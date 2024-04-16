В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Специалисты Организации Объединенных Наций не располагают возможностями и мандатом для установления виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 16 апреля заявил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик
"У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ. У нас нет и мандата на расследования", – приводит его слова РИА Новости.
В этом месяце Вооруженные силы Украины несколько раз подвергли обстрелам территорию ЗАЭС, ранения получили три сотрудника станции, но других серьезных последствий нет. Ни одна из международных организаций не признала, что обстрелы совершили именно украинские солдаты. Не назвало виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а эксперт объяснил почему.
4 апреля, 21:42Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об "очень реальной угрозе" для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с оключением одной из линий электроснабжения