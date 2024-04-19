https://ukraina.ru/20240419/1054600686.html

Чисто украинское убийство. Зеленский придумывает и срывает "покушения" на самого себя

Чисто украинское убийство. Зеленский придумывает и срывает "покушения" на самого себя - 19.04.2024 Украина.ру

Чисто украинское убийство. Зеленский придумывает и срывает "покушения" на самого себя

В Польше задержали местного жителя, который якобы причастен к подготовке покушения на Владимира Зеленского. Несмотря на всю абсурдность подобных историй, украинские власти продолжают плодить фейки об охоте, которую будто бы развязали на президента Украины

2024-04-19T12:21

2024-04-19T12:21

2024-04-19T12:21

эксклюзив

владимир зеленский

украина

дмитрий медведев

покушение

польша

россия

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"Покушение" в польском аэропортуСообщение о задержании гражданина Польши Павла К. появилось на сайте польской прокуратуры 18 апреля. Если верить ведомству, то арестован он был за день до этого в результате "тесного сотрудничества" польских и украинских спецслужб."Результаты расследования показывают, что подозреваемый Павел К. заявил о готовности действовать в интересах военной разведки Российской Федерации и установил контакты с гражданами Российской Федерации, непосредственно участвующими в войне на Украине", - говорится в сообщении.Утверждается, что в задачи завербованного поляка входил сбор информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке страны.Поляки не скрывают, что наводку на злоумышленника они получили от украинской стороны "в рамках юридической помощи"."Скоординированные действия польских и украинских служб позволили получить доказательства и за пределами Польши", - сказано в сообщении.Действия задержанного квалифицированы как работа на иностранную разведку против интересов Польши, ему грозит до 8 лет тюремного заключения.Другие подробности дела не приводятся. Остается не ясным, когда и каким образом РФ будто бы собиралась убить Зеленского в польском аэропорту и почему это надо было делать именно там."Покушение" в первые часы СВООчередное сорванное "покушение" на украинского президента почти со стопроцентной вероятностью можно назвать фейком, коих с февраля 2022 года уже накопилось вагон и маленькая тележка.Киевский режим всеми силами хочет создать своему предводителю ореол бесстрашного лидера, который раз за разом ускользает от подосланных к нему киллеров. Иногда складывается впечатление, что сценарии этих фейков пишутся где-то в недрах "Квартала 95", уж больно кинематографично они выглядят.Особенно много тумана напустили на первые несколько суток российской военной спецоперации, когда Зеленский, чуть ли не как Сальвадор Альенде в каске и с автоматом собирался отстреливаться от диверсантов в здании своей администрации.Рассказы о подготовке убийства Зеленского в самом начале СВО известны из материалов западных газет, а также из рассказов "расследователя" Христо Грозева*.Согласно этим версиям, подготовка ликвидации президента Украины стартовала за 6 недель до старта СВО. Так, на Украину со стороны Белоруссии будто бы зашли российские агенты, общей численностью до 400 человек, которые растеклись по Киеву. В их задачу входило наблюдение за 24 целями, в том числе за руководством страны.Как несколько сотен диверсантов беспрепятственно проникли в другую страну и остались незамеченными для контрразведки, остается загадкой.Еще больше вопросов возникает из-за личности этих агентов. Видимо, чтобы крепче проняло западную аудиторию, их нарекли "вагнеровцами" и "кадыровцами", которыми в Европе и США разве что детей не пугают.И вот, в час Х, "уснувшая" до поры до времени агентура "проснулась" и отправилась штурмовать правительственный квартал в украинской столице. Издание The Times писало, что в первые часы СВО на Банковой проходил чуть ли не стрелковый бой, а Зеленский с приближенными получили от охраны автоматы и бронежилеты для обороны.Каких-либо достоверных подтверждений всему этому нет. Не исключено, что за штурм Офиса Зеленского была принята пальба, которую в те дни по поводу и без устраивала тероборона и местные жители, которым раздали оружие власти.Известно, например, о случае, когда "ополченцы" на окраинах Киева расстреляли автомобили ВСУ и атаковали армейскую технику, решив, что это вошедшие в город российские военные. В результате "дружеского огня" тогда погибли несколько военнослужащих украинской армии. Официально по сей день эти потери не признаются Украиной, а погибших продолжают причислять к российской ДРГ.В материале The Times также утверждается, что лобовой штурм администрации Зеленского якобы был не единственным вариантом устранения украинского президента. Так, его могли ликвидировать ракетой, которая была бы наведена по лазерному лучу на его местонахождение. После этого диверсанты якобы собирались покинуть Киев по коридору, который им должны были обеспечить российские спецназовцы.Далее, по версии журналистов, диверсантов оттеснили из центра города, Зеленский вылез из бункера и вместе с прочими чиновниками во дворе своего Офиса записал знаменитое видео о том, что руководство страны пребывает в целости и сохранности и никуда бежать не собирается.Авторы всей этой мистификации могли бы и вовсе не утруждать себя какими-либо объяснениями и демонстрацией доказательств, но решили для пущего эффекта подключить Грозева. По его словам, все эти детали стали известны ему от неких "сотрудников ФСБ", которые по неизвестным причинам вдруг воспылали симпатиями к Украине и выдали Грозеву всю эту информацию.С тех пор эта история с теми или иными подробностями кочует из газеты в газету, ее охотно вспоминают при случае Зеленский и его представители."Покушения" в Ужгороде и ОдессеКак рассказывал в ноябре прошлого года сам украинский президент, он насчитал уже 5-6 покушений на свою жизнь. Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее утверждал, что таких покушений было более 10.Кроме раскрученной истории про оборону на Банковой, в СМИ с подачи украинских спецслужб и пиарщиков Зеленского также запускались еще несколько подобных фейков.В июле 2022 года в Закарпатской области задержали некую группу из 25 человек, которые замышляли убийство президента. Они должны были притвориться отрядом территориальной обороны, доехать до столицы, спровоцировать там массовые беспорядки, добраться до Зеленского и ликвидировать его.В начале марта этого года в Одессу с визитом прибыл премьер Греции Кириакос Мицотакис. На месте его встречал Зеленский. Во время их пребывания в городе российская армия нанесла ракетный удар по портовому складу, где находился цех по сборке морских дронов-камикадзе. Украинская сторона решила использовать этот эпизод для пиара, заявив, что ВС РФ могли целить в кортеж президента Украины.Нужна ли ликвидация Зеленского?Примечательно, что западные медиа и киевские пропагандисты каждый раз обходят стороной вопрос, зачем России выдумывать столь хитроумные планы, когда Зеленский не раз оказывался в зоне поражения российских ракет, будь то его визиты в прифронтовые города Донбасса или в тот же Херсон.Очевидно, что задачи ликвидировать главу украинского государства на сегодняшний день перед Россией не стоит.В феврале прошлого года экс-премьер Израиля Нафтали Бенет рассказал журналистам, что он имел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в первые дни СВО, в ходе которого российский лидер заверил его, что он не будет убивать Зеленского.Нужно или нет физически ликвидировать украинского президента – дискуссии на эту тему продолжаются по сей день.Украинский президент чувствует себя в абсолютной безопасности, потому что понимает: Россия не хочет делать из него "икону либерального мира", отмечал ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров.С ним согласен политолог Армен Гаспарян. По его мнению, которым он поделился в интервью Украина.ру, гибель Зеленского будет использована Западом в пропагандистских целях. Кроме того, при таком исходе глава киевского режима не сможет дать показания, полагает он.Есть и те, кто придерживается противоположной точки зрения."Когда не станет Зеленского и пары десятков отмороженных русофобов, на Украине просто некому будет разговаривать с западными кураторами, и война закончится в течение нескольких недель. Политическое милосердие изжило себя", - сказал ранее с трибуны парламента депутат Госдумы Андрей Луговой.Пора отдавать приказ на запуск ракеты имени Павла Судоплатова по украинскому руководству, предложил он.Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что украинский лидер должен быть объявлен террористом и ликвидирован, это может спасти тысячи жизней.Зеленский играет декоративную роль и не мешает России, но его ликвидация могла бы негативно сказаться на моральном состоянии украинского общества и вооруженных сил, заявлял ранее в интервью Украина.ру политолог Богдан Безпалько.Ликвидирует ЗападНе стоит сбрасывать со счетов вариант, при котором ликвидация Зеленского все же последует, но не со стороны России, а со стороны Запада. В этом случае "российский след" в событиях в Польше может оказаться всего лишь дымовой завесой. Как ранее писало издание Украина.ру, Запад накопил достаточный опыт по устранению, в том числе физическому, своих оппонентов и переставших быть полезными союзников. Кроме госпереворотов и военных интервенций, в арсенале тех же американцев есть, например, биологическое оружие. "По странному стечению обстоятельств онкологические заболевания диагностировали у целого ряда лидеров стран Латинской Америки, причем преимущественно тех, кто стремился сделать свои государства самодостаточными, а не просто быть задним двором США", - говорилось в статье "Безжалостно и без сожалений. Как Запад собирается ликвидировать ставшего ненужным Зеленского".Так или иначе, Зеленскому теперь лучше прислушаться к Медведеву и начать всерьез опасаться за свою жизнь. *Иностранный агент

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Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, украина, дмитрий медведев, покушение, польша, россия