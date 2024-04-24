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Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденным

Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденным - 24.04.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война. Реструктуризация долгов, эпидемия мошенничества и торговля краденным

Под конец апреля 2024 года украинские власти поделились небезынтересной информацией о росте случаев мошенничества, а также планами по обузданию накрывшей украинское общество эпидемии игромании.

2024-04-24T08:15

2024-04-24T08:15

2024-04-24T08:15

эксклюзив

украина

экономика

мошенничество

игромания

энергоатом

владимир зеленский

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Кроме того, в очередной раз из небытия вылез глава "Энергоатома" Пётр Котин, а украинские силовики показали мастер-класс по торговле украденным у России и Белоруссии имуществом.Очередная реструктуризацияИздание Reuters со ссылкой на свои источники сообщает о планах киевской власти отправить международным кредиторам план по реструктуризации долга на 20 млрд долларов. Это третья реструктуризация, которую провели власти Украины после майдана. Первая прошла в 2015 году, вторая — в 2022 году. Любую другую страну после такого признали бы банкротом, но не Украину.Желание киевской власти провести реструктуризацию понятно. Внешний долг за последние 2 года вырос в 2 раза (+51,6 млрд долларов). А общие финансовые проблемы делают непростой задачей обслуживание долгов перед кредиторами, которые не согласились на реструктуризацию в 2022 году.Условия новой реструктуризации пока не ясны, нет гарантий согласия украинских кредиторов подождать возврата своих денег в условиях, когда Киев проигрывает схватку с Москвой. Но МВФ новую реструктуризацию долга одобрил ещё в декабре прошлого года.Игры любят тишину20 апреля Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО постановил ввести ограничения на работу игорного бизнеса на Украине. Предполагается ограничить рекламу онлайн-казино, внедрить лимиты на количество игр и трат на них, ограничить доступ для военных в онлайн-казино, а также заблокировать сайты с нелегальными казино. Также казино должны запретить играть одному и тому же лицу с разных аккаунтов, установить лимиты на продолжительность игр и трат в них.Формально новые требования выглядят разумными. Весь вопрос в том, какие именно ограничения установит Кабмин, где и будут с помощью денег "решать" вопросы представители игорного бизнеса. Тем более, что сержанта ВСУ Павла Петриченко, поднявшего в публичной плоскости тему с лудоманией в рядах украинской армии больше нет. А значит и шуметь некому — онлайн-казино тоже любят тишину.Обратная сторона колл-центровОфис украинского генпрокурора отчитался о возбуждении за первый квартал 2024 года рекордных 24 тыс. уголовных дел по факту мошенничества — по 8 тыс. дел в месяц. Для сравнения: в 2021 году ежемесячно на Украине возбуждали 2 тыс. уголовных дел по данной статье, тогда как в 2023 году возбуждали уже по 7 тыс. уголовных дел. При этом до суда доходит меньше 20% уголовных дел (рекордный показатель для первого квартала 2021 года — 19% дел, минимальный показатель — 10% в первом квартале 2023 года). И это лишь те случаи, которые были зафиксированы правоохранителями.Проще говоря, Украину накрыло валом мошенничества. Это следствие как общей деградации правоохранительной системы и некомплекта судей в судах общей юрисдикции, так и утраты контроля со стороны СБУ над деятельностью разнообразных колл-центров, чьим сотрудникам в принципе всё равно кого обманывать, ведь деньги, как известно, не пахнут.Обуздать криминал уже не получится. Во-первых, колл-центры стали самостоятельной отраслью украинской экономики наравне с игорным бизнесом и мародёрством. Во-вторых, "легкие" деньги, добытые преступным путём, развращают любого, кто поддастся соблазну взять их в руки, а накопленный опыт по обману граждан легко применяется и в нерабочее время, когда над душой не стоит "менеджер" от СБУ.Максимум, на что может сподобиться украинская правоохранительная система, так это на спорадические посадки тех, кто решил обманывать граждан ЕС.Рекордный экспорт руды и проблемы металлургического ростаПоявились данные о мартовском экспорте железорудного сырья. В марте — впервые после начала СВО — Украина экспортировала 3,34 млн тонн железорудного сырья на сумму свыше 310 млн долларов. До того, на протяжении последнего квартала 2023 года, в месяц вывозилось 15,-1,9 млн тонн. Основным экспортным направлением стал Китай, куда по морю ушло 43% грузов, ещё 17% экспортировали в Словакию. Последняя до СВО получала руду с Днепрорудненского (при Украине — Запорожского) железорудного комбината.В целом, в украинской металлургии явное оживление, причиной которого является работа украинского морского коридора из портов "Большой Одессы". На этом фоне "Метинвест" Рината Ахметова заявил о повышении заработных плат работникам производственных и ремонтных предприятий с 1 мая на 5-25% в зависимости от дефицитности профессии. А другой гигант украинской металлургии — завод "Криворожсталь" ("Арселор Миттал Кривой Рог") — планирует до конца года удвоить производство продукции. Сейчас завод работает на 25% мощностей, план — выйти на 50% загрузку.Сорвать эти амбициозные планы могут две проблемы. Первая — дефицит электроэнергии. Директор "Криворожстали" Мауро Лонгобардо в своём интервью отмечает, что после крайнего удара ВКС РФ по Кривому Рогу комбинат восстанавливал производство 10 дней и если бы на предприятии зажгли доменную печь, то она вышла бы из строя. Вторая проблема — дефицит кадров: предприятие, получив повестки из военкоматов, вручает их своим сотрудникам, что становится отталкивающим фактором для привлечения новых кадров. С учётом того, что в этом году 1,5 тыс. заводчан планируют мобилизовать, администрации придётся нанять 3 тыс. новых работников, что является непростой задачей. Особая проблема — поиск машинистов тепловозов и электриков, которые нужны не только заводу, но и ВСУ.Имитация бурной деятельности от "Энергоатома"На фоне украинских ударов по Запорожской АЭС, которые ВСУ не проводили с 20 ноября 2022 года и по самое начало апреля 2024 года, вновь дал о себе знать глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин.Котин упрекнул МАГАТЭ в "неспособности достичь цели деокупации ЗАЭС", а также добавил, что "из-за нехватки квалифицированного персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех желающих", а это "несёт угрозу оборудованию из-за некомпетентных действий".Пользуются ли котиновские новости "альтернативной атомной реальности" спросом внутри страны не ясно, но за пределами Украины воспринимаются на уровне кондовой пропаганды. В 2023 году Котин рассказывал о том, что Россия завозит на ЗАЭС "гастарбайтеров, которые не знают, как управлять станцией" и размещает пулемёты на крышах реакторов.Заодно глава "Энергоатома" продолжает бурную активность по развитию украинской атомной энергетики. На позапрошлой неделе был залит первый куб бетона под строительство сразу 5 и 6 энергоблоков Хмельницкой АЭС на реакторах от американской Westinghouse (3 и 4 пока не строят так как Болгария не передала реакторы от "Росатома"). На прошлой неделе "Энергоатом" и американская Holtec International подписали соглашение о совместном производстве компонентов для малых модульных реакторов, а также последующего хранения отработавшего ядерного топлива. Что именно будет производить Украина в условиях, когда нет не просто ни одного готового реактора от Holtec International, но и даже не завершена сертификация этих изделий — не ясно.Но подписание очередного соглашения с Holtec позиционируется как первый шаг на пути превращения Украины в мирового лидера по данному направлению развития атомной энергетики. К слову, реакторы от Westinghouseдля ХАЭС остались незадействованными в США из-за банкротства Westinghouse — она разорилась при возведении АЭС "Ви-Си Саммер".Поэтому единение стран, давно утративших лидерство в атомной энергетике, вызывает не столько приступ интереса, сколько улыбку. Тем не менее, харьковское АО "Украинские энергетические машины" (объединяет "Турбоатом" и "Электротяжмаш") создаст филиалы в Львовской, Закарпатской и Черновецкой областях. Похоже, киевская власть хочет перенести часть производства турбин для электростанций на Западную Украину, подальше от линии фронта. В производство турбин за пределами Харькова верится слабо, предприятие после такой "эвакуации" скорее повторит судьбу "эвакуированного" Лисичанского стекольного завода "Пролетарий", с которого как вывезли оборудование, так и оно и пропало в итоге.Украли и сухогруз, продали картины: мастер-класс от ГБР и АРМАЗато у одесской компании "Ньюэнерджи" праздник: она купила за 5,4 млн гривен белорусский сухогруз "Надежда" грузоподъёмностью 730 тонн. "Надежда" была единственным белорусским судном класса "река-море", использовавшимся для доставки грузов в Сербию и Румынию. Сухогруз конфисковали в апреле 2022 года — судно осталось в акватории порта Измаил. В то время киевская власть отнимала любые активы, связанные с Россией и Белоруссией, поэтому украинское ГБР сочинило байку от том, что "Надежда" была вовлечена в логистические операции на Дунае в интересах России. "Надежду" наверняка вскоре переименуют, как и 23 судна украинского Дунайского пароходства, которых в феврале 2024 года лишили связи с советским прошлым.К слову, Украина украла у Белоруссии ещё и 7 тыс. железнодорожных вагонов и три локомотива. К счастью, железнодорожниками Киев и Минск обменялись ещё в 2022 году через Польшу.Заодно мастер-класс по продаже украденного продемонстрировало агентство АРМА. 5 апреля на продажу были выставлены автомобиль "Майбах" и коллекция часов Медведчука, а 16 февраля была одобрена продажа 92-метровой яхты политика в Хорватии. А 17 марта в АРМЕ решили продать с аукциона 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку. Картины пока находятся на хранении в Национальном художественном музее Украины. Торги начнутся 9 мая.По 140 долларов за "квадрат": закат Бориспольского автозавода16 апреля украинское НАБУ объявило в розыск экс-замсекретаря СНБО Олега Гладсковского по делу о закупка автомобилей для ВСУ по завышенным ценам. За Гладковского — давнего соратника Петра Порошенко — переживать не стоит. Данный персонаж уже давно убежал за границу. Куда интереснее то, что 19 апреля с молотка ушёл Бориспольский автозавод корпорации "Эталон". Её когда-то возглавлял Гладковский, а на предприятиях корпорации собирались жёлтые автобусы БАЗ-А079 со скрипучими тормозами, которые хорошо известны жителям Новороссии. Серийное производство автобусов "Богдан" прекратили ещё в 2015 году — завод обанкротился, попытки его перезапустить ни к чему не привели. Теперь 7 га земли с 18,6 тыс. м2 недвижимости продали за 109 млн гривен, что составляет около 140 долларов за 1 м2. Что будут производить на этом заводе (и будут ли) пока непонятно.А вот автобусов "Эталон" в Новороссии почти не осталось — их повсеместно заменяют новыми российскими машинами.

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эксклюзив, украина, экономика, мошенничество, игромания, энергоатом, владимир зеленский