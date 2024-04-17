https://ukraina.ru/20240417/1054569593.html

Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО

Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО - 17.04.2024 Украина.ру

Шмыгаль признал, что на Украине находятся российские города и призвал защитить их системами ПВО

Артиллерия, боеприпасы и системы противовоздушной обороны нужны Украине для того, чтобы защищать российские города. Их наличие в стране признал 17 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-04-17T19:57

2024-04-17T19:57

2024-04-17T19:57

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Шмыгаль считает, что оружие и установки для защиты неба помогут Украине одержать победу на фронте, а также "подготовят почву для восстановления, роста и процветания" страны. Официальные лица Украины уже продолжительный период просят союзников предоставить стране дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Это связано с тем, что российские ракеты и бомбы только этой весной уничтожили 80% мощностей энергосистемы страны. Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала СВО. Минэненрго сообщало, что российские обстрелы лишили страну гигантского объема генерации электроэнергии.

https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html

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новости, украина, денис шмыгаль, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация