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Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден - 13.12.2023 Украина.ру
Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина станет членом НАТО только после победы конфликте
2023-12-13T01:42
2023-12-13T01:42
2023-12-13T01:51
новости
украина
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Он уточнил, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию. Будущее страны американский лидер видит в составе альянса. Кроме того, Байден заявил, что в США хотят, чтобы Украина одержала победу над Россией и "восстановила территориальную целостность". Глава Белого дома видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.О том, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта, ранее заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчёркивал, что во время боевых действий это невозможно, страны альянса и Киев это понимают.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, джо байден, сша, владимир зеленский, сво, нато
Новости, Украина, Джо Байден, США, Владимир Зеленский, СВО, НАТО
Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
01:42 13.12.2023 (обновлено: 01:51 13.12.2023)
Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина станет членом НАТО только после победы конфликте
Он уточнил, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию. Будущее страны американский лидер видит в составе альянса.
Кроме того, Байден заявил, что в США хотят, чтобы Украина одержала победу над Россией и "восстановила территориальную целостность". Глава Белого дома видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.
О том, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта, ранее заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчёркивал, что во время боевых действий это невозможно, страны альянса и Киев это понимают.