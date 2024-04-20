https://ukraina.ru/20240420/1054625793.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пытается удержать фронт, атакуя приграничье РФ

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пытается удержать фронт, атакуя приграничье РФ - 20.04.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пытается удержать фронт, атакуя приграничье РФ

Часов Яр, по мнению многих экспертов и аналитиков, играет ключевую роль во всей обороне ВСУ на донецком направлении. Не говорят об этом, пожалуй, только военные. В первую очередь десантники 98-й ивановской дивизии ВДВ и 200-й мотострелковой бригады.

2024-04-20T15:47

2024-04-20T15:47

2024-04-20T15:47

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Именно эти части затягивают "удавку" вокруг позиций противника и шаг за шагом продвигаются вперёд, делают свою боевую работу и уничтожают врага.Вновь всплыла тема неприступных "фортеций" -крепостей — это такой пропагандистский фетиш киевского режима, который приказывает своей армии держать позиции до последнего солдата. Так было и в соседнем Артёмовске, который до 22 мая 2023 года был украинским Бахмутом. Сейчас Киев пытается всех уверить, что Часов Яр ВСУ точно не сдадут и будут героически его оборонять. Минобороны РФ с заявлениями о скором освобождении города тоже не выступает, но очевидно, что именно отсюда будет развиваться успех наступательной операции.Падение Часова Яра открывает дороги на другие города-крепости — Славянск, Краматорск и Константиновку. "Наступательные действия по захвату Часова Яра открывают российским силам самые ближайшие перспективы для существенного продвижения в оперативном плане", — считают в аналитическом центре Вашингтонского института военных исследований (ISW).На мой взгляд, помимо тактического превосходства над противником, с освобождением Часова Яра у российской армии появится и ряд других преимуществ. Одна из них — возможность заняться полноценным восстановлением Артёмовска, который ещё находится в зоне артиллерийского обстрела. Из-за этого противника необходимо отогнать на безопасное расстояние. Ещё один нюанс заключается в том, что Часов Яр находится на высотах Донецкого кряжа, здесь до 250 метров над уровнем моря. А вот Константиновка и Краматорск расположены гораздо ниже, так что наша артиллерия будет накрывать их сверху с высокой точностью — дальность позволяет.Часов Яр может стать своеобразной ловушкой для подразделений ВСУ и отрядов националистов, которые скопились в одном месте. А мы помним возможности российских ФАБ-500, перемалывающих противника в крошку. Уцелеют лишь те, кто бросит позиции без приказа командования ВСУ и откровенно даст драпака, как это было в Авдеевке. Не берусь предсказывать, когда это будет, у нашего командования свои планы. При этом видно, что часы Часова Яра уже начали обратный отсчёт.Активные боевые действия российских подразделений в районе Часова Яра продолжаются без "перерыва на обед". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он также отметил, что уже идёт работа в недавно освобожденном населенном пункте Первомайское — там оцениваются объёмы разбора завалов и разминирования территории. Подобное в скорой перспективе ожидает и Часов Яр, а потом и Краматорск, который пока является столицей украинской части Донецкой области.В Киеве ситуацию в боях за Часов Яр оценивают, как крайне тяжелую. Как заявил в эфире телеканала Espreso заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич, это происходит из-за отсутствия паритета. Украинский военный констатирует, что российская армия превосходит ВСУ по количеству артиллерии в шесть раз, а по беспилотникам — в десять.Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос также убеждён, что бойцы ВСУ не могут применять военную технику под Часовым Яром из-за активного использования БПЛА российскими войсками. Также армия РФ использует средства радиоэлектронной борьбы, что даёт "доминирующую позицию".На Запорожском направлении северо-западнее Вербового ВС РФ продолжают давить на украинские позиции. Есть небольшие продвижения. С той и другой стороны активно наносятся удары средствами дальнего поражения.Продолжаются штурмовые действия в Красногоровке, где российские войска с боями продвигаются в городской черте. Ожесточённые бои идут на окраинах Нетайлово и подступах к Уманскому. В Семёновке и Бердычах – встречные бои. В Очеретино российские войска смогли успешно закрепиться на окраинах села и продолжают успешные штурмовые действия в самом населённом пункте при активной поддержке ВКС РФ. Продолжается продвижение российских войск и в Новокалиново, где по позициям ВСУ также наносятся авиаудары.Судя по быстроменяющейся ситуации на линии фронта, значимым направлением становится Харьковское. На днях была образована группировка войск "Север". Ей предстоит решать сложные и ответственные задачи на Купянском участке фронта, в обеспечении безопасности приграничных регионов России, а также в создании санитарной (буферной) зоны.Харьков сейчас является филиалом центра принятия решений. Главный центр - это Киев. А Харьков - это "дочернее предприятие". Поэтому туда зачастили представители Главного управления разведки (ГУР), инструкторы и наёмники из Восточной и Западной Европы.Харьков важен ещё и тем, что в городе расположены огромные промышленные мощности для производства военной техники. Именно там собирают беспилотники, которые используются ВСУ на данном направлении. А огромные торговые центры и цеха используются для хранения боеприпасов и техники для обстрелов Белгорода.Главком ВСУ Сырский, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, видит своей задачей расширять удары по Белгороду, превращая его в зону боевых действий. Таким образом главком ВСУ хочет создать в русском обществе атмосферу паники, а также "прощупать" приграничье на предмет наличия слабых мест с целью заброса ДРГ на нашу территорию. Однако главной целью главкома является остановка наступления российской армии на Купянск. Наши войска ведут активные боевые действия на данном направлении, расчищая для себя плацдарм на левом берегу реки Оскол.ВСУ пытаются перенести боевые действия в воздушное пространство. В течение минувшей недели киевский режим наносит ракетные и дроновые удары в сторону Крыма, Белгородского региона, а также в направлении Воронежа, Липецка и ряда других областей, находящиеся на значительном удалении от линии фронта. Атаки переходят в воздушное пространство по той простой причине, что на земле воевать просто некому. Именно поэтому сейчас используют воздушную составляющую, дроны, чтобы нанести ущерб и показать своим хозяевам на Западе, что Киевский режим еще может повлиять на ситуацию.Например, удары по учебному авиационному центру подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области стали стартом борьбы с российскими ВКС. Цель противника — поразить в первую очередь наши аэродромы, откуда идут в первую очередь вылеты наших „СУшек “(Су-24), которые используют умные авиабомбы, летное училище, потому что там же готовят будущих пилотов, проходящих практику именно на этих типах самолетов. Атакуют нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетики.ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. По одному из них накануне отработала ПВО в Липецкой области. На некоторых шарах были закреплены 81-мм мины, на других — уголковые отражатели для радаров, чтобы ПВО приняла за дрон. Фактически это малоразмерные воздушные шары (МВШ). Они должны пролетать над городами, бросать бомбы по сигналу GPS. Оружие предназначено для террора. Так же делали японцы в конце Второй мировой войны — посылали на США зонды с зажигательными бомбами. Из последствий — несколько мелких пожаров.Обстрелы Белгорода ведутся противником не прицельно, а по площадям. Жертвами становятся обычные мирные жители. Наши средства ПВО сбивают реактивные снаряды украинских "Градов" и чешских "Вампиров", ракет оперативно-тактического комплекса Точка-У. Только за две ночные атаки на Белгородский регион было уничтожено свыше 40 воздушных целей противника. Однако реактивные снаряды, начинённые взрывчаткой, падая на землю и разбрасывая осколки, всё равно причиняют разрушения.Заметно усилилась огневая активность ВС РФ в Харьковской области, как и в других регионах Украины. Удары наносятся по военным и промышленным объектам, критической инфраструктуре, путям подвоза техники и боеприпасов, оборонительным линиям противника в тыловых районах, аэродромам и узловым железнодорожным станциям. Словом-уничтожается логистическая цепь. Судя по реакции в украинском сегменте соцсетей и среди украинских чиновников разного уровня, каждая волна ракетных и бомбовых ударов становится результативной и болезненной для противника.Военные эксперты уверены, что Украина, как это обещал в январе американский председатель комитета начальников штабов Браун, получила-таки ракеты MGM-140B т.к. расстояние от ближайших позиций ВСУ до Джанкоя 165 - 180 км. Но вытаскивать дорогие "Хаймарсы" на линию фронта никто не будет. Они проводили пуски, как минимум, за 40 км от линии фронта. Это полностью отвечает стратегии Брауна наносить удары высокоточным оружием на всю глубину фронта, включая Крым.Очевидно, это ставит задачи по своевременному обнаружению пусков таких ракет и раннему предупреждению об их стартах и вероятных местах прилетов. Их баллистические траектории позволяют это прогнозировать с высокой точностью. Напомним, MGM-140B являются сверхзвуковыми баллистическими ракетами со скоростью 3600 км/ч. Учитывая их баллистическую траекторию, до Джанкоя такая ракета долетит за четыре с половиной минуты, а до Севастополя за пять. При этом, на пределе своих характеристик, MGM-140B дотягиваются и до Крымского моста, и недавний сосредоточенный удар по аэродрому Джанкой можно рассматривать как репетицию и подготовку к такой атаке. Можно предположить, что, зная о получении от американцев ракет MGM-140B, Зеленский и его генералы и начали сыпать обещаниями уничтожить Крымский мост. И это серьёзная задача для нашей системы ПВО. Причем, скорее всего, как это уже не раз было продемонстрирована нашим противником, такая атака будет комбинированной и в ней будут задействованы все, имеющиеся у противника системы вооружений, начиная от крылатых ракет и заканчивая ОТРК ATACAMS.Но любое украинское наступление сегодня обречено, если ВСУ не смогут компенсировать российское превосходство в воздухе. Российская бомбардировочная и штурмовая авиация стали настоящим ужасом украинской армии, ежедневно унося сотни жизней украинских солдат, десятки единиц техники и тяжёлого вооружения. Чтобы наступать, ВСУ отчаянно нуждаются в пополнении своего парка систем ПВО и в "зонтике" ПВО над линией фронта.Вполне разделяю мнение авторитетного эксперта В. Шурыгина, который отметил, что вероятность стратегического наступления ВСУ сегодня практически исключена. Но вероятность контрудара ВСУ на одном из стратегических направлений сохраняется и весьма высока. Противник не побеждён, сохраняет достаточно сил и нуждается в реванше за неудачи прошлого года и зимнюю компанию этого.Командование противника уже убедилось в том, что ставка на стратегическую оборону не достигает поставленных целей. ВСУ несут огромные потери в людях и технике и теряют территории, а значит необходимо перехватывать инициативу. Противник сделал необходимые выводы из прошлогодних неудач и постарается максимально скрыть свои приготовления к контрудару, проводя одновременно широкую компанию по дезинформации и отвлечению нашего внимания.Вероятнее всего, в ближайшие месяц-другой нас ждёт горячая работа. И, хочется верить, что мы к нему готовы!

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