https://ukraina.ru/20240310/1053794927.html

Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта

Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта - 10.03.2024 Украина.ру

Мобилизация осуждённых, "отвага белого флага". Главное на Украине на утро 10 марта

На Украине готовятся к мобилизации осуждённых. Папа Римский Франциск призвал Украину к "отваге белого флага"

2024-03-10T09:52

2024-03-10T09:52

2024-03-10T09:52

эксклюзив

хроники

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Законопроект о возможности мобилизации осуждённых и заключённых лиц может быть внесен в Верховную Раду на следующей неделе, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона."Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это весна, не позже, и думаю, что даже не конец весны", - отметил Малюська.По его словам, "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими".При этом Малюська отметил, что по просьбе военных из законопроекта будет исключена мобилизация тех осуждённых, кто нарушал воинскую дисциплину, совершал преступления, связанные с выполнением своего воинского долга, а также преступления против государственности."Такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с Силами обороны и покажем примерно статистику готовности... Я не ожидаю затягивания рассмотрения в парламенте, потому что пока я не встречал ни одного политика, депутата или руководителя Вооружённых сил, который был бы активно против", - отметил Малюська.Что же до осуждённых за убийства и изнасилования, то об этой категории Малюська умолчал.Министр юстиции Украины также заявил, что не все военные командиры готовы брать осужденных в свои подразделения."Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину", - отметил Малюська.Ранее на мобилизации осуждённых настаивал ряд украинских политсил. В частности, партия "Свобода"."Если человек хочет воевать реально, то этот человек должен быть на войне. Я понимаю, что есть ситуации ну совсем-совсем дикие, где это не должно работать. Но я считаю, что сейчас нужно создать соответствующую правовую базу. Я не вижу никаких проблем для этого — для того, чтобы те люди, которые сейчас находятся в исправительных тюремных учреждениях, особенно те, которые находятся в следственных изоляторах — мы же знаем, что у нас там многие сидят годами, без приговора суда... Если они хотят воевать", - отмечал замглавы партии, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Андрей Ильенко в октябре 2023 года в интервью "Украинской правде".Также за мобилизацию осуждённых выступил такой украинских блогер, сотрудничающий с силовиками, как Владимир Золкин."Моё отношение крайне позитивное. Более того, я сам поднял эту тему. Я не знаю, лоббирует ли её в принципе кроме меня кто-нибудь вообще в медиапространстве. У нас есть такой ценный ресурс и его нужно использовать. Тем более, что эти люди хотят мобилизоваться, а им не дают", - заявил Золкин в конце января.Он упомянул воюющие в составе ВСУ подразделения из российских коллаборантов."Как по мне, это гораздо более сомнительная история в плане рисков, чем наши заключённые, о которых мы всё знаем. Тем более, есть проверки, есть индивидуальный подход, есть полиграфологи, есть подготовка, за время которой можно ещё ближе познакомиться с человеком. Т.е. фактор риска есть всегда, но если исходить из таких моментов, можно вообще никого не мобилизовать", - отмечал Золкин.Ранее против мобилизации заключённых выступал бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный, а также ряд военных, отмечавших, что армия не является исправительной колонией.Отвага белого флагаПапа Римский Франциск в записанном в феврале интервью для швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что у Украины должна "иметь храбрость поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией.Текст интервью был опубликован в ночь на 10 марта, а полное видео интервью с главой Римо-католической церкви выйдет в эфир 20 марта. Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться и теми, кто против этого. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг"."Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры. Слово "переговоры" – это мужественное слово. Когда вы видите, что вы побеждены, что дела идут плохо, вы должны иметь мужество вести переговоры", - подчеркнул Папа Римский.Он также добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.Как сообщило агентство Reuters, Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побеждённый", говоря о происходящем на Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров."Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесёт в конечном итоге? Кончится ещё хуже. Нужно вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - отметил Франциск.Среди прочего, он упомянул Турцию среди стран, которые предложили свою кандидатуру."Не стесняйтесь вести переговоры, пока всё не стало еще хуже", - подчеркнул Папа Римский.На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".Днём ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова провести мирный саммит по Украине с участием России."Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - заявил Эрдоган в ходе заявления для прессы с участием совершавшего визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского.Однако Зеленский выступил против этой идеи."Мы не видим представителей России на таком саммите", - отметил президент Украины.При этом, по данным украинских источников, непублично Зеленский вёл переговоры о возможном мирном соглашении.

https://ukraina.ru/20240309/1053793050.html

https://ukraina.ru/20240309/1053790135.html

https://ukraina.ru/20240309/1053788560.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники