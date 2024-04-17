https://ukraina.ru/20240417/1054566385.html

Орбан: Украина – протекторат Запада

Орбан: Украина – протекторат Запада - 17.04.2024 Украина.ру

Орбан: Украина – протекторат Запада

Сегодня Украина не является суверенной страной, а существует как протекторат Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о желаемых соседях, передает Magyar Nemzet

2024-04-17T17:58

2024-04-17T17:58

2024-04-17T17:58

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Так, Орбан в ходе конференции правых консервативных политических сил Европы подчеркнул, что между Венгрией и Россией "должно что-то быть", имея ввиду государство. Вместе с тем, венгерский лидер не выступает против торговли с Россией, но и не критикует Киев за защиту Украины, однако Орбан сомневается в том "делают ли украинцы это разумно". Орбан напомнил, что Будапешт выступает за скорейшее мирное урегулирование, поскольку конфликт не может быть разрешен на поле боя, для его завершения необходимы переговоры. Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что руководство ЕС должно уйти в отставку, так как провалило все основные проекты.

https://ukraina.ru/20240411/1054452804.html

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новости, венгрия, украина, россия, виктор орбан, нато, ес, сво, война, суверенитет