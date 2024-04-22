https://ukraina.ru/20240422/1054647718.html

Буданов* и успехи армии России, дальнобойные ATACMS,обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 апреля

Буданов* и успехи армии России, дальнобойные ATACMS,обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 апреля - 22.04.2024 Украина.ру

Буданов* и успехи армии России, дальнобойные ATACMS,обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 апреля

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* оценил успехи российской армии в Авдеевке. Эксперты обсуждают поставки дальнобойных ATACMS Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-22T13:00

2024-04-22T13:00

2024-04-22T13:29

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Освобождение Авдеевки в ДНР стало реальным успехом Вооруженных сил России, который необходимо признавать, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью украинской службе BBC."У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт. Они это смогли", - указал Буданов*.При этом он заявил, что Украину ждёт довольно сложный период уже в ближайшее время."Смотрите, нас ждёт довольно тяжёлая — по нашей оценке тяжёлая — ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не случится, как многие сейчас начинают говорить. Нет, но проблемы изнутри с середины мая будут. Я и о фронте в том числе", - отметил Буданов*.Он обвинил россиян в том, что те используют "комплексный подход"."Они проводят комплексную операцию. Не будем мы об этом с вами говорить долго разговаривать, но это тяжёлый период будет: середина мая — начало июня. Речь обо всём", - указал начальник ГУР МОУ.Так он ответил на вопрос журналистки, идёт ли речь и о внутриполитической ситуации в стране. С 21 мая президент Украины Владимир Зеленский теряет полноправность, т. к. в стране не были проведены выборы из-за военного положения. Его полномочия должны быть урезаны. Иные критики и вовсе говорят об утрате Зеленским легитимности.Спор об ATACMSРоссийские эксперты оценили грядущее предоставление Украине дальнобойных американских ракет ATACMS."Что сказать про ATACMS. Пару сотен ракет Штаты украинцам дадут – вряд ли больше, с учетом того, что и свои запасы оценивались как недостаточные еще в 2023, и желающих меньше не стало, включая Тайвань, страны Восточной Европы и ближневосточные. Что именно дадут? Помимо самой первой модификации, неуправляемой ракеты М39 с кассетной боевой частью и дальностью в 165 км, в дело, очевидно, пойдут и более дальнобойные модификации – M39A1 и М57, имеющие GPS наведение. Первая также с кассетной головой, но с существенно меньшим числом элементов – 275 суббоеприпасов вместо 950 у исходной, вторая – с осколочно-фугасным зарядом, содержащим около 100 килограммов взрывчатки. Это, во всяком случае, наиболее массовые ракеты из числа современных версий ATACMS", - отметил военкор и автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".По его словам, при помощи этих ракет украинские военные попытаются создать опасность для России."Попытаются – вне всяких сомнений, но принципиально ничего нового в части угрозы для нашей ПВО эти ракеты не представляют: "Точки" наши сбивают успешно. Вместе с ATACMS для тех же пусковых установок HIMARS наверняка подвезут и дополнительные их штатные реактивные снаряды, применение которых в последнее время со стороны украинцев заметно сократилось. Возобновить обстрелы в прежнем режиме противнику будет трудно, в том числе и учитывая наши возросшие возможности работы по тылам", - указал он.Военкор призвал не делать из американских ракет чудо-оружие."В целом же зацикливаться на ATACMS и делать из них очередную вундерваффе смысла нет – вопрос тут- по-прежнему в способности обеспечить боевую мощь в комплексе, а с этим у Запада сейчас проблемы, и очередной порцией финансирования они решены быть не могут. А противник ожидаемо феерит – но пробуждение, когда окажется, что очередное западное чудо-изделие не помогло, будет очень тяжёлым", - подытожил он.Комментарий по поводу поставок ATACMS Украине появился и в телеграм-канале военкора Александра Коца."США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать ракеты ATACMS", - глава сенатского комитета по разведке. Судя по всему, Украине передадут модификации M39A1, или более современные M57. Ими можно вести огонь на дистанциях от 20 до 300 километров. Так, установка, развёрнутая в Харькове, добьёт до Воронежа, а из Запорожья можно будет достать до Крымского моста. Было бы очень хорошо, если бы эти ракеты не доехали до огневых позиций. За два года наша ПВО доказала, что может сбивать все, что летает. Но на стороне противника - воздушная радиотехническая разведка НАТО, которая ежедневно пытается нащупать бреши в нашей обороне. И неизвестно, сколько ракет получит Киев", - указывалось в публикации.В сводке Минобороны РФ за минувшую неделю упоминались сбитые ракеты ATACMS."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, две тактические ракеты "Точка-У", 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire и "Ураган", а также 1278 беспилотных летательных аппаратов", - отмечалось в сводке.Как отмечал проект "Рыбарь", Украина применяла ATACMS для удара по Крыму.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 3 обстрела, на горловском — 1 обстрел, выпустив 10 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 7 кассетных снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 13 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 16 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка— 3; Новая Каховка — 3; Каиры — 4; Алёшки — 4; Малая Лепетиха — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алешки, Пролетарка, Великие Копани, Каховка.Днём 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе после воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в поселке Разумное – повреждены одно частное жилое домовладение и один автомобиль. В Беловском, Майском и Тавровском сельских поселениях пострадало по одному частному жилому домовладению. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет", - указывалось в сводке.Кроме того, в Валуйском городском округе в районе села Ромашевка обнаружен и ликвидирован сапёрами Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий.Также в Грайворонском городском округе по окраинам сёл Безымено и Пороз выпущено по 3 миномётных снаряда, по окраине села Новостроевка-Вторая – 16 миномётных снарядов. Также на окраине Новостроевки-Второй противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попала окраина города Шебекино – зафиксировано 8 прилётов. Пострадавших и разрушений нет. В поселке Красное противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе. Обошлось без последствий", - писал Гладков.В 12:52 губернатор сообщил об очередном сбитом украинском беспилотнике."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома - пострадавших и разрушений нет", - рассказал Гладков.Обстановка в приграничных регионах Украины остаётся крайне напряжённой.* Лицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240422/1054644370.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, кирилл буданов, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато