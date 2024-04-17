Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК* - 17.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240417/1054563047.html
Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*
Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК* - 17.04.2024 Украина.ру
Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*
Российские военнослужащие уничтожили склады с боеприпасами для "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Об этом сообщили 17 апреля в сводке Минобороны РФ
2024-04-17T15:51
2024-04-17T15:51
новости
россия
брянская область
русский добровольческий корпус
вооруженные силы украины
вс рф
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052746254_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_bd82f191c7bb4221cc4c9f24b78c253b.jpg
Помимо этого, российские подразделения нанесли удар по живой силе и военной технике противника в 132-х районах.РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской и Брянской областях.В марте украинские диверсанты из РДК*, легиона "Свобода России"* и "Сибирского батальона" несколько раз пытались прорваться через российскую границу. Сообщалось, что эти формирования были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240411/1054436713.html
россия
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052746254_18:0:1085:800_1920x0_80_0_0_c77a5da14b3706a6883a6cff4619903e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, вс рф, минобороны рф
Новости, Россия, Брянская область, Русский добровольческий корпус, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Минобороны РФ

Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*

15:51 17.04.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Читать в
Российские военнослужащие уничтожили склады с боеприпасами для "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*). Об этом сообщили 17 апреля в сводке Минобороны РФ

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований "РДК"*", - говорится в сводке МО РФ.

Помимо этого, российские подразделения нанесли удар по живой силе и военной технике противника в 132-х районах.
РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской и Брянской областях.
В марте украинские диверсанты из РДК*, легиона "Свобода России"* и "Сибирского батальона" несколько раз пытались прорваться через российскую границу. Сообщалось, что эти формирования были собраны из беглых российских граждан, курируемых украинскими спецслужбами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Белгород
11 апреля, 05:41
Железные белгородцы. Как живет терроризируемый ВСУ БелгородУже на протяжении долгого времени ВСУ обстреливают Белгород. Несмотря на все старания бойцов ПВО и частей прикрытия границы ВС РФ, в городе регулярно бывают прилеты. Улицы Белгорода опустели, жители сидят по домам – и все же город продолжает жить. О том, какая атмосфера сейчас в Белгороде, рассказывает военный корреспондент Украина.ру Федор Громов
 
НовостиРоссияБрянская областьРусский добровольческий корпусВооруженные силы УкраиныВС РФМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов
16:55Иран выведет часть своих войск из Сирии из-за возможного удара Израиля – WSJ
16:53Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков
16:45"Насильно вывезенных в Россию" украинских детей нашли в Германии
16:33Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войне
16:21"Стол переговоров завален идеями". Возможен ли Стамбул-2?
16:00КрАЗ: от "Днепра" до "Кугуара"
15:51Российские войска уничтожили склад боеприпасов РДК*
14:57Кулеба снова попытался впечатлить Запад проблемами Украины
14:35Почему появление союзников России на украинском фронте невыгодно и даже вредно - Ищенко
14:14Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертов
14:14Битва за Часов Яр. Чем она похожа на сражения за Бахмут и Авдеевку?
14:11ФСБ показала фото девушки, которая передала части бомбы для подрыва машины Прозорова
13:45ВС РФ уничтожили украинские метеозонды в Брянской области— губернатор
13:42Украина может потерять территории без притока живой силы - Wall Street Journal
13:39Владимир Орлов: Российским танкам нужны ПВО и РЭБ, а не "Царь-мангал"
13:33"Небесный щит". Польша передаст свою ПВО в руки Германии?
13:22"Моё сердце с ребятами в окопах". Иван Охлобыстин о творчестве, СВО и гражданском выборе
13:18Иван Охлобыстин: кто он
13:12Смертельная жизнь. Режим Зеленского не щадит ни молодых, ни старых
Лента новостейМолния