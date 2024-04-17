Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО - 17.04.2024 Украина.ру
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Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО
Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО - 17.04.2024 Украина.ру
Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО
Артиллерия, боеприпасы и системы противовоздушной обороны нужны Украине для того, чтобы защищать российские города. Их наличие в стране признал 17 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2024-04-17T19:57
2024-04-17T19:57
новости
украина
денис шмыгаль
военная помощь
военная техника
сво
спецоперация
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Шмыгаль считает, что оружие и установки для защиты неба помогут Украине одержать победу на фронте, а также "подготовят почву для восстановления, роста и процветания" страны. Официальные лица Украины уже продолжительный период просят союзников предоставить стране дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Это связано с тем, что российские ракеты и бомбы только этой весной уничтожили 80% мощностей энергосистемы страны. Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала СВО. Минэненрго сообщало, что российские обстрелы лишили страну гигантского объема генерации электроэнергии.
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новости, украина, денис шмыгаль, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО

19:57 17.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Артиллерия, боеприпасы и системы противовоздушной обороны нужны Украине для того, чтобы защищать российские города. Их наличие в стране признал 17 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Нам нужны артиллерия и боеприпасы, чтобы достичь паритета с россиянами, нам нужны F-16, чтобы сбивать российские самолеты вблизи линии фронта, также нам нужны системы ПВО, чтобы защищать российские города", – сказал он, а следом попросил прощения за свою оговорку.

Шмыгаль считает, что оружие и установки для защиты неба помогут Украине одержать победу на фронте, а также "подготовят почву для восстановления, роста и процветания" страны.
Официальные лица Украины уже продолжительный период просят союзников предоставить стране дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Это связано с тем, что российские ракеты и бомбы только этой весной уничтожили 80% мощностей энергосистемы страны. Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала СВО. Минэненрго сообщало, что российские обстрелы лишили страну гигантского объема генерации электроэнергии.
1 апреля, 04:00
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НовостиУкраинаДенис Шмыгальвоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперация
 
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