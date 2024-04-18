Условий для приглашения Украины в альянс нет, признали в НАТО
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности и обороне в Вашингтоне заявил, что к саммиту, который состоится в США летом этого года, не будет условий для приглашения Украины в альянс
"Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Госдепартаменте США заявляли, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий на ее территории.
До этого президент США Джо Байден сообщал, что Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте.
10 марта, 03:30Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне УкраиныСуществует три базовых сценария прямого военного участия Североатлантического альянса в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру