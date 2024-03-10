Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта - 10.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240310/1053794927.html
Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта
Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта - 10.03.2024 Украина.ру
Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта
На Украине готовятся к мобилизации осуждённых. Папа Римский Франциск призвал Украину к "отваге белого флага"
2024-03-10T09:52
2024-03-10T09:52
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045857989_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_f808c45ab3691ebb2fa8ac323fe18e41.jpg
Законопроект о возможности мобилизации осуждённых и заключённых лиц может быть внесен в Верховную Раду на следующей неделе, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона."Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это весна, не позже, и думаю, что даже не конец весны", - отметил Малюська.По его словам, "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими".При этом Малюська отметил, что по просьбе военных из законопроекта будет исключена мобилизация тех осуждённых, кто нарушал воинскую дисциплину, совершал преступления, связанные с выполнением своего воинского долга, а также преступления против государственности."Такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с Силами обороны и покажем примерно статистику готовности... Я не ожидаю затягивания рассмотрения в парламенте, потому что пока я не встречал ни одного политика, депутата или руководителя Вооружённых сил, который был бы активно против", - отметил Малюська.Что же до осуждённых за убийства и изнасилования, то об этой категории Малюська умолчал.Министр юстиции Украины также заявил, что не все военные командиры готовы брать осужденных в свои подразделения."Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину", - отметил Малюська.Ранее на мобилизации осуждённых настаивал ряд украинских политсил. В частности, партия "Свобода"."Если человек хочет воевать реально, то этот человек должен быть на войне. Я понимаю, что есть ситуации ну совсем-совсем дикие, где это не должно работать. Но я считаю, что сейчас нужно создать соответствующую правовую базу. Я не вижу никаких проблем для этого — для того, чтобы те люди, которые сейчас находятся в исправительных тюремных учреждениях, особенно те, которые находятся в следственных изоляторах — мы же знаем, что у нас там многие сидят годами, без приговора суда... Если они хотят воевать", - отмечал замглавы партии, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Андрей Ильенко в октябре 2023 года в интервью "Украинской правде".Также за мобилизацию осуждённых выступил такой украинских блогер, сотрудничающий с силовиками, как Владимир Золкин."Моё отношение крайне позитивное. Более того, я сам поднял эту тему. Я не знаю, лоббирует ли её в принципе кроме меня кто-нибудь вообще в медиапространстве. У нас есть такой ценный ресурс и его нужно использовать. Тем более, что эти люди хотят мобилизоваться, а им не дают", - заявил Золкин в конце января.Он упомянул воюющие в составе ВСУ подразделения из российских коллаборантов."Как по мне, это гораздо более сомнительная история в плане рисков, чем наши заключённые, о которых мы всё знаем. Тем более, есть проверки, есть индивидуальный подход, есть полиграфологи, есть подготовка, за время которой можно ещё ближе познакомиться с человеком. Т.е. фактор риска есть всегда, но если исходить из таких моментов, можно вообще никого не мобилизовать", - отмечал Золкин.Ранее против мобилизации заключённых выступал бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, а также ряд военных, отмечавших, что армия не является исправительной колонией.Отвага белого флагаПапа Римский Франциск в записанном в феврале интервью для швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что у Украины должна "иметь храбрость поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией.Текст интервью был опубликован в ночь на 10 марта, а полное видео интервью с главой Римо-католической церкви выйдет в эфир 20 марта. Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться и теми, кто против этого. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг"."Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", - подчеркнул Папа Римский.Он также добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.Как сообщило агентство Reuters, Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побеждённый", говоря о происходящем на Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров."Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесёт в конечном итоге? Кончится ещё хуже. Нужно вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - отметил Франциск.Среди прочего, он упомянул Турцию среди стран, которые предложили свою кандидатуру."Не стесняйтесь вести переговоры, пока всё не стало еще хуже", - подчеркнул Папа Римский.На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".Днём ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирный саммит по Украине с участием России."Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - заявил Эрдоган в ходе заявления для прессы с участием совершавшего визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского.Однако Зеленский выступил против этой идеи."Мы не видим представителей России на таком саммите", - отметил президент Украины.При этом, по данным украинских источников, непублично Зеленский вёл переговоры о возможном мирном соглашении.
https://ukraina.ru/20240309/1053793050.html
https://ukraina.ru/20240309/1053790135.html
https://ukraina.ru/20240309/1053788560.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045857989_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fc2b217e4988edfcd69bac15552093ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта

09:52 10.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
VII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине готовятся к мобилизации осуждённых. Папа Римский Франциск призвал Украину к "отваге белого флага"
Законопроект о возможности мобилизации осуждённых и заключённых лиц может быть внесен в Верховную Раду на следующей неделе, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.
"Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это весна, не позже, и думаю, что даже не конец весны", - отметил Малюська.
По его словам, "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими".
При этом Малюська отметил, что по просьбе военных из законопроекта будет исключена мобилизация тех осуждённых, кто нарушал воинскую дисциплину, совершал преступления, связанные с выполнением своего воинского долга, а также преступления против государственности.
"Такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с Силами обороны и покажем примерно статистику готовности... Я не ожидаю затягивания рассмотрения в парламенте, потому что пока я не встречал ни одного политика, депутата или руководителя Вооружённых сил, который был бы активно против", - отметил Малюська.
Что же до осуждённых за убийства и изнасилования, то об этой категории Малюська умолчал.
Министр юстиции Украины также заявил, что не все военные командиры готовы брать осужденных в свои подразделения.
"Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину", - отметил Малюська.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Вчера, 18:15
Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на УкраинеМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул на поставку немецких дальнобойных ракет Taurus Украине
Ранее на мобилизации осуждённых настаивал ряд украинских политсил. В частности, партия "Свобода".
"Если человек хочет воевать реально, то этот человек должен быть на войне. Я понимаю, что есть ситуации ну совсем-совсем дикие, где это не должно работать. Но я считаю, что сейчас нужно создать соответствующую правовую базу. Я не вижу никаких проблем для этого — для того, чтобы те люди, которые сейчас находятся в исправительных тюремных учреждениях, особенно те, которые находятся в следственных изоляторах — мы же знаем, что у нас там многие сидят годами, без приговора суда... Если они хотят воевать", - отмечал замглавы партии, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Андрей Ильенко в октябре 2023 года в интервью "Украинской правде".
Также за мобилизацию осуждённых выступил такой украинских блогер, сотрудничающий с силовиками, как Владимир Золкин.
"Моё отношение крайне позитивное. Более того, я сам поднял эту тему. Я не знаю, лоббирует ли её в принципе кроме меня кто-нибудь вообще в медиапространстве. У нас есть такой ценный ресурс и его нужно использовать. Тем более, что эти люди хотят мобилизоваться, а им не дают", - заявил Золкин в конце января.
Он упомянул воюющие в составе ВСУ подразделения из российских коллаборантов.
"Как по мне, это гораздо более сомнительная история в плане рисков, чем наши заключённые, о которых мы всё знаем. Тем более, есть проверки, есть индивидуальный подход, есть полиграфологи, есть подготовка, за время которой можно ещё ближе познакомиться с человеком. Т.е. фактор риска есть всегда, но если исходить из таких моментов, можно вообще никого не мобилизовать", - отмечал Золкин.
Ранее против мобилизации заключённых выступал бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, а также ряд военных, отмечавших, что армия не является исправительной колонией.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Вчера, 13:14
Непригодный Залужный, Франция готовится к войне с РФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 мартаУкраинские СМИ сообщили о непригодности бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного к военной службе. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Отвага белого флага
Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью для швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что у Украины должна "иметь храбрость поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией.
Текст интервью был опубликован в ночь на 10 марта, а полное видео интервью с главой Римо-католической церкви выйдет в эфир 20 марта. Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться и теми, кто против этого. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".
"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", - подчеркнул Папа Римский.
Он также добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.
Как сообщило агентство Reuters, Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побеждённый", говоря о происходящем на Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.
"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесёт в конечном итоге? Кончится ещё хуже. Нужно вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - отметил Франциск.
Среди прочего, он упомянул Турцию среди стран, которые предложили свою кандидатуру.
"Не стесняйтесь вести переговоры, пока всё не стало еще хуже", - подчеркнул Папа Римский.
На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Вчера, 10:05
Массовый налёт на Таганрог, визит в Турцию. Главное на Украине на утро 9 мартаНад Ростовской областью сбили 41 беспилотник. Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Турцию
Днём ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирный саммит по Украине с участием России.
"Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - заявил Эрдоган в ходе заявления для прессы с участием совершавшего визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского.
Однако Зеленский выступил против этой идеи.
"Мы не видим представителей России на таком саммите", - отметил президент Украины.
При этом, по данным украинских источников, непублично Зеленский вёл переговоры о возможном мирном соглашении.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Зачем певицы из Китая и России спели нашу "Катюшу"? О страшной правде, которая не имеет границ
10:43Ватикан уточнил, что папа Франциск имел ввиду, когда говорил о "белом флаге" и Украине
10:08Сенатор Ли призвал США выйти из НАТО в случае введений войск альянса на Украину
09:52Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта
09:36Западная Украина за минувшую неделю: Гуцулы против военкомов и школы как механизм мобилизации
09:28При нападении украинских БПЛА в ДНР и в Курской области пострадали мирные жители
09:09"Вокруг Булгакова": Торгсин
08:05Жозеф Котин: "композитор" танковой брони
05:50Ищенко объяснил, почему Приднестровье пока не может пойти путем Крыма и Донбасса
05:10Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"
04:50Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт
04:30Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков
03:41Латают как могут: ситуация в ВСУ напоминает "тришкин кафтан" – Евсеев
03:30Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне Украины
03:15Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте
20:45Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
20:08ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий
19:25Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков
19:11"Все разбежались, начался полный ужас": пленный ВСУшник рассказал, как его бросили на передовую
18:15Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на Украине
Лента новостейМолния