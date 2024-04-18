https://ukraina.ru/20240418/1054594675.html

ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ

ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ - 18.04.2024 Украина.ру

ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило очередную атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), кто именно выпустил беспилотник в сторону объекта не сообщается

2024-04-18T23:33

2024-04-18T23:33

2024-04-18T23:33

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Утверждается только то, что атаке подвергся учебный центр ЗАЭС, обошлось без жертв и разрушений. Представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра по местному времени. Им было отказано в доступе в учебный центр, который находится за пределами периметра площадки ЗАЭС, для оценки масштабов инцидента. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников. Ранее в этот же день пресс-служба станции сообщала, что украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей его корпуса.В ООН заявляли, что не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут.

https://ukraina.ru/20240412/1054465335.html

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новости, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, всу, обстрелы, сво, ядерная безопасность