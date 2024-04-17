https://ukraina.ru/20240417/1054564877.html

Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков

Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков - 17.04.2024 Украина.ру

Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков

Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал о том, в... Украина.ру, 17.04.2024

2024-04-17T16:53

2024-04-17T16:53

2024-04-17T16:53

видео

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

впк

джо байден

экономика

энергетика

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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал о том, в каком состоянии находится экономика Украины и какое будущее её ожидает, какой удар по мировой экономике готовят Байден и Трамп, а также объяснил, как российские власти будут реализовывать экономическую программу президента Владимира Путина. 00:30 – О последствиях ударов по критической инфраструктуре для ВПК Украины;06:33 – О текущем состоянии экономики Украины;12:45 – Вернёт ли Украина свои долги?16:40 – Как в России реализовать экономическую программу президента Владимира Путина?20:03 – Будет ли расти внешний долг России и в чём особенности политики Центробанка РФ?

украина

россия

сша

харьков

чернобыль

чернобыльская аэс

кнр (китай)

индия

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