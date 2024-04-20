https://ukraina.ru/20240420/1054612927.html

Александр Кофман: Посланцы Ахметова предлагали нам 70 млн. долларов и убраться из Донецка. Мы отказались

Александр Кофман: Посланцы Ахметова предлагали нам 70 млн. долларов и убраться из Донецка. Мы отказались - 20.04.2024 Украина.ру

Александр Кофман: Посланцы Ахметова предлагали нам 70 млн. долларов и убраться из Донецка. Мы отказались

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему в 2014 году он выступил против Евромайдана, почему никогда не будет с Улицкой и Акуниным, и о том, кто приедет в ДНР на фестиваль "Звезды над Донбассом"

2024-04-20T14:18

2024-04-20T14:18

2024-04-20T14:18

александр кофман

донбасс

русская весна

сергей лукьяненко

ато

интервью

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-Александр Игоревич, этой весной как раньше в советские времена говорили, вся прогрессивная общественность отмечает 10-летие Русской весны, провозглашения ДНР и ЛНР, а также майских референдумах о поддержке независимости республик Донбасса. Как лично вы тогда присоединились к русскому движению Донбасса и Антимайдану?- Для меня тогда те события не были акциями Русской весны. Для меня это были митинги, протеста против незаконного антиконституционного переворота в Киеве. Я в первую очередь и во вторую, и в третью, и в десятую выходил против этого.И уж тем более против прихода в Киеве к власти людей националистического толка. Против использования этими же путчистами совершенно неконвенционного и запрещённого оружия – имею в виду праворадикальных деятелей нацистского толка типа "Правого сектора". "Москаляку на гиляку" - вы помните.Вот это то, что уничтожит любую страну. Я понимал, что мою любимую страну уничтожают. Вышел на Антимайдан. Мы ездили и в Киев, пытались бороться с праворадикалами, но нам не давало трусливое руководство Партии Регионов делать что-то более серьёзное.Я был в Харькове на последнем съезде регионалов, на котором Кернес и Добкин собрали депутатов от ПР, а Янукович трусливо сбежал со съезда. Потом был Донецк, 23 февраля 14-го года: первый митинг возле здания облгосадминистрации, на котором и познакомились Денис Владимирович Пушилин, Александр Владимирович Захарченко, Александр Сергеевич Ходаковский, Алексей Александрович Дикий, я и множество-множество других ребят. Вот так пришли и познакомились.- Я хотел бы более подробно остановиться на этом моменте и понять, как вы стали вождями Русской весны в Донецке. Почему народ выдвинул вас – Захарченко, Пушилина, Губарева и других – в неформальное руководство движением? Вы что, громче всех выступали у микрофона и произносили радикальные тексты? Или как?- Мне бы хотелось верить, что не те, кто громче, а те, кто умнее и грамотнее говорят, возглавили сопротивление антиконституционному перевороту. Но в принципе вы совершенно правы. Тогда к микрофону на трибуне могли выйти все: и я, и Губарев, и Пушилин, и другие.Вот так вот выкристаллизовывались, не вожди, конечно, а круг активистов, которые начинали взаимодействовать между собой.Познакомившись и подружившись с ребятами, я понимал, что мы не совсем движемся в одном и том же направлении. Большая часть, ну, допустим, Денис Владимирович Пушилин уже тогда говорил о присоединении к Российской Федерации, о Русской ирреденте. Это же говорил тот же Губарев. А свою задачу, как я тогда ее понимал, я видел в уничтожение путчистов в Киеве. И до событий в Одессе 2 мая мы активно топили за федерализацию страны, как за рычаг, который позволит в дальнейшем, во-первых, уйти в Россию, конечно, а во-вторых, быть может, позволит исправить ситуацию в Киеве. Тогда в моей риторике вообще не было ничего связанного с Россией.- Вспомните, какую позицию занимала тогдашняя донецкая властная элита, начиная с того же Николая Левченко, секретаря Донецкого горсовета, и заканчивая Ринатом Ахметовым. Они пытались на вас давить, вам угрожать, подкупать вас?- На первом же заседании активистов антимайданного движения (нас там было 10-11 человек) на 11-м этаже в Донецкой облгосадминистрации представителями Ахметова нам открыто было предложено взять 70 миллионов долларов, которые лежали в стоявшей внизу машине и испариться из города. Мол, забирайте машину, и чтоб мы вас здесь больше не видели. К чести дончан из нас никто не поднялся и не взял деньги.- А не возникло мимолетное желание взять деньги, купить на них оружие и продолжить борьбу, как это сделал во время евромайдана Дмитро Ярош, глава "Правого сектора*, который взял деньги у Януковича за то, чтобы прекратить радикальные действия на Майдане, а потом их продолжил?-Я не знаю эту историю, я знаю историю противоположную, когда кто-то к Александру Захарченко пришел с чемоданом денег. Хотел его подкупить. Александр Владимирович вызвал помощника, дал указание: деньги инвентаризировать и внести в бюджет республики, а человека, их принесшего, арестовал.Почему мы так не сделали, как сделал Ярош? Потому что это было самое начало восстания. Мы еще тоже были растеряны. Мы даже не понимали, какие деньги нам потом потребуются на референдуме 11 мая и на все остальное.- Как и когда для вас началась война в Донбассе после того, когда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о начале АТО?- Это очень сложный вопрос. Тогда уже колонны добровольцев уходили на Славянск. Я тоже несколько раз ездил туда, не как доброволец, а как волонтер, мы гарнизону возили необходимые вещи.В один прекрасный момент я с абсолютной точностью понял, что до 15-го года с большой долей вероятности не доживу. Как-то абсолютно спокойно к этому отнесся. Семью к тому времени уже вывез в Крым. Все были совершенно спокойны.Первый - не сигнал, а в какой-то степени понимание того, что все, мы не договоримся с Киевом, пришло 2 мая в Одессе. Тогда, будем откровенны, нацисты сожгли в Доме профсоюзов не 40, а 100 человек.Второй раз, я не помню точно дату, приехал автобус из Тореза, который восстал против ВСУ, тогда местные ополченцы отправили свои семьи в Донецк. Тогда уже на торезских окраинах начались перестрелки. Их автобус попал под обстрел ВСУ. Погиб ребенок. Многие ранены. Плачут. Девочка была ранена в ручку. Я, как сейчас помню, беру эту девочку на руки. Она говорит: "У меня пуля из ручки кусочек мяса вырвала".Это абсолютно страшное воспоминание. Я ее бегом несу в больницу Калинина. Она с мамой и с младшим братиком. Их всех определяем в хирургию.Я для себя делаю отметку в голове, что этой девочке надо завтра каких-то игрушек принести. У меня дочка в Крыму. Лечу домой. У моей дочери Миланы всегда было очень много игрушек. Набираю большую кучу игрушек. На следующий день утром приезжаю в эту больницу и слышу из палаты раздается вой. Я залетаю в палату, мама девочки сидит на кровати, раскачивается и громко рыдает.Дело в том, что ее муж и старший сын остались в Торезе защищать город от украинских нацистов… Ей позвонили и сообщили, что она потеряла и мужа, и сына. Кошмар. Вот так для меня началась война.- Потом был референдум…- Не хочу брать на себя чужие лавры. Я практически не имел отношения к подготовке референдума. И я, и Олег Царев единственное, что сделали, учитывая, что мы были достаточно обеспеченными людьми до войны, закупили оргтехнику, бумагу и отдали ее организаторам референдума. На этом моя роль закончилась.Олег значительно больше дал денег, чем я. Плюс помимо всего прочего он вывозил семьи активистов в Крым, в частности семью Болотова, мою семью и многие другие семьи. Таким образом, он развязывал нам руки, что очень важно.- Много народу участвовало тогда в референдуме в Донецке, а то евромайдановцы утверждали, что референдум был, на самом деле, сфальсифицирован? -Пришло народу ничуть не меньше количества участников антимайдановских митингов. К каждому избирательному участку стояли многосотметровые очереди.-Хочу перейти к обсуждению предстоящего в мае месяце в ДНР мультикультурному фестивалю "Звезды над Донбассом". Если не ошибаюсь, первый фестиваль, который начинался как фестиваль литературной фантастики, прошел еще в 2019 году. Тогда в нем приняло участие человек тридцать. А сейчас сколько ожидается?- Фестиваль вырос. В этом году на него ожидается, с учетом местных писателей, музыкантов и других деятелей культуры, свыше 500 гостей. Едут писатели, рок-музыканты, поэты, актеры, театральные деятели, медиаменеджеры, журналисты и представители других творческих профессий.У нашего мероприятия появилось несколько ответвлений, таких как гуманитарный батальон: в случае необходимости писатели объявляют сбор средств для оказания гуманитарной помощи Донбассу.Будут и агитбригады. Сто человек отправятся на фронт, чтобы выступить перед бойцами со своими песнями и стихами, показать им свои фильмы и другие творческие работы.Также Российское авторское общество избрало именно площадки фестиваля "Звезды над Донбассом" тем местом, где оно будет начинать работу с правообладателями на новых территориях. Именно у нас будет начинаться работа с поэтами, музыкантами и писателями из Донбасса, из Херсона, из Запорожья. Специальные делегации этих регионов едут на фестиваль, чтобы начать работу.На фестиваль, если все будет в порядке, должен приехать председатель Союза писателей Кубы, едет поэтесса Галина Лазарева, да, она русскоязычная, но она из Австралии. Едут журналисты из Италии. На данный момент это самый крупный литературный фестиваль на постсоветском и европейском пространстве. Знаю только один фестиваль, который крупнее – в Китае.Приедут тележурналист Александр Гордон, с которым мы знакомы 10 лет, и крупнейший русский фантаст Сергей Лукьяненко, который был на первом и втором фестивалях.Очень хотел приехать Гарри Борисович Гордон, это отец Александра Гордона. На секундочку, ему 84 года. Но в силу определенных причин мы решили все-таки не утруждать пожилого человека такими тяжелыми испытаниями.Гарри Борисович известный художник, известный поэт, в какой-то степени символ той самой бывшей домайданной Одессы.- Раз уж мы заговорили о писателях, то не могу не задать вам, русскому человеку еврейского происхождения, вопрос о русских писателях еврейского происхождения – Людмиле Улицкой, Дмитрии Быкове, Михаиле Веллере, Борисе Акунине, которые в разговоре с псевдо-Ермаком, под личиной которого выступили пранкеры Вован и Лексус, поддержали совершенно жуткие вещи: и возможное изгнание русских из Крыма, и обстрелы Донбасса, и помощь ВСУ. Они поддержали украинских нацистов. Почему Александр Кофман с русским народом, а они нет?- Главное отличие меня, допустим, условного меня, от Веллера, от Улицкой, от Акунина и Быкова: в понимании того, что еврей не имеет право быть антисоветчиком, потому что его предков от уничтожения спас именно советский солдат. Спас от Холокоста, от Освенцима. Поэтому еврей-антисоветчик равно слову "подонок". Это подонок, не помнящий своих корней. Вот это, наверное, самый основной критерий, почему я не могу быть вместе с улицкими, акуниными, веллерами и быковыми.Я абсолютно просоветский человек. Считаю, что наш совокупный долг перед советским строем никогда не может быть оплачен. А это твари, родства не помнящие. Манкурты. Судьба их - умереть в безвестности где-нибудь за рубежом.* Организация деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230217/1043664052.html

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https://ukraina.ru/20200820/1028620993.html

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Александр Чаленко

александр кофман, донбасс, русская весна, сергей лукьяненко, ато, интервью