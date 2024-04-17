https://ukraina.ru/20240417/1054563047.html

Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*

Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК* - 17.04.2024 Украина.ру

Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*

Российские военнослужащие уничтожили склады с боеприпасами для "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Об этом сообщили 17 апреля в сводке Минобороны РФ

2024-04-17T15:51

2024-04-17T15:51

2024-04-17T15:51

новости

россия

брянская область

русский добровольческий корпус

вооруженные силы украины

вс рф

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052746254_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_bd82f191c7bb4221cc4c9f24b78c253b.jpg

Помимо этого, российские подразделения нанесли удар по живой силе и военной технике противника в 132-х районах.РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской и Брянской областях.В марте украинские диверсанты из РДК*, легиона "Свобода России"* и "Сибирского батальона" несколько раз пытались прорваться через российскую границу. Сообщалось, что эти формирования были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240411/1054436713.html

россия

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брянская область, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны рф