https://ukraina.ru/20240418/1054582651.html

Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине

Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине - 18.04.2024 Украина.ру

Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине

Три системы противовоздушной обороны IRIS-T переданы Украине, следующая будет поставлена через несколько недель. Об этом заявил глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая производит ПВО, Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild

2024-04-18T13:48

2024-04-18T13:48

2024-04-18T13:48

новости

украина

германия

киев

bild

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/42/1034074274_0:139:1024:715_1920x0_80_0_0_07baf555fbef8e1b882d26befd4a6233.jpg

Дальность действия системы ПВО Iris-T SLM составляет 40 км, а цена – 140 млн евро.Раух прибыл на Украину утром 18 апреля вместе с вице-канцлером Робертом Хабеком. До этого Хабек приезжал на Украину год назад.Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ 13 апреля сообщил, что Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".Ранее ФРГ уже предоставила Украине две Patriot.

https://ukraina.ru/20240418/1054581563.html

украина

германия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, киев, bild, пво