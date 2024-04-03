https://ukraina.ru/20240403/1054286357.html
Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде
Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде - 03.04.2024 Украина.ру
Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде
Только ограниченные люди могут поощрять атаки на Белгородскую область, заявила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во время брифинга она напомнила, как недавно руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказал о выгоде, которую получает Киев от подобных террористических действий
2024-04-03T17:29
2024-04-03T17:29
2024-04-03T17:29
новости
украина
белгородская область
мария захарова
кирилл буданов
мид
вооруженные силы украины
россия
сво
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/40/1022524098_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_bc0ca35d2952a5d6a29b9baf50b1e308.jpg
В конце марта глава ГУР Кирилл Буданов* публично сообщил, что "атаки на Белгородскую область очень выгодны" Украине и будут продолжаться, чтобы "как минимум достичь ограниченного успеха". "Только ограниченные люди могут об этом говорить. Бандеровцы активно наносят удары по жилому сектору и социальным объектам Белгородчины. За период с 29 марта по 1 апреля более 100 раз открывали огонь по её населённым пунктам. За это время два человека погибли, 13 получили ранения", – сказала Захарова. Она также привела и другие данные военных преступлений Киева. Так, 27 марта в ДНР при обстреле ВСУ Горловки, Пантелеймоновки и Александровки погибли три человека, а 1 апреля в Старобельске (ЛHP) в результате направленного подрыва автомобиля был убит местный депутат Валерий Чайка. "Нет никаких сомнений в причастности к случившемуся украинских спецслужб, руководители которых открыто призывают продолжить подобные экстремистские и террористические деяния. Суды Российской Федерации продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан", – добавила представитель российского МИДа. Особенно Мария Захарова подчеркнула, что никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания, все они будут установлены и ответят по всей строгости закона. Ранее политолог сообщил Украина.ру, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ.*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20240402/1054269546.html
украина
белгородская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102252/40/1022524098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_41496ca6177f75b9c03467c77479333c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белгородская область, мария захарова, кирилл буданов, мид, вооруженные силы украины, россия, сво, терроризм
Новости, Украина, Белгородская область, Мария Захарова, Кирилл Буданов, МИД, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, терроризм
Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде
Только ограниченные люди могут поощрять атаки на Белгородскую область, заявила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во время брифинга она напомнила, как недавно руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказал о выгоде, которую получает Киев от подобных террористических действий
В конце марта глава ГУР Кирилл Буданов* публично сообщил, что "атаки на Белгородскую область очень выгодны" Украине и будут продолжаться, чтобы "как минимум достичь ограниченного успеха".
"Только ограниченные люди могут об этом говорить. Бандеровцы активно наносят удары по жилому сектору и социальным объектам Белгородчины. За период с 29 марта по 1 апреля более 100 раз открывали огонь по её населённым пунктам. За это время два человека погибли, 13 получили ранения", – сказала Захарова.
Она также привела и другие данные военных преступлений Киева. Так, 27 марта в ДНР при обстреле ВСУ Горловки, Пантелеймоновки и Александровки погибли три человека, а 1 апреля в Старобельске (ЛHP) в результате направленного подрыва автомобиля был убит
местный депутат Валерий Чайка.
"Нет никаких сомнений в причастности к случившемуся украинских спецслужб, руководители которых открыто призывают продолжить подобные экстремистские и террористические деяния. Суды Российской Федерации продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан", – добавила представитель российского МИДа.
Особенно Мария Захарова подчеркнула, что никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания, все они будут установлены и ответят по всей строгости закона.
Ранее политолог сообщил
Украина.ру, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ.
*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.