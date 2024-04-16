https://ukraina.ru/20240416/1054548327.html

В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут

В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут - 16.04.2024 Украина.ру

В ООН не знают кто обстреливает ЗАЭС и проверить никак не могут

Специалисты Организации Объединенных Наций не располагают возможностями и мандатом для установления виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом 16 апреля заявил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик

2024-04-16T20:55

2024-04-16T20:55

2024-04-16T20:55

новости

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

вооруженные силы украины

запорожская аэс

магатэ

обстрелы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050113178_0:11:3225:1825_1920x0_80_0_0_5d05fe1fb8dd3e25995da83382992850.jpg.webp

В этом месяце Вооруженные силы Украины несколько раз подвергли обстрелам территорию ЗАЭС, ранения получили три сотрудника станции, но других серьезных последствий нет. Ни одна из международных организаций не признала, что обстрелы совершили именно украинские солдаты. Не назвало виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а эксперт объяснил почему.

https://ukraina.ru/20240404/1054316619.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, обстрелы, сво