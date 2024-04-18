ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило очередную атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), кто именно выпустил беспилотник в сторону объекта не сообщается
Утверждается только то, что атаке подвергся учебный центр ЗАЭС, обошлось без жертв и разрушений.
Представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра по местному времени. Им было отказано в доступе в учебный центр, который находится за пределами периметра площадки ЗАЭС, для оценки масштабов инцидента.
"Это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента случились на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний дрон был "нейтрализован", не уточнив подробностей", – сказано в сообщении.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников.
Ранее в этот же день пресс-служба станции сообщала, что украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей его корпуса.
В ООН заявляли, что не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут.
12 апреля, 08:20"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭСМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Об этом заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов