https://ukraina.ru/20240417/1054571245.html

Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России

Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России - 17.04.2024 Украина.ру

Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* планирует больше атак террористов из "Русского добровольческого корпуса"** ("РДК") на Россию. Об этом он объявил в интервью газете Washington Post

2024-04-17T22:43

2024-04-17T22:43

2024-04-17T22:43

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Помимо этого, глава ГУР анонсировал и новые атаки беспилотных летательных аппаратов по России. В этой части якобы существует "план..., включающий множество аспектов". Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК** Напомним, этой весной украинские диверсанты из РДК**, легиона "Свобода России"** и "Сибирского батальона" неоднократно пытались прорваться через российскую границу. Все атаки бандформирований были отбиты российскими подразделениями. Буданов* утверждал, что нападения РДК** выгодны Украине, за что в Министерстве иностранных дел России главу ГУР назвали ограниченным. *внесен в РФ в список террористов и экстремистов **признан в РФ террористической организацией

https://ukraina.ru/20240326/1054115630.html

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новости, кирилл буданов, русский добровольческий корпус, украина, россия, сво, терроризм, террорист, нападение, белгородская область, всу