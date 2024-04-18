Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
В боях за Часов Яр армия РФ применяет охваты, перерезание путей снабжения и штурмы позиций ВСУ. Благодаря этой тактике освобождаются новые населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году.
И теперь президент Украины Владимир Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, рассказал политолог.
Но в любом случае российское наступление уже идет. Просто лето — это пора, когда боевые действия идут на полную катушку. Потому что армия РФ должна выполнить цели специальной военной операции, добавил он.
"В первую очередь освобождать ДНР. Освобождать — значит наступать. Лучше всего это делать в благоприятных погодных условиях. Упор будет делаться на техническое превосходство и сбережение личного состава", - объяснил Перенджиев.
Сейчас это уже происходит боях за Часов Яр. ВС РФ применяют охваты, выдавливание, перерезание путей снабжения и штурм позиций ВСУ. Благодаря этой тактике российские бойцы освобождают новые населенные пункты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру