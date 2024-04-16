https://ukraina.ru/20240416/1054550158.html

Денег, собранных в рамках чешкой инициативы, не хватает для закупку снарядов для ВСУ – СМИ

Денег, собранных в рамках чешкой инициативы, не хватает для закупку снарядов для ВСУ – СМИ - 16.04.2024 Украина.ру

Денег, собранных в рамках чешкой инициативы, не хватает для закупку снарядов для ВСУ – СМИ

В рамках чешской инициативы по покупке снарядов для украинской армии понадобится больше средств, чем оглашалось ранее. Речь теперь не идет о 800 тысячах боеприпасов, найдено 1,5 миллиона снарядов для которых нужно больше денег, передает издание iRozhlas, ссылаясь на власти Эстонии

2024-04-16T23:09

2024-04-16T23:09

2024-04-16T23:09

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Несмотря на то, что некоторые страны уже внесли свой вклад в чешскую инициативу, средств все еще недостаточно, сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкура. Не исключено, что закупленные общими усилиями снаряды не поступят в распоряжение украинской армии и до конца года, потому что все они нуждаются в дополнительной проверке. Журналисты утверждают, что на сегодня есть возможность приобрести вдвое больше снарядов для ВСУ – 1,5 миллиона. Однако, рыночная цена оружия из-за высокого спроса также выросла значительно. "Мне жаль говорить это так прямо, но эта цифра основана на некоторых расчетах, проведенных несколько месяцев назад, и основана на неверных предположениях о том, сколько стоит один боеприпас", — приводит издание слова представителя правительства Чехии по восстановлению Украины Томаша Копечного. Прага пока получила деньги от союзников на покупку первых 300 тысяч боеприпасов, еще 500 тысяч — в разработке. Ожидается, что первые поставки на Украину должны пройти не позже июня, заключает СМИ. Ранее в Главном управлении разведки Украины заявляли, что "не чувствуют" на фронте снарядов, собранных по чешской инициативе. По данным на март, к сбору средств на покупку оружия для ВСУ присоединились 20 стран.

https://ukraina.ru/20240330/1054208513.html

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новости, украина, чехия, вооруженные силы украины, минобороны, военная помощь, военная техника, снаряды, всу, сво, спецоперация