Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России - 17.04.2024 Украина.ру
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Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России
Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России - 17.04.2024 Украина.ру
Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* планирует больше атак террористов из "Русского добровольческого корпуса"** ("РДК") на Россию. Об этом он объявил в интервью газете Washington Post
2024-04-17T22:43
2024-04-17T22:43
новости
кирилл буданов
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терроризм
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Помимо этого, глава ГУР анонсировал и новые атаки беспилотных летательных аппаратов по России. В этой части якобы существует "план..., включающий множество аспектов". Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК** Напомним, этой весной украинские диверсанты из РДК**, легиона "Свобода России"** и "Сибирского батальона" неоднократно пытались прорваться через российскую границу. Все атаки бандформирований были отбиты российскими подразделениями. Буданов* утверждал, что нападения РДК** выгодны Украине, за что в Министерстве иностранных дел России главу ГУР назвали ограниченным. *внесен в РФ в список террористов и экстремистов **признан в РФ террористической организацией
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новости, кирилл буданов, русский добровольческий корпус, украина, россия, сво, терроризм, террорист, нападение, белгородская область, всу
Новости, Кирилл Буданов, Русский добровольческий корпус, Украина, Россия, СВО, терроризм, террорист, нападение, Белгородская область, ВСУ

Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России

22:43 17.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* планирует больше атак террористов из "Русского добровольческого корпуса"** ("РДК") на Россию. Об этом он объявил в интервью газете Washington Post
"Чтобы противодействовать россиянам, Буданов* планирует больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства", — говорится в публикации.
Помимо этого, глава ГУР анонсировал и новые атаки беспилотных летательных аппаратов по России. В этой части якобы существует "план..., включающий множество аспектов".
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК**
Напомним, этой весной украинские диверсанты из РДК**, легиона "Свобода России"** и "Сибирского батальона" неоднократно пытались прорваться через российскую границу. Все атаки бандформирований были отбиты российскими подразделениями.
Буданов* утверждал, что нападения РДК** выгодны Украине, за что в Министерстве иностранных дел России главу ГУР назвали ограниченным.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
**признан в РФ террористической организацией
26 марта, 13:06
Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФПособник "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*) подорвал себя при задержании российскими спецслужбами, сообщили 26 марта в Центре общественных связей ФСБ РФ
 
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