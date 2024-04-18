Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине - 18.04.2024 Украина.ру
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Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине
Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине - 18.04.2024 Украина.ру
Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине
Три системы противовоздушной обороны IRIS-T переданы Украине, следующая будет поставлена через несколько недель. Об этом заявил глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая производит ПВО, Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild
2024-04-18T13:48
2024-04-18T13:48
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Дальность действия системы ПВО Iris-T SLM составляет 40 км, а цена – 140 млн евро.Раух прибыл на Украину утром 18 апреля вместе с вице-канцлером Робертом Хабеком. До этого Хабек приезжал на Украину год назад.Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ 13 апреля сообщил, что Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".Ранее ФРГ уже предоставила Украине две Patriot.
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Новости, Украина, Германия, Киев, Bild, ПВО

Три немецких системы ПВО уже находятся на Украине

13:48 18.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashinaIRIS-T
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
Читать в
Три системы противовоздушной обороны IRIS-T переданы Украине, следующая будет поставлена через несколько недель. Об этом заявил глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая производит ПВО, Гельмут Раух в интервью немецкой газете Bild
"Три наших системы уже находятся на Украине, и еще несколько будут поставлены в этом году. Следующая будет поставлена через несколько недель", - заявил Раух.
Дальность действия системы ПВО Iris-T SLM составляет 40 км, а цена – 140 млн евро.
Раух прибыл на Украину утром 18 апреля вместе с вице-канцлером Робертом Хабеком. До этого Хабек приезжал на Украину год назад.
Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ 13 апреля сообщил, что Германия предоставит Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.
В немецком ведомстве уточнили, что приняли такое решение "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".
Ранее ФРГ уже предоставила Украине две Patriot.
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
13:06
Срочная ПВО, обстрелы. Главное на 13:00 18 апреля на УкраинеСаммит ЕС поддержал срочную отправку ПВО для Украины, Нидерланды обещают выкупить ЗРК Patriot. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
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