ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist
Украинское руководство не считается с советами американской стороны, суть которых заключается в том, чтобы Вооруженные силы Украины прекратили атаковать российскую инфраструктуру. Об этом говорится в статье издания The Economist
"Белый дом недоволен: он добивается от украинцев прекращения ударов. Пока что Украина игнорирует советы американцев", – сказано в публикации.
ВСУ не получали указаний о прекращении нанесения ударов по российской инфраструктуре от своего руководства, говорит офицер разведки, которого цитирует журнал.
Однако и атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю зафиксировано не было.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба шантажировал США ударами по российским НПЗ. Он указывал, что Украина может рассмотреть возможность прекращения атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ, если получит системы противовоздушной обороны Patriot. В противном случае – командование армией и Офис президента Зеленского будет "выживать как может".
Этому заявлению предшествовало сообщение шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что последствия ударов ВСУ по НПЗ РФ могут обернуться губительными последствиями.
10 апреля, 19:58Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в СШАУдары украинской армии по объектам топливно-энергетического комплекса России не повлияли на способность страны вести боевые действия, потому как в РФ "все быстро ремонтируется". Об этом 10 апреля публично заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер