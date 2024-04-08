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В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных
В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных - 08.04.2024 Украина.ру
В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Об этом 8 апреля заявил председатель комитета Сергей Ионушас
2024-04-08T23:33
2024-04-08T23:33
2024-04-08T23:33
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верховная рада
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Уточняется, что Вооружённые силы страны смогут попасть все кроме лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности, осужденных за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя. О том, что на Украине будет официально разрешена мобилизация преступников уже сообщалось в начале марта. Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими". После в Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения. Для таких людей предусмотрели условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту.Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, "не является секретом, что мобилизационный ресурс нашего врага огромен, а потому нам следует использовать все имеющиеся возможности для отпора вооруженной агрессии".
https://ukraina.ru/20240408/1054383090.html
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новости, украина, верховная рада, заключенные, сво, мобилизация, всу
Новости, Украина, Верховная Рада, заключенные, СВО, мобилизация, ВСУ
В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Об этом 8 апреля заявил председатель комитета Сергей Ионушас
"Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, который позволяет мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы", – приводит его слова "РБК-Украина".
Уточняется, что Вооружённые силы страны смогут попасть все кроме лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности, осужденных за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.
О том, что на Украине будет официально разрешена мобилизация преступников уже сообщалось
в начале марта. Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими".
После в Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения. Для таких людей предусмотрели условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, "не является секретом, что мобилизационный ресурс нашего врага огромен, а потому нам следует использовать все имеющиеся возможности для отпора вооруженной агрессии".