Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку" - 18.04.2024 Украина.ру
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Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку" - 18.04.2024 Украина.ру
Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
В боях за Часов Яр армия РФ применяет охваты, перерезание путей снабжения и штурмы позиций ВСУ. Благодаря этой тактике освобождаются новые населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-04-18T04:30
2024-04-18T04:30
новости
часов яр
украина
александр перенджиев
россия
наступление
днр
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На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году. И теперь президент Украины Владимир Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, рассказал политолог.Но в любом случае российское наступление уже идет. Просто лето — это пора, когда боевые действия идут на полную катушку. Потому что армия РФ должна выполнить цели специальной военной операции, добавил он.Сейчас это уже происходит боях за Часов Яр. ВС РФ применяют охваты, выдавливание, перерезание путей снабжения и штурм позиций ВСУ. Благодаря этой тактике российские бойцы освобождают новые населенные пункты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html
часов яр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, часов яр, украина, александр перенджиев, россия, наступление, днр, донбасс, сво, вс рф
Новости, Часов Яр, Украина, Александр Перенджиев, Россия, наступление, ДНР, Донбасс, СВО, ВС РФ

Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"

04:30 18.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В боях за Часов Яр армия РФ применяет охваты, перерезание путей снабжения и штурмы позиций ВСУ. Благодаря этой тактике освобождаются новые населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году.
И теперь президент Украины Владимир Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, рассказал политолог.
Но в любом случае российское наступление уже идет. Просто лето — это пора, когда боевые действия идут на полную катушку. Потому что армия РФ должна выполнить цели специальной военной операции, добавил он.
"В первую очередь освобождать ДНР. Освобождать — значит наступать. Лучше всего это делать в благоприятных погодных условиях. Упор будет делаться на техническое превосходство и сбережение личного состава", - объяснил Перенджиев.
Сейчас это уже происходит боях за Часов Яр. ВС РФ применяют охваты, выдавливание, перерезание путей снабжения и штурм позиций ВСУ. Благодаря этой тактике российские бойцы освобождают новые населенные пункты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 06:17
Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" Пока мы только начинаем сосредотачиваться. Общество еще не перестроилось. Элиты не начали перестраиваться
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
04:20"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
04:10Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
04:00"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
03:50Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
03:40Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
03:30Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
03:20"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
03:10"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО
03:00Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
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