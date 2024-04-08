В Госдепе назвали одно из условий для вступления Украины в НАТО
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Вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий, заявил 8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер
"В итоге этот процесс (прим. ред. – вступление в НАТО) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта (СВО)", - сказал он в ходе брифинга журналистам.
Таким образом Миллер продублировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее в этот же день заявила, что членство Украины возможно после окончания боевых действий и при согласии всех членов альянса.
Ранее американские журналисты сообщали, что Украину не позовут в НАТО, потому что у альянса нет желания брать нового члена, из-за которого может быть спровоцирован конфликт. Указывалось, что НАТО ищет некий срединный вариант.