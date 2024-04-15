Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал" - 15.04.2024 Украина.ру
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Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"
Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал" - 15.04.2024 Украина.ру
Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна предоставить ответ на иранское нападение, совершенное в минувшие выходные. Такие атаки "пошлют сигнал", но не приведут к жертвам, заявил 15 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает газета Washington Post
2024-04-15T20:25
2024-04-15T20:25
новости
израиль
иран
тегеран
биньямин нетаньяху
война
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Ссылаясь на осведомленный источник СМИ пишет, что израильский военный кабинет рассуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана и пришел к выводу, что среди вариантов могут быть удары по объектам в Тегеране или кибератаки, уточняет СМИ. Уточняется, что Израиль обсуждает такой ответ на атаку Ирана, который бы не разозлил международных союзников. Наряду с этим, он не должен повлиять на возможность построить коалицию против Тегерана. "Наши союзники не хотят, чтобы мы пришли к чрезмерному ответу, а мы хотим работать с нашими союзниками, особенно после успеха, которого мы добились с ними. Нам нет необходимости приводить к жертвам, но важно ответить, потому что это передает послание всем тем, кто хочет нам навредить", – добавляет СМИ. Напомним, Иран 13 апреля атаковал Израиль, выпустив 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Операцию назвали "Правдивое обещание". Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании.
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новости, израиль, иран, тегеран , биньямин нетаньяху, война
Новости, Израиль, Иран, Тегеран , Биньямин Нетаньяху, война

Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"

20:25 15.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна предоставить ответ на иранское нападение, совершенное в минувшие выходные. Такие атаки "пошлют сигнал", но не приведут к жертвам, заявил 15 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает газета Washington Post
Ссылаясь на осведомленный источник СМИ пишет, что израильский военный кабинет рассуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана и пришел к выводу, что среди вариантов могут быть удары по объектам в Тегеране или кибератаки, уточняет СМИ.

"Нетаньяху попросил Армию обороны Израиля представить варианты целей... Израиль ищет варианты, которые "пошлют сигнал", но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку", – говорится в публикации.

Уточняется, что Израиль обсуждает такой ответ на атаку Ирана, который бы не разозлил международных союзников. Наряду с этим, он не должен повлиять на возможность построить коалицию против Тегерана.
"Наши союзники не хотят, чтобы мы пришли к чрезмерному ответу, а мы хотим работать с нашими союзниками, особенно после успеха, которого мы добились с ними. Нам нет необходимости приводить к жертвам, но важно ответить, потому что это передает послание всем тем, кто хочет нам навредить", – добавляет СМИ.
Напомним, Иран 13 апреля атаковал Израиль, выпустив 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Операцию назвали "Правдивое обещание". Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании.
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