https://ukraina.ru/20240408/1054390986.html

В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных

В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных - 08.04.2024 Украина.ру

В Раде вновь высказались за мобилизацию в ВСУ заключенных

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Об этом 8 апреля заявил председатель комитета Сергей Ионушас

2024-04-08T23:33

2024-04-08T23:33

2024-04-08T23:33

новости

украина

верховная рада

заключенные

сво

мобилизация

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102387/25/1023872552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50abceb714872410b1f3fc145f246930.jpg.webp

Уточняется, что Вооружённые силы страны смогут попасть все кроме лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности, осужденных за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя. О том, что на Украине будет официально разрешена мобилизация преступников уже сообщалось в начале марта. Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими". После в Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения. Для таких людей предусмотрели условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту.Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, "не является секретом, что мобилизационный ресурс нашего врага огромен, а потому нам следует использовать все имеющиеся возможности для отпора вооруженной агрессии".

https://ukraina.ru/20240408/1054383090.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, заключенные, сво, мобилизация, всу