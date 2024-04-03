https://ukraina.ru/20240403/1054286357.html

Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде

Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде - 03.04.2024 Украина.ру

Захарова назвала руководителей ГУР Украины ограниченными из-за слов о Белгороде

Только ограниченные люди могут поощрять атаки на Белгородскую область, заявила 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во время брифинга она напомнила, как недавно руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказал о выгоде, которую получает Киев от подобных террористических действий

2024-04-03T17:29

2024-04-03T17:29

2024-04-03T17:29

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В конце марта глава ГУР Кирилл Буданов* публично сообщил, что "атаки на Белгородскую область очень выгодны" Украине и будут продолжаться, чтобы "как минимум достичь ограниченного успеха". "Только ограниченные люди могут об этом говорить. Бандеровцы активно наносят удары по жилому сектору и социальным объектам Белгородчины. За период с 29 марта по 1 апреля более 100 раз открывали огонь по её населённым пунктам. За это время два человека погибли, 13 получили ранения", – сказала Захарова. Она также привела и другие данные военных преступлений Киева. Так, 27 марта в ДНР при обстреле ВСУ Горловки, Пантелеймоновки и Александровки погибли три человека, а 1 апреля в Старобельске (ЛHP) в результате направленного подрыва автомобиля был убит местный депутат Валерий Чайка. "Нет никаких сомнений в причастности к случившемуся украинских спецслужб, руководители которых открыто призывают продолжить подобные экстремистские и террористические деяния. Суды Российской Федерации продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан", – добавила представитель российского МИДа. Особенно Мария Захарова подчеркнула, что никому из украинских преступников не удастся уйти от наказания, все они будут установлены и ответят по всей строгости закона. Ранее политолог сообщил Украина.ру, как ВС РФ могут более эффективно уничтожать штабы ГУР И СБУ.*внесён в российский перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240402/1054269546.html

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новости, украина, белгородская область, мария захарова, кирилл буданов, мид, вооруженные силы украины, россия, сво, терроризм