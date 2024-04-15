https://ukraina.ru/20240415/1054526363.html

Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"

Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал" - 15.04.2024 Украина.ру

Нетаньяху поручил найти цели для атаки в Иране, чтобы "послать сигнал"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна предоставить ответ на иранское нападение, совершенное в минувшие выходные. Такие атаки "пошлют сигнал", но не приведут к жертвам, заявил 15 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает газета Washington Post

2024-04-15T20:25

2024-04-15T20:25

2024-04-15T20:25

новости

израиль

иран

тегеран

биньямин нетаньяху

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050082161_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_ffed9d780158ed4fff44892f5f2d808a.jpg

Ссылаясь на осведомленный источник СМИ пишет, что израильский военный кабинет рассуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана и пришел к выводу, что среди вариантов могут быть удары по объектам в Тегеране или кибератаки, уточняет СМИ. Уточняется, что Израиль обсуждает такой ответ на атаку Ирана, который бы не разозлил международных союзников. Наряду с этим, он не должен повлиять на возможность построить коалицию против Тегерана. "Наши союзники не хотят, чтобы мы пришли к чрезмерному ответу, а мы хотим работать с нашими союзниками, особенно после успеха, которого мы добились с ними. Нам нет необходимости приводить к жертвам, но важно ответить, потому что это передает послание всем тем, кто хочет нам навредить", – добавляет СМИ. Напомним, Иран 13 апреля атаковал Израиль, выпустив 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Операцию назвали "Правдивое обещание". Израильская сторона заявляла, что большая часть снарядов сбита за пределами государства. В отражении атаки принимали участие военные США и Великобритании.

https://ukraina.ru/20240415/1054520955.html

израиль

иран

тегеран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, иран, тегеран , биньямин нетаньяху, война