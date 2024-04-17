https://ukraina.ru/20240417/1054571245.html
Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России
Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России - 17.04.2024 Украина.ру
Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* планирует больше атак террористов из "Русского добровольческого корпуса"** ("РДК") на Россию. Об этом он объявил в интервью газете Washington Post
2024-04-17T22:43
2024-04-17T22:43
2024-04-17T22:43
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кирилл буданов
русский добровольческий корпус
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Помимо этого, глава ГУР анонсировал и новые атаки беспилотных летательных аппаратов по России. В этой части якобы существует "план..., включающий множество аспектов". Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК** Напомним, этой весной украинские диверсанты из РДК**, легиона "Свобода России"** и "Сибирского батальона" неоднократно пытались прорваться через российскую границу. Все атаки бандформирований были отбиты российскими подразделениями. Буданов* утверждал, что нападения РДК** выгодны Украине, за что в Министерстве иностранных дел России главу ГУР назвали ограниченным. *внесен в РФ в список террористов и экстремистов **признан в РФ террористической организацией
https://ukraina.ru/20240326/1054115630.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл буданов, русский добровольческий корпус, украина, россия, сво, терроризм, террорист, нападение, белгородская область, всу
Новости, Кирилл Буданов, Русский добровольческий корпус, Украина, Россия, СВО, терроризм, террорист, нападение, Белгородская область, ВСУ
Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* планирует больше атак террористов из "Русского добровольческого корпуса"** ("РДК") на Россию. Об этом он объявил в интервью газете Washington Post