В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут - 16.04.2024 Украина.ру
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В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут
В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут - 16.04.2024 Украина.ру
В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут
Специалисты Организации Объединенных Наций не располагают возможностями и мандатом для установления виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 16 апреля заявил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик
2024-04-16T20:55
2024-04-16T20:55
новости
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
обстрелы
сво
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В этом месяце Вооруженные силы Украины несколько раз подвергли обстрелам территорию ЗАЭС, ранения получили три сотрудника станции, но других серьезных последствий нет. Ни одна из международных организаций не признала, что обстрелы совершили именно украинские солдаты. Не назвало виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а эксперт объяснил почему.
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новости, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, обстрелы, сво
Новости, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, обстрелы, СВО

В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут

20:55 16.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Специалисты Организации Объединенных Наций не располагают возможностями и мандатом для установления виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 16 апреля заявил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик
"У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ. У нас нет и мандата на расследования", – приводит его слова РИА Новости.
В этом месяце Вооруженные силы Украины несколько раз подвергли обстрелам территорию ЗАЭС, ранения получили три сотрудника станции, но других серьезных последствий нет. Ни одна из международных организаций не признала, что обстрелы совершили именно украинские солдаты. Не назвало виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а эксперт объяснил почему.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 21:42
Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об "очень реальной угрозе" для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с оключением одной из линий электроснабжения
 
НовостиАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭобстрелыСВО
 
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