Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Российские военнослужащие уничтожили склады с боеприпасами для "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Об этом сообщили 17 апреля в сводке Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований "РДК"*", - говорится в сводке МО РФ.
Помимо этого, российские подразделения нанесли удар по живой силе и военной технике противника в 132-х районах.
РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской и Брянской областях.
В марте украинские диверсанты из РДК*, легиона "Свобода России"* и "Сибирского батальона" несколько раз пытались прорваться через российскую границу. Сообщалось, что эти формирования были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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