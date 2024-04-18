https://ukraina.ru/20240418/1054581563.html

Срочная ПВО, обстрелы. Главное на 13:00 18 апреля на Украине

Срочная ПВО, обстрелы. Главное на 13:00 18 апреля на Украине - 18.04.2024 Украина.ру

Срочная ПВО, обстрелы. Главное на 13:00 18 апреля на Украине

Саммит ЕС поддержал срочную отправку ПВО для Украины, Нидерланды обещают выкупить ЗРК Patriot. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-18T13:06

2024-04-18T13:06

2024-04-18T13:06

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите лидеров ЕС в Брюсселе предложил выкупить системы ПВО Patriot у стран, которые их имеют и не хотят передавать Украине."Мы знаем, что многие страны имеют системы Patriot, но, возможно, они не хотят поставлять их напрямую. Мы можем купить у них и доставить в Украину. У нас есть деньги. Это очень важно", - заявил Рютте.Ранее стало известно, что саммит лидеров ЕС призвал государства-члены ускорить доставку всей необходимой военной помощи Украине. Об этом стало известно из выводов после после первого дня саммита ЕС 17 апреля, которые опубликовали СМИ.В своих итогах, которые поддержали все 27 лидеров государств ЕС, Европейский совет решительно осудил удары по инфраструктуре Украины."Европейский совет отмечает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты. Она призывает Совет (ЕС), в частности на его предстоящем заседании, и государства-члены обеспечить необходимые дальнейшие действия", - указывалось в выводах саммита.Председательствовавший на саммите Шарль Мишель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении попросил европейцев помочь убедить США ускорить поставки оружия и финансирование для экономики Украины.Мишеь отметил, что лидеры европейских государств сообщились с тем, что Европа также должна быстрее оказывать помощь."Это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы добились результатов", – рассказал он журналистам.Ранее Зеленский неоднократно призывал как можно скорее предоставить Украины новые ЗРК. Кроме того, он указывал на то, что нехватка снарядов к западным ЗРК привела к невозможности защитить некоторые объекты."Трипольская ТЭС. <...> Почему [не смогли защитить]? Потому что у нас не было ракет [ПВО]. Мы все использовали", - отметил Зеленский 16 апреля в интервью американской телекомпании PBS.При этом Украина активно атакует Россию, в т.ч. и объекты, находящиеся вдали от границы."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Мордовия", - сообщало 17 апреля Минобороны РФ.По информации ряда СМИ целью украинского беспилотника был загоризонтный радар 29В6 "Контейнер"."Целью атаки стал загоризонтный радар 29B6 "Контейнер", ответственный за контроль воздушного пространства на расстоянии нескольких тысяч километров. Этот радар является одним из важнейших военных объектов Российской Федерации, и его выведение из строя может привести к нарушению ответных действий ядерных сил. Подобные действия соответствуют пункту 18 параграфа III "Условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия" "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания", - отмечало издание "Московский комсомолец".Примечательно, что данный объект не имеет никакого отношения к спецоперации, однако выведение его из строя может привести к задержке обнаружения атаки со стороны НАТО, включая возможное использование ядерного оружия.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 10 обстрелов, на горловском — 8 обстрелов, на авдеевском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 54 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено одно жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому Донецка в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Гороловки — 9 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и ВОП с БпЛА, по Ольгинке — 5 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 18 апреля по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Киевский район) - в результате детонации ВОП по ул. Новороссийской ранен мужчина 1964 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 24 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Каховка — 6; Каховка — 7; Великие Копани — 3; Днепряны — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Алёшки, Днепряны.Позднее, в 09:32 канал сообщил о том, что в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель в Каховке."В результате обстрела ВСУ в Каховке погиб один мирный житель, четверо получили ранения, сообщили в экстренных службах. Кроме того, из-за террористических действий украинских боевиков в Новой Каховке поврежден газопровод, в результате чего без газа остались 22 абонента "Херсоноблгаза"", - отмечалось в публикации.Также стало известно об обстреле кладбища в Каирах."За прошедшие сутки ВСУ нанесли 12 ударов по Горностаевскому округу. Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры и Горностаевка. Противник использовал для обстрела мирных жителей как ствольную артиллерию, так и дроны. 6 из 12 "прилётов" пришлись на кладбище с. Каиры, вследствие этого разрушено 2 надгробия и 5 повреждены. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет", - сообщила администрация Горностаевского муниципального округа.Ночью 18 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях украинских обстрелов, об отражении которых позднее сообщило Минобороны РФ."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбита 21 воздушная цель на подлете к городу. По предварительной информации, один человек пострадал. В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина - у нее осколочное ранение левой стопы. Бригадой скорой пострадавшая доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - отметил Гладков.Днём 18 апреля стало известно и о новой атаке ВСУ на Запорожскую АЭС."Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сообщила пресс-служба станции в своём телеграм-канале.В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240418/1054575509.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, нато, вооруженные силы украины, ес, россия, украина, хроники