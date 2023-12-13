Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден - 13.12.2023 Украина.ру
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Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден - 13.12.2023 Украина.ру
Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина станет членом НАТО только после победы конфликте
2023-12-13T01:42
2023-12-13T01:51
новости
украина
джо байден
сша
владимир зеленский
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Он уточнил, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию. Будущее страны американский лидер видит в составе альянса. Кроме того, Байден заявил, что в США хотят, чтобы Украина одержала победу над Россией и "восстановила территориальную целостность". Глава Белого дома видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.О том, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта, ранее заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчёркивал, что во время боевых действий это невозможно, страны альянса и Киев это понимают.
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Новости
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Украина.ру
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5
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новости, украина, джо байден, сша, владимир зеленский, сво, нато
Новости, Украина, Джо Байден, США, Владимир Зеленский, СВО, НАТО

Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден

01:42 13.12.2023 (обновлено: 01:51 13.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Украина станет членом НАТО только после победы конфликте
Он уточнил, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию. Будущее страны американский лидер видит в составе альянса.
Кроме того, Байден заявил, что в США хотят, чтобы Украина одержала победу над Россией и "восстановила территориальную целостность". Глава Белого дома видит Украину суверенным государством, которое способно себя оборонять.
О том, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания конфликта, ранее заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг. Он подчёркивал, что во время боевых действий это невозможно, страны альянса и Киев это понимают.
 
НовостиУкраинаДжо БайденСШАВладимир ЗеленскийСВОНАТО
 
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02:22Зеленский заявил о необходимости победы над Россией в воздухе
01:54Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:42Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте – Байден
01:29Зеленский отверг возможность территориальных уступок РФ
01:20США продолжат вооружать Украину, но без дополнительной помощи средства закончатся скоро – Байден
01:00Демократы предложили республиканцам отложить каникулы ради Украины
00:45Будапешт готов снять вето на €50 млрд помощи Украине, если ЕС разморозит средства Венгрии
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