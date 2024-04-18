ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist - 18.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist
ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist - 18.04.2024 Украина.ру
ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist
Украинское руководство не считается с советами американской стороны, суть которых заключается в том, чтобы Вооруженные силы Украины прекратили атаковать российскую инфраструктуру. Об этом говорится в статье издания The Economist
2024-04-18T22:45
2024-04-18T22:45
новости
украина
вооруженные силы украины
нпз
the economist
владимир зеленский
дмитрий кулеба
ллойд остин
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ВСУ не получали указаний о прекращении нанесения ударов по российской инфраструктуре от своего руководства, говорит офицер разведки, которого цитирует журнал. Однако и атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю зафиксировано не было. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба шантажировал США ударами по российским НПЗ. Он указывал, что Украина&nbsp;может рассмотреть возможность прекращения атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ, если получит системы противовоздушной обороны Patriot. В противном случае – командование армией и Офис президента Зеленского будет "выживать как может". Этому заявлению предшествовало сообщение шефа Пентагона&nbsp;Ллойда Остина о том, что последствия ударов ВСУ по НПЗ РФ могут обернуться губительными последствиями.
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новости, украина, вооруженные силы украины, нпз, the economist, владимир зеленский, дмитрий кулеба, ллойд остин, россия, сша, сво
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, НПЗ, The Economist, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Ллойд Остин, Россия, США, СВО

ВСУ атакует инфраструктуру РФ, несмотря на рекомендации США - The Economist

22:45 18.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНПЗ Краснодарского края
НПЗ Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Украинское руководство не считается с советами американской стороны, суть которых заключается в том, чтобы Вооруженные силы Украины прекратили атаковать российскую инфраструктуру. Об этом говорится в статье издания The Economist
"Белый дом недоволен: он добивается от украинцев прекращения ударов. Пока что Украина игнорирует советы американцев", – сказано в публикации.
ВСУ не получали указаний о прекращении нанесения ударов по российской инфраструктуре от своего руководства, говорит офицер разведки, которого цитирует журнал.
Однако и атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю зафиксировано не было.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба шантажировал США ударами по российским НПЗ. Он указывал, что Украина может рассмотреть возможность прекращения атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ, если получит системы противовоздушной обороны Patriot. В противном случае – командование армией и Офис президента Зеленского будет "выживать как может".
Этому заявлению предшествовало сообщение шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что последствия ударов ВСУ по НПЗ РФ могут обернуться губительными последствиями.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 19:58
Атаки ВСУ на российские НПЗ оказались безрезультатны, признали в СШАУдары украинской армии по объектам топливно-энергетического комплекса России не повлияли на способность страны вести боевые действия, потому как в РФ "все быстро ремонтируется". Об этом 10 апреля публично заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер
 
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