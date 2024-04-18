Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО - 18.04.2024 Украина.ру
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Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО
Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО - 18.04.2024 Украина.ру
Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне заявил, что к саммиту, который состоится в США летом этого года, не будет условий для приглашения Украины в альянс
2024-04-18T21:31
2024-04-18T21:31
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Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий на ее территории.До этого президент США Джо Байден сообщал, что Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте.
https://ukraina.ru/20240310/1053744056.html
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Новости, Украина, США, НАТО, СВО, Спецоперация

Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО

21:31 18.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне заявил, что к саммиту, который состоится в США летом этого года, не будет условий для приглашения Украины в альянс
"Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий на ее территории.
До этого президент США Джо Байден сообщал, что Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
10 марта, 03:30
Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне УкраиныСуществует три базовых сценария прямого военного участия Североатлантического альянса в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
 
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