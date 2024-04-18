Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине
Три системы противовоздушной обороны IRIS-T переданы Украине, следующая будет поставлена через несколько недель. Об этом заявил глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая производит ПВО, Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild
"Три наших системы уже находятся на Украине, и еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель", - заявил Раух.
Дальность действия системы ПВО Iris-T SLM составляет 40 км, а цена – 140 млн евро.
Раух прибыл на Украину утром 18 апреля вместе с вице-канцлером Робертом Хабеком. До этого Хабек приезжал на Украину год назад.
Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ 13 апреля сообщил, что Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.
В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".
Ранее ФРГ уже предоставила Украине две Patriot.