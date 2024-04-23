https://ukraina.ru/20240423/1054677338.html

Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО"

Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО" - 23.04.2024 Украина.ру

Учения "Бірлестік-2024" в Казахстане: пробный шар в деле создания "Тюркского НАТО"

В июле 2024 года Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан проведут в Каспии совместные оперативно-тактические командно-штабные учения "Бірлестік-2024"

2024-04-23T18:36

2024-04-23T18:36

2024-04-23T18:36

эксклюзив

азербайджан

казахстан

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ильхам алиев

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минобороны

виктор литовкин

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По информации Минобороны Азербайджана, учения пройдут на учебном полигоне Оймаша в Казахстане, а также на мысе Токмак в акватории Каспийского моря."Будут осуществлены действия по выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов", - сообщило азербайджанское военное ведомство в начале апреля.В рамках подготовки к учениям казахстанские военнослужащие вместе с морскими пехотинцами и морским спецназом ВМС Азербайджана отработают действия по освобождению острова, захваченного условными террористическими группировками, операции по обеспечению безопасности на море и защите инфраструктуры, а также другие задачи, сообщило азербайджанское оборонное ведомство.В ходе тактических учений, которые пройдут в Казахстане в июле нынешнего года, "основное внимание будет уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии сил, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава", отмечается в публикации ведомства.Учения в акватории Каспийского моря пройдут без участия трех стран каспийского бассейна – России, Туркмении и Ирана. При этом в маневрах примут участие Киргизия и Узбекистан, у которых нет непосредственного выхода к Каспийскому морю.При этом Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и по этой линии они не раз участвовали в учениях с Россией и Китаем. С другой стороны, Астана, Бишкек и Душанбе являются членами ОДКБ, и они тоже часто проводят совместные военные учения.По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, нет ничего предосудительного в том, что пять стран региона планирует военные учения без участия России."В учениях участвуют страны Прикаспийского бассейна. Защита Каспия от террористов – это важная задача. Я думаю, что эту задачу они будут отрабатывать", - заявил эксперт в интервью изданию Украина.ру.Он обратил внимание на то, что некоторые из участников запланированных на июль маневров являются членами ОДКБ. Азербайджан не является членом организации, но, тем не менее, это дружественное России государство, считает Литовкин."Тем более с официальным визитом в Москву 22 апреля приезжал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он встречался с российским лидером Владимиром Путиным и договорился о дальнейшем укреплении связей между двумя странами во всех сферах. Поэтому учения, может быть, проходят без прямого участия России, но я не считаю, что они направлены против России. Я думаю, что все это организовано по согласованию с нами, с учетом нашей позиции и наших возможностей", - резюмировал Виктор Литовкин.Казахстанский политик и публицист Айнур Курманов со своей стороны отметил, что формат подобных учений с участием Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана продвигался давно – с того момента, как начали устанавливаться тесные двухсторонние отношения в рамках военного сотрудничества между упомянутыми странами и Турцией."Можно сказать, что это турецкий проект, а если копнуть глубже – он британский. Военные учения фактически проходят в рамках концепции образования "Армии Турана" или "Тюркского НАТО" под эгидой Анкары", - заявил политик в интервью изданию Украина.ру.Хотя сама Турция не принимает участие в учениях, ее незримое присутствие просматривается, поскольку главным актором этих учений выступает не Казахстан, на территории которого они пройдут, а именно Азербайджан, подчеркнул Курманов."Среди участников находятся все республики Средней Азии, даже Таджикистан. Но в то же время главным регулятором выступают азербайджанские вооруженные силы, которые, казалось бы, из другого региона – из Закавказья", - отметил эксперт.Курманов напомнил, что по сценарию учения будут проходить на казахстанском полигоне Оймаша вблизи города и порта Актау и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря. Официально целью маневров является повышение оперативной совместимости между вооруженными силами стран-участниц, отработка коллективных действий в случае возникновения вооруженных конфликтов, продолжил эксперт."Учения будут включать в себе широкий спектр сценариев, таких, как развертывание сил, ведение боевых действий, оказание медицинской помощи и обеспечение тылового снабжения. В общей сложности будет задействована тысяча военнослужащих из этих стран, различные виды военной техники, включая танки, БТРы, боевые самолеты, корабли. Получается, что в них будут участвовать ВМС и Азербайджана, и Казахстана", - рассказал политик.По словам Курманова, в ходе учений будет отрабатываться сценарий нападения извне некого условного противника на портовую инфраструктуру и месторождения по добычи нефти и газа. Поэтому можно сказать, что мероприятие в первую очередь направлено на обеспечение защиты транспортной инфраструктуры в рамках Транскаспийского маршрута, который будет пролегать как раз через порт Актау, допустил эксперт."Затем по Каспию этот транспортный маршрут идет в сторону Азербайджана и далее через Грузию. Возможно, что скоро он пойдет и через Армению в Турцию, либо через порты Грузии на Черном море в Европейский союз. Таким образом отрабатывается механизм защиты транспортного коридора, который работает в интересах Запада, в первую очередь, ЕС, а потом США и Великобритании", - сказал Курманов.Не трудно догадаться, кого страны-участницы учений считают "вероятными противниками", продолжил эксперт."По моему мнению, это в первую очередь Россия, а потом Иран. Против них и проводятся подобные учения, и поэтому Россия и Иран в них и не принимают участия. Других государств, которые могли бы осуществить нападение на этот значимый для Запада транспортный коридор, по соседству попросту нет. Маневры организуются для того, чтобы обеспечить военное прикрытие для маршрута по вывозу стратегических ресурсов из Средней Азии". – предположил Курманов.Политик отметил, что Турция и другие страны НАТО также не задействованы в маневрах, потому что нужно показать их региональный характер. По его мнению, главным актором здесь выступает Азербайджан как фактический представитель Турции в рамках неформального военного объединения, контуры которого постепенно становятся всё более чёткими."Казахстан также играет здесь важную роль, потому что образовывается ось между Баку и Астаной для создания собственного геополитического порядка в регионе. Формируется военно-политический блок, который будет ориентироваться уже не на Россию и на ОДКБ, а на НАТО через Турцию", - подытожил Айнур Курманов.

https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html

https://ukraina.ru/20240207/1053124421.html

https://ukraina.ru/20240325/1054098514.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, азербайджан, казахстан, россия, ильхам алиев, владимир путин, одкб, нато, минобороны, виктор литовкин, учения, киргизия, таджикистан, узбекистан, украина.ру