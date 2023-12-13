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Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден

Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден - 13.12.2023 Украина.ру

Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден

Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина станет членом НАТО только после победы конфликте

2023-12-13T01:42

2023-12-13T01:42

2023-12-13T01:51

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Он уточнил, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию. Будущее страны американский лидер видит в составе альянса. Кроме того, Байден заявил, что в США хотят, чтобы Украина одержала победу над Россией и "восстановила территориальную целостность". Глава Белого дома видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.О том, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта, ранее заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчёркивал, что во время боевых действий это невозможно, страны альянса и Киев это понимают.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, джо байден, сша, владимир зеленский, сво, нато