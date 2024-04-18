https://ukraina.ru/20240418/1054594183.html

ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist

ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist - 18.04.2024 Украина.ру

ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist

Украинское руководство не считается с советами американской стороны, суть которых заключается в том, чтобы Вооруженные силы Украины прекратили атаковать российскую инфраструктуру. Об этом говорится в статье издания The Economist

2024-04-18T22:45

2024-04-18T22:45

2024-04-18T22:45

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ВСУ не получали указаний о прекращении нанесения ударов по российской инфраструктуре от своего руководства, говорит офицер разведки, которого цитирует журнал. Однако и атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю зафиксировано не было. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба шантажировал США ударами по российским НПЗ. Он указывал, что Украина может рассмотреть возможность прекращения атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ, если получит системы противовоздушной обороны Patriot. В противном случае – командование армией и Офис президента Зеленского будет "выживать как может". Этому заявлению предшествовало сообщение шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что последствия ударов ВСУ по НПЗ РФ могут обернуться губительными последствиями.

https://ukraina.ru/20240410/1054431935.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, нпз, the economist, владимир зеленский, дмитрий кулеба, ллойд остин, россия, сша, сво