https://ukraina.ru/20240418/1054563501.html

Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"

Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку" - 18.04.2024 Украина.ру

Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"

В боях за Часов Яр армия РФ применяет охваты, перерезание путей снабжения и штурмы позиций ВСУ. Благодаря этой тактике освобождаются новые населенные пункты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере безопасности, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-04-18T04:30

2024-04-18T04:30

2024-04-18T04:30

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На днях французские СМИ со ссылкой на источник во властных структурах Украины сообщили о том, что ВСУ попытаются перейти в наступление в 2025 году. И теперь президент Украины Владимир Зеленский и его команда ждут, что под это заявление им дадут вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие и другие виды обеспечения, а главное — дадут людские резервы, рассказал политолог.Но в любом случае российское наступление уже идет. Просто лето — это пора, когда боевые действия идут на полную катушку. Потому что армия РФ должна выполнить цели специальной военной операции, добавил он.Сейчас это уже происходит боях за Часов Яр. ВС РФ применяют охваты, выдавливание, перерезание путей снабжения и штурм позиций ВСУ. Благодаря этой тактике российские бойцы освобождают новые населенные пункты, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия вытопит жирок из ВСУ в Часовом Яре, а Польша готовит мошенничество у Львова читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html

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новости, часов яр, украина, александр перенджиев, россия, наступление, днр, донбасс, сво, вс рф