. новых работников, что является непростой задачей. Особая проблема — поиск машинистов тепловозов и электриков, которые нужны не только заводу, но и ВСУ.Имитация бурной деятельности от "Энергоатома"На фоне украинских ударов по Запорожской АЭС, которые ВСУ не проводили с 20 ноября 2022 года и по самое начало апреля 2024 года, вновь дал о себе знать глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин.Котин упрекнул МАГАТЭ в "неспособности достичь цели деокупации ЗАЭС", а также добавил, что "из-за нехватки квалифицированного персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех желающих", а это "несёт угрозу оборудованию из-за некомпетентных действий".Пользуются ли котиновские новости "альтернативной атомной реальности" спросом внутри страны не ясно, но за пределами Украины воспринимаются на уровне кондовой пропаганды. В 2023 году Котин рассказывал о том, что Россия завозит на ЗАЭС "гастарбайтеров, которые не знают, как управлять станцией" и размещает пулемёты на крышах реакторов.Заодно глава "Энергоатома" продолжает бурную активность по развитию украинской атомной энергетики. На позапрошлой неделе был залит первый куб бетона под строительство сразу 5 и 6 энергоблоков Хмельницкой АЭС на реакторах от американской Westinghouse (3 и 4 пока не строят так как Болгария не передала реакторы от "Росатома"). На прошлой неделе "Энергоатом" и американская Holtec International подписали соглашение о совместном производстве компонентов для малых модульных реакторов, а также последующего хранения отработавшего ядерного топлива. Что именно будет производить Украина в условиях, когда нет не просто ни одного готового реактора от Holtec International, но и даже не завершена сертификация этих изделий — не ясно.Но подписание очередного соглашения с Holtec позиционируется как первый шаг на пути превращения Украины в мирового лидера по данному направлению развития атомной энергетики. К слову, реакторы от Westinghouseдля ХАЭС остались незадействованными в США из-за банкротства Westinghouse — она разорилась при возведении АЭС "Ви-Си Саммер".Поэтому единение стран, давно утративших лидерство в атомной энергетике, вызывает не столько приступ интереса, сколько улыбку. Тем не менее, харьковское АО "Украинские энергетические машины" (объединяет "Турбоатом" и "Электротяжмаш") создаст филиалы в Львовской, Закарпатской и Черновецкой областях. Похоже, киевская власть хочет перенести часть производства турбин для электростанций на Западную Украину, подальше от линии фронта. В производство турбин за пределами Харькова верится слабо, предприятие после такой "эвакуации" скорее повторит судьбу "эвакуированного" Лисичанского стекольного завода "Пролетарий", с которого как вывезли оборудование, так и оно и пропало в итоге.Украли и сухогруз, продали картины: мастер-класс от ГБР и АРМАЗато у одесской компании "Ньюэнерджи" праздник: она купила за 5,4 млн гривен белорусский сухогруз "Надежда" грузоподъёмностью 730 тонн. "Надежда" была единственным белорусским судном класса "река-море", использовавшимся для доставки грузов в Сербию и Румынию. Сухогруз конфисковали в апреле 2022 года — судно осталось в акватории порта Измаил. В то время киевская власть отнимала любые активы, связанные с Россией и Белоруссией, поэтому украинское ГБР сочинило байку от том, что "Надежда" была вовлечена в логистические операции на Дунае в интересах России. "Надежду" наверняка вскоре переименуют, как и 23 судна украинского Дунайского пароходства, которых в феврале 2024 года лишили связи с советским прошлым.К слову, Украина украла у Белоруссии ещё и 7 тыс. железнодорожных вагонов и три локомотива. К счастью, железнодорожниками Киев и Минск обменялись ещё в 2022 году через Польшу.Заодно мастер-класс по продаже украденного продемонстрировало агентство АРМА. 5 апреля на продажу были выставлены автомобиль "Майбах" и коллекция часов Медведчука, а 16 февраля была одобрена продажа 92-метровой яхты политика в Хорватии. А 17 марта в АРМЕ решили продать с аукциона 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Картины пока находятся на хранении в Национальном художественном музее Украины. Торги начнутся 9 мая.По 140 долларов за "квадрат": закат Бориспольского автозавода16 апреля украинское НАБУ объявило в розыск экс-замсекретаря СНБО Олега Гладсковского по делу о закупка автомобилей для ВСУ по завышенным ценам. За Гладковского — давнего соратника Петра Порошенко — переживать не стоит. Данный персонаж уже давно убежал за границу. Куда интереснее то, что 19 апреля с молотка ушёл Бориспольский автозавод корпорации "Эталон". Её когда-то возглавлял Гладковский, а на предприятиях корпорации собирались жёлтые автобусы БАЗ-А079 со скрипучими тормозами, которые хорошо известны жителям Новороссии. Серийное производство автобусов "Богдан" прекратили ещё в 2015 году — завод обанкротился, попытки его перезапустить ни к чему не привели. Теперь 7 га земли с 18,6 тыс. м2 недвижимости продали за 109 млн гривен, что составляет около 140 долларов за 1 м2. Что будут производить на этом заводе (и будут ли) пока непонятно.А вот автобусов "Эталон" в Новороссии почти не осталось — их повсеместно заменяют новыми российскими машинами.
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Иван Лизан
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, экономика, мошенничество, игромания, энергоатом, владимир зеленский
Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденным
журналист, автор издания Украина.ру
Под конец апреля 2024 года украинские власти поделились небезынтересной информацией о росте случаев мошенничества, а также планами по обузданию накрывшей украинское общество эпидемии игромании.
Кроме того, в очередной раз из небытия вылез глава "Энергоатома" Пётр Котин, а украинские силовики показали мастер-класс по торговле украденным у России и Белоруссии имуществом.
Очередная реструктуризация
Издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщает о планах киевской власти отправить международным кредиторам план по реструктуризации долга на 20 млрд долларов. Это третья реструктуризация, которую провели власти Украины после майдана. Первая прошла в 2015 году, вторая — в 2022 году. Любую другую страну после такого признали бы банкротом, но не Украину.
Желание киевской власти провести реструктуризацию понятно. Внешний долг за последние 2 года вырос в 2 раза (+51,6 млрд долларов). А общие финансовые проблемы делают непростой задачей обслуживание долгов перед кредиторами, которые не согласились на реструктуризацию в 2022 году.
Условия новой реструктуризации пока не ясны, нет гарантий согласия украинских кредиторов подождать возврата своих денег в условиях, когда Киев проигрывает схватку с Москвой. Но МВФ новую реструктуризацию долга одобрил ещё в декабре прошлого года.
20 апреля Владимир Зеленский
по итогам заседания СНБО постановил ввести ограничения на работу игорного бизнеса на Украине. Предполагается ограничить рекламу онлайн-казино, внедрить лимиты на количество игр и трат на них, ограничить доступ для военных в онлайн-казино, а также заблокировать сайты с нелегальными казино. Также казино должны запретить играть одному и тому же лицу с разных аккаунтов, установить лимиты на продолжительность игр и трат в них.
Формально новые требования выглядят разумными. Весь вопрос в том, какие именно ограничения установит Кабмин, где и будут с помощью денег "решать" вопросы представители игорного бизнеса. Тем более, что сержанта ВСУ Павла Петриченко, поднявшего в публичной плоскости тему с лудоманией в рядах украинской армии больше нет. А значит и шуметь некому — онлайн-казино тоже любят тишину.
Обратная сторона колл-центров
Офис украинского генпрокурора отчитался о возбуждении за первый квартал 2024 года рекордных 24 тыс. уголовных дел по факту мошенничества — по 8 тыс. дел в месяц. Для сравнения: в 2021 году ежемесячно на Украине возбуждали 2 тыс. уголовных дел по данной статье, тогда как в 2023 году возбуждали уже по 7 тыс. уголовных дел. При этом до суда доходит меньше 20% уголовных дел (рекордный показатель для первого квартала 2021 года — 19% дел, минимальный показатель — 10% в первом квартале 2023 года). И это лишь те случаи, которые были зафиксированы правоохранителями.
Проще говоря, Украину накрыло валом мошенничества. Это следствие как общей деградации правоохранительной системы и некомплекта судей в судах общей юрисдикции, так и утраты контроля со стороны СБУ над деятельностью разнообразных колл-центров, чьим сотрудникам в принципе всё равно кого обманывать, ведь деньги, как известно, не пахнут.
Обуздать криминал уже не получится. Во-первых, колл-центры стали самостоятельной отраслью украинской экономики наравне с игорным бизнесом и мародёрством. Во-вторых, "легкие" деньги, добытые преступным путём, развращают любого, кто поддастся соблазну взять их в руки, а накопленный опыт по обману граждан легко применяется и в нерабочее время, когда над душой не стоит "менеджер" от СБУ.
Максимум, на что может сподобиться украинская правоохранительная система, так это на спорадические посадки тех, кто решил обманывать граждан ЕС.
Рекордный экспорт руды и проблемы металлургического роста
Появились данные о мартовском экспорте железорудного сырья. В марте — впервые после начала СВО — Украина экспортировала 3,34 млн тонн железорудного сырья на сумму свыше 310 млн долларов. До того, на протяжении последнего квартала 2023 года, в месяц вывозилось 15,-1,9 млн тонн. Основным экспортным направлением стал Китай, куда по морю ушло 43% грузов, ещё 17% экспортировали в Словакию. Последняя до СВО получала руду с Днепрорудненского (при Украине — Запорожского) железорудного комбината.
В целом, в украинской металлургии явное оживление, причиной которого является работа украинского морского коридора из портов "Большой Одессы". На этом фоне "Метинвест" Рината Ахметова
заявил о повышении заработных плат работникам производственных и ремонтных предприятий с 1 мая на 5-25% в зависимости от дефицитности профессии. А другой гигант украинской металлургии — завод "Криворожсталь" ("Арселор Миттал Кривой Рог") — планирует до конца года удвоить производство продукции. Сейчас завод работает на 25% мощностей, план — выйти на 50% загрузку.
Сорвать эти амбициозные планы могут две проблемы. Первая — дефицит электроэнергии. Директор "Криворожстали" Мауро Лонгобардо в своём интервью отмечает, что после крайнего удара ВКС РФ по Кривому Рогу комбинат восстанавливал производство 10 дней и если бы на предприятии зажгли доменную печь, то она вышла бы из строя. Вторая проблема — дефицит кадров: предприятие, получив повестки из военкоматов, вручает их своим сотрудникам, что становится отталкивающим фактором для привлечения новых кадров. С учётом того, что в этом году 1,5 тыс. заводчан планируют мобилизовать, администрации придётся нанять 3 тыс. новых работников, что является непростой задачей. Особая проблема — поиск машинистов тепловозов и электриков, которые нужны не только заводу, но и ВСУ.
Имитация бурной деятельности от "Энергоатома"
На фоне украинских ударов по Запорожской АЭС, которые ВСУ не проводили с 20 ноября 2022 года и по самое начало апреля 2024 года, вновь дал о себе знать глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин.
Котин упрекнул МАГАТЭ в "неспособности достичь цели деокупации ЗАЭС", а также добавил, что "из-за нехватки квалифицированного персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех желающих", а это "несёт угрозу оборудованию из-за некомпетентных действий".
Пользуются ли котиновские новости "альтернативной атомной реальности" спросом внутри страны не ясно, но за пределами Украины воспринимаются на уровне кондовой пропаганды. В 2023 году Котин рассказывал о том, что Россия завозит на ЗАЭС "гастарбайтеров, которые не знают, как управлять станцией" и размещает пулемёты на крышах реакторов.
Заодно глава "Энергоатома" продолжает бурную активность по развитию украинской атомной энергетики. На позапрошлой неделе был залит первый куб бетона под строительство сразу 5 и 6 энергоблоков Хмельницкой АЭС на реакторах от американской Westinghouse (3 и 4 пока не строят так как Болгария не передала реакторы от "Росатома"). На прошлой неделе "Энергоатом" и американская Holtec International подписали соглашение о совместном производстве компонентов для малых модульных реакторов, а также последующего хранения отработавшего ядерного топлива. Что именно будет производить Украина в условиях, когда нет не просто ни одного готового реактора от Holtec International, но и даже не завершена сертификация этих изделий — не ясно.
Но подписание очередного соглашения с Holtec позиционируется как первый шаг на пути превращения Украины в мирового лидера по данному направлению развития атомной энергетики. К слову, реакторы от Westinghouseдля ХАЭС остались незадействованными в США из-за банкротства Westinghouse — она разорилась при возведении АЭС "Ви-Си Саммер"
.
Поэтому единение стран, давно утративших лидерство в атомной энергетике, вызывает не столько приступ интереса, сколько улыбку. Тем не менее, харьковское АО "Украинские энергетические машины" (объединяет "Турбоатом" и "Электротяжмаш") создаст филиалы в Львовской, Закарпатской и Черновецкой областях. Похоже, киевская власть хочет перенести часть производства турбин для электростанций на Западную Украину, подальше от линии фронта. В производство турбин за пределами Харькова верится слабо, предприятие после такой "эвакуации" скорее повторит судьбу "эвакуированного" Лисичанского стекольного завода "Пролетарий", с которого как вывезли оборудование, так и оно и пропало в итоге.
Украли и сухогруз, продали картины: мастер-класс от ГБР и АРМА
Зато у одесской компании "Ньюэнерджи" праздник: она купила за 5,4 млн гривен белорусский сухогруз "Надежда" грузоподъёмностью 730 тонн. "Надежда" была единственным белорусским судном класса "река-море", использовавшимся для доставки грузов в Сербию и Румынию. Сухогруз конфисковали в апреле 2022 года — судно осталось в акватории порта Измаил. В то время киевская власть отнимала любые активы, связанные с Россией и Белоруссией, поэтому украинское ГБР сочинило байку от том, что "Надежда" была вовлечена в логистические операции на Дунае в интересах России. "Надежду" наверняка вскоре переименуют, как и 23 судна украинского Дунайского пароходства, которых в феврале 2024 года лишили связи с советским прошлым.
К слову, Украина украла у Белоруссии ещё и 7 тыс. железнодорожных вагонов и три локомотива. К счастью, железнодорожниками Киев и Минск обменялись ещё в 2022 году через Польшу.
Заодно мастер-класс по продаже украденного продемонстрировало агентство АРМА. 5 апреля на продажу были выставлены автомобиль "Майбах" и коллекция часов Медведчука, а 16 февраля была одобрена продажа 92-метровой яхты политика в Хорватии. А 17 марта в АРМЕ решили продать с аукциона 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Картины пока находятся на хранении в Национальном художественном музее Украины. Торги начнутся 9 мая.
По 140 долларов за "квадрат": закат Бориспольского автозавода
16 апреля украинское НАБУ объявило в розыск экс-замсекретаря СНБО Олега Гладсковского по делу о закупка автомобилей для ВСУ по завышенным ценам. За Гладковского — давнего соратника Петра Порошенко — переживать не стоит. Данный персонаж уже давно убежал за границу. Куда интереснее то, что 19 апреля с молотка ушёл Бориспольский автозавод корпорации "Эталон". Её когда-то возглавлял Гладковский, а на предприятиях корпорации собирались жёлтые автобусы БАЗ-А079 со скрипучими тормозами, которые хорошо известны жителям Новороссии. Серийное производство автобусов "Богдан" прекратили ещё в 2015 году — завод обанкротился, попытки его перезапустить ни к чему не привели. Теперь 7 га земли с 18,6 тыс. м2 недвижимости продали за 109 млн гривен, что составляет около 140 долларов за 1 м2. Что будут производить на этом заводе (и будут ли) пока непонятно.
А вот автобусов "Эталон" в Новороссии почти не осталось — их повсеместно заменяют новыми российскими машинами.