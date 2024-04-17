Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков - 17.04.2024 Украина.ру
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Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков
Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков - 17.04.2024 Украина.ру
Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков
Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал о том, в... Украина.ру, 17.04.2024
2024-04-17T16:53
2024-04-17T16:53
видео
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
впк
джо байден
экономика
энергетика
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал о том, в каком состоянии находится экономика Украины и какое будущее её ожидает, какой удар по мировой экономике готовят Байден и Трамп, а также объяснил, как российские власти будут реализовывать экономическую программу президента Владимира Путина. 00:30 – О последствиях ударов по критической инфраструктуре для ВПК Украины;06:33 – О текущем состоянии экономики Украины;12:45 – Вернёт ли Украина свои долги?16:40 – Как в России реализовать экономическую программу президента Владимира Путина?20:03 – Будет ли расти внешний долг России и в чём особенности политики Центробанка РФ?
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Деньги обесценятся: что готовят США, чем ответит Россия и почему Украине будет ещё тяжелее – Силаков

16:53 17.04.2024
 
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Доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков в студии Украина.ру рассказал о том, в каком состоянии находится экономика Украины и какое будущее её ожидает, какой удар по мировой экономике готовят Байден и Трамп, а также объяснил, как российские власти будут реализовывать экономическую программу президента Владимира Путина.

00:30 – О последствиях ударов по критической инфраструктуре для ВПК Украины;
06:33 – О текущем состоянии экономики Украины;
12:45 – Вернёт ли Украина свои долги?
16:40 – Как в России реализовать экономическую программу президента Владимира Путина?
20:03 – Будет ли расти внешний долг России и в чём особенности политики Центробанка РФ?
 
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