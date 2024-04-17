Орбан: Украина – протекторат Запада - 17.04.2024 Украина.ру
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Орбан: Украина – протекторат Запада
Орбан: Украина – протекторат Запада - 17.04.2024 Украина.ру
Орбан: Украина – протекторат Запада
Сегодня Украина не является суверенной страной, а существует как протекторат Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о желаемых соседях, передает Magyar Nemzet
2024-04-17T17:58
2024-04-17T17:58
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Так, Орбан в ходе конференции правых консервативных политических сил&nbsp;Европы подчеркнул, что между Венгрией и Россией "должно что-то быть", имея ввиду государство. Вместе с тем, венгерский лидер не выступает против торговли с Россией, но и не критикует Киев за защиту Украины, однако Орбан сомневается в том "делают ли украинцы это разумно". Орбан напомнил, что&nbsp;Будапешт&nbsp;выступает за скорейшее мирное урегулирование, поскольку конфликт не может быть разрешен на поле боя, для его завершения необходимы переговоры. Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что руководство ЕС должно уйти в отставку, так как провалило все основные проекты.
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новости, венгрия, украина, россия, виктор орбан, нато, ес, сво, война, суверенитет
Новости, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, НАТО, ЕС, СВО, война, суверенитет

Орбан: Украина – протекторат Запада

17:58 17.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Сегодня Украина не является суверенной страной, а существует как протекторат Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о желаемых соседях, передает Magyar Nemzet
Так, Орбан в ходе конференции правых консервативных политических сил Европы подчеркнул, что между Венгрией и Россией "должно что-то быть", имея ввиду государство.

"Сегодня Украина – это всего лишь западный протекторат, а не суверенное государство, но для нас главное, чтобы между нами (прим. ред. – РФ и Венгрией) что-то было", – сказал премьер.

Вместе с тем, венгерский лидер не выступает против торговли с Россией, но и не критикует Киев за защиту Украины, однако Орбан сомневается в том "делают ли украинцы это разумно".
"Мне как постороннему необходимо понять причину войны. По моему собственному опыту, русские никогда не позволят Украине стать членом НАТО в ее нынешнем состоянии, потому что они хотят создать буферную зону между НАТО и собой... Это причина войны", – добавил политик.
Орбан напомнил, что Будапешт выступает за скорейшее мирное урегулирование, поскольку конфликт не может быть разрешен на поле боя, для его завершения необходимы переговоры.
Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что руководство ЕС должно уйти в отставку, так как провалило все основные проекты.
флаг Венгрия
11 апреля, 16:51
Венгрия готовится к войне. Через полгода станет ясно, куда движется мир - канцелярия ОрбанаМир находится в опасном периоде, в ближайшие полгода станет ясно, куда он движется, - к войне или миру. Об этом заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш во время брифинга
 
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