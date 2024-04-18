ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ - 18.04.2024 Украина.ру
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ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ
ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ - 18.04.2024 Украина.ру
ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило очередную атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), кто именно выпустил беспилотник в сторону объекта не сообщается
2024-04-18T23:33
2024-04-18T23:33
новости
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
рафаэль гросси
всу
обстрелы
сво
ядерная безопасность
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Утверждается только то, что атаке подвергся учебный центр ЗАЭС, обошлось без жертв и разрушений. Представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра по местному времени. Им было отказано в доступе в учебный центр, который находится за пределами периметра площадки ЗАЭС, для оценки масштабов инцидента. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников. Ранее в этот же день пресс-служба станции сообщала, что украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон&nbsp;ВСУ&nbsp;был нейтрализован над крышей его корпуса.В ООН заявляли, что не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут.
https://ukraina.ru/20240412/1054465335.html
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новости, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, всу, обстрелы, сво, ядерная безопасность
Новости, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси, ВСУ, обстрелы, СВО, ядерная безопасность

ЗАЭС опять атаковал беспилотник, подтвердило МАГАТЭ

23:33 18.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило очередную атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), кто именно выпустил беспилотник в сторону объекта не сообщается
Утверждается только то, что атаке подвергся учебный центр ЗАЭС, обошлось без жертв и разрушений.
Представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, услышали взрыв в 10:35 утра по местному времени. Им было отказано в доступе в учебный центр, который находится за пределами периметра площадки ЗАЭС, для оценки масштабов инцидента.
"Это уже третья известная атака на тренировочный центр за последнее время, еще два подобных инцидента случились на прошлой неделе. На ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний дрон был "нейтрализован", не уточнив подробностей", – сказано в сообщении.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников.
Ранее в этот же день пресс-служба станции сообщала, что украинские войска вновь атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей его корпуса.
В ООН заявляли, что не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 08:20
"Украинцы неприкасаемые": Ульянов объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭСМеждународное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Об этом заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
 
НовостиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРафаэль ГроссиВСУобстрелыСВОядерная безопасность
 
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