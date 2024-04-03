Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде - 03.04.2024 Украина.ру
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Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде
Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде - 03.04.2024 Украина.ру
Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде
Только ограниченные люди могут поощрять атаки на Белгородскую область, заявила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во время брифинга она напомнила, как недавно руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказал о выгоде, которую получает Киев от подобных террористических действий
2024-04-03T17:29
2024-04-03T17:29
новости
украина
белгородская область
мария захарова
кирилл буданов
мид
вооруженные силы украины
россия
сво
терроризм
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В конце марта глава ГУР Кирилл Буданов* публично сообщил, что "атаки на Белгородскую область очень выгодны" Украине и будут продолжаться, чтобы "как минимум достичь ограниченного успеха". "Только ограниченные люди могут об этом говорить. Бандеровцы активно наносят удары по жилому сектору и социальным объектам Белгородчины. За период с 29 марта по 1 апреля более 100 раз открывали огонь по её населённым пунктам. За это время два человека погибли, 13 получили ранения", – сказала Захарова. Она также привела и другие данные военных преступлений Киева. Так, 27 марта в ДНР при обстреле ВСУ Горловки, Пантелеймоновки и Александровки погибли три человека, а 1 апреля в Старобельске (ЛHP) в результате направленного подрыва автомобиля был убит местный депутат Валерий Чайка. "Нет никаких сомнений в причастности к случившемуся украинских спецслужб, руководители которых открыто призывают продолжить подобные экстремистские и террористические деяния. Суды Российской Федерации продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан", – добавила представитель российского МИДа. Особенно Мария Захарова подчеркнула, что никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания, все они будут установлены и ответят по всей строгости закона. Ранее политолог сообщил Украина.ру, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ.*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.
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новости, украина, белгородская область, мария захарова, кирилл буданов, мид, вооруженные силы украины, россия, сво, терроризм
Новости, Украина, Белгородская область, Мария Захарова, Кирилл Буданов, МИД, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, терроризм

Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде

17:29 03.04.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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Только ограниченные люди могут поощрять атаки на Белгородскую область, заявила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во время брифинга она напомнила, как недавно руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказал о выгоде, которую получает Киев от подобных террористических действий
В конце марта глава ГУР Кирилл Буданов* публично сообщил, что "атаки на Белгородскую область очень выгодны" Украине и будут продолжаться, чтобы "как минимум достичь ограниченного успеха".
"Только ограниченные люди могут об этом говорить. Бандеровцы активно наносят удары по жилому сектору и социальным объектам Белгородчины. За период с 29 марта по 1 апреля более 100 раз открывали огонь по её населённым пунктам. За это время два человека погибли, 13 получили ранения", – сказала Захарова.
Она также привела и другие данные военных преступлений Киева. Так, 27 марта в ДНР при обстреле ВСУ Горловки, Пантелеймоновки и Александровки погибли три человека, а 1 апреля в Старобельске (ЛHP) в результате направленного подрыва автомобиля был убит местный депутат Валерий Чайка.
"Нет никаких сомнений в причастности к случившемуся украинских спецслужб, руководители которых открыто призывают продолжить подобные экстремистские и террористические деяния. Суды Российской Федерации продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан", – добавила представитель российского МИДа.
Особенно Мария Захарова подчеркнула, что никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания, все они будут установлены и ответят по всей строгости закона.
Ранее политолог сообщил Украина.ру, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ.
*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.
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Вчера, 21:33
Медведев рассказал, что будет с Зеленским и Будановым* после признания их виновными в терроризмеУкраина – террористическое государство, а дискуссия вокруг признания её таковым – схоластика, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. После того, как будет признана вина главы киевского режима Зеленского или руководителя ГУР Украины Буданова* в терроре мирного населения, следует "крошить бандеровских свиней"
 
НовостиУкраинаБелгородская областьМария ЗахароваКирилл БудановМИДВооруженные силы УкраиныРоссияСВОтерроризм
 
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