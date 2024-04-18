https://ukraina.ru/20240418/1054593464.html

Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО

Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО - 18.04.2024 Украина.ру

Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне заявил, что к саммиту, который состоится в США летом этого года, не будет условий для приглашения Украины в альянс

2024-04-18T21:31

2024-04-18T21:31

2024-04-18T21:31

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Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий на ее территории.До этого президент США Джо Байден сообщал, что Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте.

https://ukraina.ru/20240310/1053744056.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, нато, сво, спецоперация