В Госдепе назвали одно из условий для вступления Украины в НАТО - 08.04.2024 Украина.ру
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В Госдепе назвали одно из условий для вступления Украины в НАТО
В Госдепе назвали одно из условий для вступления Украины в НАТО - 08.04.2024 Украина.ру
В Госдепе назвали одно из условий для вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий, заявил 8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер
2024-04-08T21:38
2024-04-08T21:38
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Таким образом Миллер продублировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее в этот же день заявила, что членство Украины возможно после окончания боевых действий и при согласии всех членов альянса. &nbsp;Ранее американские журналисты сообщали, что Украину не позовут в НАТО, потому что у альянса нет желания брать нового члена, из-за которого может быть спровоцирован конфликт. Указывалось, что НАТО ищет некий срединный вариант.
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Новости, Украина, НАТО, США, СВО

В Госдепе назвали одно из условий для вступления Украины в НАТО

21:38 08.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
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Вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий, заявил 8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер
"В итоге этот процесс (прим. ред. – вступление в НАТО) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта (СВО)", - сказал он в ходе брифинга журналистам.
Таким образом Миллер продублировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее в этот же день заявила, что членство Украины возможно после окончания боевых действий и при согласии всех членов альянса.  
Ранее американские журналисты сообщали, что Украину не позовут в НАТО, потому что у альянса нет желания брать нового члена, из-за которого может быть спровоцирован конфликт. Указывалось, что НАТО ищет некий срединный вариант.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
6 апреля, 10:10
Украина свято верит, что нужна НАТО — а зря. Сергей Ермаков о членстве Киева в альянсеПрофессор Миршаймер, выступая на саммите Rising Bharat в Нью-Дейли, заявил, что Украине никогда не стать частью НАТО. По его словам, США нужно прекратить оказывать ей любую помощь.
 
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